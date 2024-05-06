Развитие технологий сегодня переживает мощный скачок, особенно в такой деликатной отрасли как офтальмология, в которой все происходит на уровне микронов. Еще недавно для того, чтобы провести операцию лазером на обоих глазах требовалось 10 минут – сегодня же это занимает менее 10 секунд! С применением лазерных технологий остроту зрения с минус шести до 100 % можно скорректировать в течение семи–девяти секунд.

«Сейчас все происходит намного точнее, деликатнее и быстрее. Цель – максимально снизить дискомфорт пациента во время операции. К тому же, сейчас доступен широкий выбор различных методов, позволяющих найти подходящую каждому пациенту процедуру в соответствии с его индивидуальными требованиями. Мы гордимся, что находимся во главе технологий и знаний! Новинка в нашей клинике – оборудование лазерной коррекции зрения ведущего мирового производителя CARL ZEISS – лазер MEL 90», – рассказывает офтальмолог Клиники доктора Соломатина Андрей Соломатин.

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Эксимерный лазер Carl Zeiss MEL 90 специально разработан для современной хирургии по лазерной коррекции зрения. Он объединяет в себе надежные результаты, проверенную безопасность и настраиваемые параметры для каждого пациента. Лазер оснащен еще более совершенной технологией коррекции зрения, которая упрощает планирование лечения, а также обеспечивает высокую точность, безопасность и предсказуемость исхода операции.

Благодаря новейшим алгоритмам работы лазера достигаются выдающиеся результаты в бережном лечении любой степени близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Эксимерный лазер ZEISS MEL 90 используется в процедурах SuperLASIK, FemtoLASIK и других процедурах. Уникальные алгоритмы коррекции зрения делают ZEISS MEL 90 идеальным инструментом для эффективной и быстрой коррекции зрения.

Новый алгоритм коррекции зрения устанавливает стандарт высокой точности и прогнозируемости. В дополнение к хирургической коррекции акцент делается на минимальном удалении тканей. Лазер обеспечивает бережное лечение как в стандартных случаях, так и в случаях, когда необходимо исправить высокую степень близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

MEL 90 позволяет проводить операцию со скоростью до 1,3 секунды на диоптрию. Пациент приходит на операцию, ход которой тщательно спланирован, что сокращает время пребывания в операционном зале и оптимизирует процесс лечения. Эксимерный лазер ZEISS MEL 90 в руках опытных хирургов Клиники доктора Соломатина обеспечивает пациентам комфорт и отличные результаты за считанные секунды.

Каковы преимущества лазера MEL 90?

Новейшая технология компании ZEISS – лазер MEL 90 предназначен для эффективного и быстрого проведения операций лазерной коррекции. Лазер отличается именно скоростью, с которой можно проводить операцию. «Этим лазером то, что три года назад мы делали за 20 секунд, сегодня мы можем сделать за 9! Пациенты часто испытывают страх перед операцией, поэтому я разговариваю с ними, приглашаю лечь на кушетку и смотреть на зеленую мигающую лампочку, говорю, что вот-вот начнется процедура… И только я начал говорить, как лазер уже сделал свое дело! Эти технологии настолько быстрые и эффективные, что пациент не успевает даже испугаться, как все уже сделано,» – рассказывает др. Андрей Соломатин.

Может ли пациент сам выбрать конкретную операцию?

"Есть ситуации, когда пациент приходит и говорит, что хочет конкретный метод, и в отдельных случаях это возможно. Но иногда показания отличаются, или после обследования мы видим, что какие-то параметры глаза или общее состояние пациента не позволяют сделать выбор в пользу той или иной процедуры. Каждый случай врач оценивает индивидуально, основываясь на своем опыте, доступных технологиях в клинике и, конечно же, результатах детального обследования пациента," – подчеркивает др. Андрей Соломатин.

Каковы преимущества нашей клиники?

«Вне зависимости от того, какими технологиями обладает клиника, на первом месте стоит опыт. Мы гордимся, что у нас работают хирурги, врачи с самых обширным опытом в сфере лазерной коррекции зрения. Мы начали работать в 1999 году и являемся теми, кто стоял у истоков лазерной коррекции в Балтии, мы также были одними из первых в Европе. Мы гордимся своими пациентами, которые доверяют нам заботу о своем зрении и зачастую признают, что решение сделать лазерную коррекцию зрения было лучшим решением и инвестицией в их жизни. Тысячи пациентов из Латвии и из-за рубежа улучшили качество своей жизни, сделав коррекцию зрения у нас,» – отмечает др. Андрей Соломатин.

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Выберите свободу от очков и вы!

"Я думаю, множество людей боятся лазерной коррекции зрения, поскольку верят каким-то небылицам, и не пытаются разобраться в этом вопросе. Все это мешает им сделать верный шаг. Поэтому я бы очень хотела вдохновить каждого – это лучшее решение, которое я приняла в своей жизни!" – рассказывает Синдия Бокане, которая со школьных лет была вынуждена носить очки.

«Меня проверили на 5–7 разных устройствах, а также закапывали в глаза капли для расширения зрачков, чтобы более точно определить параметры глаз. Это дало полное представление о состоянии моих глаз и возможность выбрать подходящий метод коррекции зрения. Мне очень понравилось, что на все проверки был выделен отдельный день. После обследования мы с врачом выбрали один из подходящих мне методов лазерной коррекции зрения,» – делится своим опытом Синдия.

В свою очередь Гунита, работающая в сфере красоты мастером по маникюру и вечернему макияжу, признает, что ношение очков доставляло много неудобств, поэтому она предпринимала попытки носить контактные линзы, но столкнулась с неприятным ощущением жжения в глазах.

«Во время консультации я узнала о том, что такое близорукость и дальнозоркость, а также как именно проходит операция по коррекции зрения. Проверок действительно было много, и разных, и я поняла, что здесь ко всему подходят очень профессионально. Во время диагностики мы выбрали подходящие для меня дату и время. В результате, я могу смело сказать, что жизнь без очков и контактных линз действительно стоит того, чтобы однажды решить все изменить! Сейчас мне не надо думать о том, есть ли у меня со собой очки, могу ли пользоваться контактными линзами, чтобы чувствовать себя удобно и хорошо видеть, и это действительно здорово!» – восхищается Гунита.

Зане Янсоне-Лангина, сама оптометрист по профессии, признает, что ей всегда нравились очки, однако был случай, когда непосредственно перед операцией они сломались и, находясь за границей, она попала в абсолютно беспомощное состояние. Это заставило задуматься и принять решение сделать лазерную коррекцию зрения, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

«Почему я не сделала это раньше? Мне кажется, что основным предубеждением было то, что после операции существует большой риск осложнений. Фактически же хирург, лазер и новейшие технологии значительно снижают возможные риски. Во-вторых, я считала, что в случае тонкой роговицы нельзя делать лазерную коррекцию. Это, конечно, зависит от остроты зрения, но и у меня роговица не была очень толстой, поэтому врач порекомендовал мне метод FemtoLASIK, поскольку он позволяет не только снизить риски, но и сохранить толщину роговицы после операции.

Еще одним мифом, заставившим меня сомневаться, было то, что сразу после операции нельзя отправляться на работу и необходимо брать больничный. Но после операции я с легкостью могла выполнять свои ежедневные обязанности. На следующий день я уже отработала полные девять часов – рабочий день, и это действительно не вызвало никаких затруднений," – рассказывает Зане.

Foto: Publicitātes foto

Для осмотра глаз и получения рекомендаций врача-офтальмолога в Клинике др. Соломатина обращайся по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету. До 31.05.2024. можно подать заявку на лазерную коррекцию зрения SuperLASIK по специальной цене - 950 евро (стандартная цена 1750 евро)*Заполни форму заявки и мы свяжемся с Тобой для согласования наиболее удобного времени визита.

* Стоимость операции для обоих глаз с использованием метода SuperLASIK. Углубленная диагностика глаз и подготовка индивидуальной программы лазерной коррекции зрения проводится за дополнительную плату – 80 евро. Если по каким-либо медицинским показаниям операция SuperLASIK пациенту противопоказана, в период акции мы предлагаем скидку в размере 10% на другие методы коррекции зрения.

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