Ferrometal Oy – один из ведущих поставщиков крепежей в регионе Балтийского моря. Компания поставляет крепежные изделия для строительства и машиностроения: от креплений, используемых в фундаментах зданий, до крепления для монтажа крыши. Ferrometal Oy известен как партнер в строительстве, где используются металлоконструкции, а также в области машиностроения. Компания поставляет крепежи и обслуживает клиентов, используя решения Kanban, основанные на управлении цепочками заказов и поставок, а также решения Lean. В Ferrometal Oy занято более 120 сотрудников в Финляндии и странах Балтии. Оборот компании в 2023 году превысил 40,5 миллиона евро.

Ferrometal эффективно управляет как строительными, так и производственными проектными поставками. Мы постоянно осуществляем различные проектные поставки в соответствии с указаниями наших клиентов – как в Латвию, так и на строительные площадки клиентов или партнеров по всему миру.

Ferrometal – специалисты по крепежным изделиям. Мы хорошо знакомы с различными проблемами в области креплений и умеем находить решения. Мы регулярно проводим обучение для компаний наших клиентов и их партнеров. Мы планируем и реализуем решения вместе с нашими партнерами.

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Какие крепежи соответствуют строительным нормам?

Внедрение стандарта EN 1993 (Eurocode 3) привело к изменениям в креплениях, которые используются в несущих металлоконструкциях. Используемые болты должны соответствовать европейским стандартам. Горячее цинкование крепежных элементов должно соответствовать EN 10684. Если используются специальные крепежные элементы, то их технические характеристики и необходимые испытания должны быть указаны в технической спецификации.

Стандартные крепежные элементы для рамных металлоконструкций делятся на две категории, разработанных в соответствии с EN 1993 и реализованных в соответствии с EN 1090-2:

для соединений с предварительным натяжением используются комплекты болтов с предварительным натяжением EN 14399. В быту эти продукты называют системой HV, и она также доступна в ассортименте Ferrometal.

для соединений без предварительного натяжения применяется стандарт EN 15048.

Что такое система болтов HV EN 14399-4?

Изначально обозначение HV происходит от немецких слов Hochfest Vorgespannt, что означает высокопрочные болты предварительного натяжения. Сейчас под HV подразумевается комплект из шестигранных болтов и гаек, соответствующих стандарту EN 14399-4 и предназначенных для соединений с предварительным натяжением в несущих металлоконструкциях. В систему HV также входят шайбы EN 14399-6. Все компоненты системы (болт, гайка, шайба) должны быть приобретены у одного и того же производителя.

Соединения с предварительным натяжением используются, чтобы обеспечить сопротивление скольжению. Также их используют в конструкциях, расположенных в сейсмических зонах, или подверженных другим динамическим нагрузкам. Предварительное натяжение также используется для повышения усталостной прочности или долговечности.

Для таких соединений также существует система HR EN 14399-3. Эти два различных комплекта не должны смешиваться между собой, поскольку их функциональность и размеры компонентов отличаются. Стандартизация системы HV была изменена еще в 2007 году. В некоторых старых списках болтов или чертежах могут встречаться старые обозначения стандарта DIN:

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У болтов в системе HV есть определенные характеристики:

Компоненты системы имеют следующие классы прочности: для болтов – 10.9, для гаек – 10 и для шайб – HV300.

Отверстия для ключа болта и гайки больше, чем обычно, а под головкой болта есть закругление. Это обеспечивает повышенную нагрузочную способность и улучшает усталостную прочность.



Производитель может маркировать номера партий на головках болтов и на бортах гаек. Таким образом, отслеживаемость сохраняется даже после установки, и продукты визуально могут быть отслежены даже спустя долгое время. Ссылка на серийный номер может заменить сертификаты материалов 3.1.

Системы HV обычно горячеоцинкованные. Шаг резьбы болтов HV до горячего цинкования обычно составляет 6 г, поэтому после наложения покрытия он больше стандартного размера. Также шаг резьбы гайки HV обычно делается больше стандартного с допуском 6AZ.

Достижение известного коэффициента трения достигается с помощью обработки поверхности и смазки. Это в свою очередь обеспечивает точное предварительное натяжение болтовых соединений.

Компоненты системы HV имеют маркировку CE, так как они соответствуют согласованным стандартам строительных изделий.

Защита от коррозии и обработка поверхности

Защита от коррозии и обработка поверхности систем HV имеют огромное значение для их технической функциональности. Помимо того, что обработка поверхности обеспечивает необходимую защиту от коррозии для системы на протяжении всего срока службы конструкции, она также обеспечивает правильное и достаточно точное предварительное натяжение соединения на этапе производства.

Горячее цинкование систем HV выполняется в соответствии со стандартом EN ISO 10684, где минимальная толщина цинка составляет 40 мкм. Это обеспечивает отличную защиту от коррозии даже в самых требовательных классах окружающей среды.

Системы HCR (TCB) EN 14399-10 – прогрессивное решение для болтовых соединений с предварительным натяжением

Система TCB – это решение для болтовых соединений с предварительным натяжением, соответствующее системе Eurocode. Системы TCB соответствуют требованиям стандарта EN 14399-10 и классам прочности 10.9/10. Они превышают минимальные значения предварительного натяжения, указанные в EN 1090-2, и, следовательно, совместимы с другими системами болтов EN 14399 (например, HV).

В комплект входят болт, гайка и шайба.

Установка системы TCB осуществляется с помощью электрогидравлического монтажного инструмента. Установка болтов и гаек TCB, имеющих больший диаметр, легко выполняется одноручным инструментом на одной стороне монтажного места.

Преимущества использования:

Быстрая, легкая и безопасная установка.

Визуальная проверка успешного завершения установки.

Всегда достигается правильное предварительное натяжение соединения.

Во время затягивания болта не происходит бокового сдвига.

Комплекты болтов покрыты прочным и нетрескающимся покрытием Greenkote®.

Результат солевого испытания покрытия составляет до 1200 часов, что делает покрытие подходящим для суровых климатических условий.

Электрогидравлический инструмент не вибрирует и не повреждает суставы рук монтажника.

Одним и тем же ключом для гаек можно устанавливать различные диаметры, меняя только насадку.

Идеальный ассортимент размеров, используемых в строительстве металлоконструкций, с маркировкой CE.

Что такое система SB EN 15048-1?

Большинство болтовых соединений, используемых в рамных металлоконструкциях, передает только статическую силу трения или просто фиксирует конструкцию на месте. В таких соединениях точное предварительное натяжение болтов технически или экономически не требуется.

Согласно стандарту EN 1090-2 системы болтов для соединений в металлоконструкциях без предварительного натяжения должны соответствовать новому стандарту EN 15048-1. Конечно, для соединений без предварительного натяжения можно использовать в том числе и комплекты HV или TCB в соответствии со стандартом EN 14399.

Система включает в себя болт, гайку и при необходимости шайбу или шайбы. В соответствии с требованиями EN 15048 компоненты системы должны соответствовать европейским стандартам. Однако EN 15048-1 не указывает стандарты компонентов, используемых в системе, а лишь уточняет технические требования, касающиеся этих компонентов. На практике в системах SB, которые предоставляет Ferrometal Oy, шестигранные болты соответствуют стандартам EN ISO 4014 и EN ISO 4017, а шестигранные гайки – стандарту EN ISO 4032. Класс прочности – 8.8, покрытие – горячее цинкование.

Foto: Обозначение SB происходит от слов Structural Bolting.

Требования к системам SB

Системы SB должны быть приобретены у производителя с сертификатом CE. В систему входят как болт, так и гайка. Поскольку использование шайб необязательно, для них не установлены отдельные требования; обычные шайбы для металлоконструкций одобрены.

Системы SB должны иметь маркировку CE, но достаточно пометки на упаковке. Для обеспечения идентификации номер партии должен быть отмечен на упаковке. Декларации характеристик (DoP) можно загрузить с нашего веб-сайта www.ferrometal.fi или здесь.

Кроме того, каждый отдельный болт и гайка должны быть помечены маркировкой SB в дополнение к обычной маркировке прочности и производителя. Эта маркировка указывает, что продукты были одобрены для использования в металлоконструкциях, и отличает их от обычных шестигранных болтов.

Ниже приведен пример маркировки продуктов:

Установка систем SB

Длина используемого болта должна быть выбрана таким образом, чтобы после затягивания он выдавался за пределы гайки хотя бы на одну полную резьбу. С другой стороны, между поверхностью гайки и частью стержня без резьбы также должна оставаться хотя бы одна полная резьба. Гайки должны быть установлены так, чтобы были видны клейма, если их необходимо проверить.

Поскольку болты не подвергаются точному предварительному натяжению, в стандартах не устанавливается крутящий момент для систем SB. Тем не менее, укрепляемые системы должны быть тщательно соединены. Однако следует избегать излишнего затягивания, особенно для болтов диаметром М12 и коротких болтов. Единственная ссылка на это находится в стандарте EN 1090-2: "Каждая система болтов должна быть хотя бы тщательно затянута. Можно считать, что система затянута тщательно, когда монтажник использует обычный ключ для гаек без дополнительного рычага или когда ключ с трещоткой начинает трещать".

В качестве рекомендации можно использовать стандартный крутящий момент для затяжки винтов прочности 8,8.

Использование шайб

Согласно стандарту EN 15048-1 для соединений без предварительного натяжения не требуется использовать шайбы – за исключением одиночных соединений, у которых только один болт или один ряд болтов. Однако рекомендуется и является хорошей практикой использовать шайбы как под головкой болта, так и под гайкой, чтобы облегчить создание соединения, распределить давление на поверхности и защитить окрашенную поверхность конструкции. В качестве шайб можно использовать, например, стандартные шайбы DIN 126 / EN ISO 7091 с твердостью HV 100 или HV 200. Также доступны более толстые шайбы DIN 7989 толщиной 8 мм с такой же твердостью.

Foto: Шайба DIN 126 и Шайба DIN 7989

SB komplekti saskaņā ar EN 15048-1 standartu

Foto: DIN EN ISO 4014

Foto: DIN EN ISO 4017

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Доступные материалы – оцинкованная сталь, горячеоцинкованная сталь и кислотостойкая сталь A4.

Предназначены для крепления к профильным трубам или другим деталям, к которым трудно получить доступ. Крепеж подходит в тех случаях, когда место установки доступно только с одной стороны.

Класс прочности болтов – 8.8 (EN ISO 898-1) или A4-70 (EN ISO 3506-1).

Соединение осуществляется путем вворачивания болта при одновременном удерживании борта гайки на месте, пока не раскроются крылья наконечника. Затяжка выполняется моментным ключом. Крепеж для профильных труб предназначен только для одноразового использования! Продукты имеют действительное подтверждение DIBt Z-14.4-482.

Дополнительную информацию можно получить в отделе продаж Ferrometal Oy по адресу latvia@ferrometal.fi или по телефону +371 6728 0581.

Ferrometal Latvia, улица Юрмалас 13C, Бабитский край, Марупский район, LV-2107, Пиньки, Латвия.www.ferrometal.fi

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