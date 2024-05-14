16 мая сеть ресторанов iLunch, ставшая синонимом обедов для сотрудников компаний и офисов, празднует годовщину своей деятельности в Латвии и по этому случаю на протяжении всего дня будет дарить 30-процентную скидку на блюда, приготовленные на месте. Почему стоит воспользоваться данным предложением, чем эта ресторанная сеть привлекает своих клиентов и какие дополнительные преимущества предлагает бизнес-клиентам?

Рецепт успеха соседей пригодился и в Латвии

В 2016 году ресторан iLunch начал свою деятельность в Вильнюсе, а сегодня это предприятие общественного питания, предлагающее свежие, сбалансированные и современные блюда, объединяет уже 30 ресторанов по всей Литве. В прошлом году сеть сделала еще один шаг на пути успешного развития – открыла первый ресторан в Латвии.

"В Литве iLunch пользуется большим успехом: в 2022 году компания вошла в десятку лидеров гостинично-ресторанного сектора (HoReCa) и три года подряд по версии Wolt Awards признавалась сетью ресторанов, предлагающей лучшее соотношение цены и качества блюд. Так что приход этого ресторана к нам был лишь вопросом времени", – рассказывает руководитель производства iLunch в Латвии Раймондс Благовс, не скрывая радости по поводу стабильного роста популярности ресторана в стране на протяжении первого года работы.

Открытый в рижском бизнес-центре BC Gustavs (адрес: ул. Густава Земгала, 73) iLunch – отличное место для быстрого и вкусного обеда по привлекательной цене.

"Полакомиться свежими и аппетитными блюдами можно в нашем современном уютном ресторане или заказать их через приложение Wolt или Bolt. Концепция деятельности ресторана сбалансирована как для компаний и коллективов, так и для всех тех, кто ищет возможность не просто вкусно поесть, но и сделать это, не тратя много времени", – отмечает Р. Благовс.

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На обед меньше 10 минут

В меню iLunch представлен широкий выбор блюд разных кухонь мира, поэтому даже самый разборчивый клиент найдет среди них подходящее для себя.

"Совершенно неважно, большой у вас коллектив или маленький, предпочитаете ли вы традиционную или современную кухню, выбираете продукты животного или растительного происхождения, – на нашей кухне нет недостатка в вариантах и предложениях. Европейские, азиатские, американские и местные блюда готовятся каждый день только из свежих и качественных ингредиентов. Стоит упомянуть и о том, что обеденное меню ежедневно меняется, поэтому каждый раз, заглянув в iLunch, вы сможете попробовать что-то новое, неизведанное", – уверяет Р. Благовс.

По его словам, люди выбирают данный ресторан не только из-за вкусной и качественной еды, но и по причине быстрого обслуживания.

"Обед у нас занимает в среднем около 8 минут от момента заказа до того, как гость поел. Это особенно привлекает тех, у кого мало времени на обеденный перерыв, или же тех, кто хочет потратить обеденное время на другие дела, но не желает заниматься ими на пустой желудок", – делится наш собеседник.

Сплотите коллектив

Не секрет, что после пандемии дом для многих стал также рабочим местом. Между тем услуги iLunch в сложившейся ситуации – это прямой путь к возвращению работников в офисы. Помимо удобной и быстрой доставки еды прямо на рабочее место iLunch также предлагает компаниям возможность стать бизнес-клиентами и пользоваться дополнительными бонусами.

"Большая часть ресторанов iLunch расположена в бизнес-центрах, и рижский ресторан – не исключение: там, как правило, обедают работники разных офисов, поэтому действительно стоит воспользоваться возможностью каждый день выбирать блюда из обширного меню, получать их всего спустя 2 минуты после заказа и при этом даже сэкономить", – говорит Р. Благовс.

По его словам, обеды от iLunch для многих компаний и коллективов уже стали своеобразным ритуалом и традицией, укрепляющей связь между членами коллектива и повышающей мотивацию к работе.

"Пожалуй, всем хорошо известно, как трудно сосредоточиться и работать, когда ты голоден. Позаботившись об обеде для своих работников, вы будете уверены в росте их продуктивности. Более того, обед – это время, когда коллеги могут пообщаться, расслабиться или обсудить рабочие дела в неформальной обстановке. Все это укрепляет командный дух и взаимопонимание", – убежден руководитель производства iLunch в Латвии.

Информацию о том, как стать бизнес-клиентом, можно получить у администрации iLunch в Латвии, позвонив по телефону +371 239 94 541.

Более подробная информация об iLunch, специальных предложениях и акциях размещена в профилях Facebook (https://www.facebook.com/ilunchinriga/) и Instagram (https://www.instagram.com/ilunchinriga/).

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