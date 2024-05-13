В этом году с 31 мая по 2 июня Даугавпилс приглашает вместе отпраздновать свой 749-й день рождения. Главным мотивом праздника на этот раз станет "Mana pils Daugavpils".

На протяжении трёх дней в городе будут проходить концерты, прозвучит множество поздравлений, a в воздухе будет витать праздничное настроение. Дети и взрослые смогут отправиться в захватывающие приключения на аттракционах Семейного парка. Гурманы оценят праздничные угощения, о которых позаботятся уличные кафе в парке. В свою очередь, в поисках традиционных, современных, красивых, практичных или необычных подарков обязательно стоит посетить праздничную ярмарку на улице Ригас.

Впервые в истории праздника города Даугавпилс пройдет мероприятие "Туристическая улица": представители туристической отрасли стран Балтии дадут лучшие советы и рекомендации для незабываемого отдыха в Даугавпилсе и в других местах Латвии, а также в Литве и Эстонии. А в "Образовательном городке" учебные учреждения города ознакомят с широким спектром образовательных и творческих возможностей.

На этот раз торжества начнутся 31 мая с открытия летнего выставочного сезона в Музее Ротко. Новые выставки поразят красками и светом от абстрактных композиций полей в ретроспективе мастера китайской живописи Тан Пина и работах британской художницы бразильского происхождения Карины Ламбрехт до перекликающихся форм и фигур в керамических композициях Инесе Брантс и выставки латвийской группы художников "Ak, figūra, ar ko tu vakardien draudzējies?".

В пятницу вечером праздник зазвучит на главной сцене на площади Виенибас, где выступят группа современной фольклорной музыки "RAXTU RAXTI" и хулиганы классической музыки – группа "DAGAMBA".

Кульминацией праздника города Даугавпилс станет суббота, 1 июня, когда более 3000 жителей города, представляющих различные учреждения самоуправления, школы, учреждения культуры, предприятия, общества, творческие коллективы и другие организации, отправятся в традиционное праздничное шествие.

Вечером на большую праздничную сцену на площади Виенибас выйдут легендарная латвийская группа танцевальной музыки "А-Europa" и дива украинской эстрады Светлана Лобода. В завершение дня состоится красочный праздничный салют на берегу Даугавы.

Для того, чтобы во время праздника была возможность хорошенько расшевелиться, особое внимание уделено и спортивным мероприятиям. 1 июня в парке Эспланады во время мероприятия "Познакомься с лёгкой атлетикой" маленькие чемпионы смогут проверить свою спортивную ловкость. В свою очередь, 2 июня у Даугавпилсского Олимпийского центра пройдет Фестиваль молодёжи и спорта с соревнованиями и другими спортивными мероприятиями, он положит начало летнему циклу спортивных мероприятий в городе.

Праздник города завершится 2 июня, когда можно будет насладиться исторической атмосферой в Даугавпилсской крепости. Посетители праздника получат уникальную возможность заново открыть для себя страницы истории крепости, познакомиться с культурными и туристическими достопримечательностями, поучаствовать в торжественной церемонии открытия Николаевских ворот и поднятия крепостного флага, а также увидеть праздничные представления и проникнуться особой атмосферой крепости.

Организаторы мероприятия: самоуправление Даугавпилса и учреждение самоуправления Даугавпилса "Vienības nams" в сотрудничестве с другими учреждениями самоуправления. Информация: www.daugavpils.lv.

Информируем, что во время праздничных мероприятий проводится фото- и видеосъемка для публикаций и исторических нужд.

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