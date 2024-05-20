С развитием технологий, ростом заботы о здоровье и желанием выразить себя через стиль новое поколение уверенно движется к новому тренду – фитстайлу – новому способу вести сбалансированную жизнь. Находясь в авангарде перемен, новые часы Huawei Watch Fit 3 доказывают, что забота о внешнем виде может сочетаться с хорошим самочувствием без ущерба для пользователя.

Внешне новые Huawei Watch Fit 3 унаследовали классическую квадратную форму предыдущих моделей FIT. "Кроме того, это самый легкий и тонкий представитель серии на сегодняшний день - при толщине 9,9 мм и весе 26 граммов его удобно носить в течение всего дня. Он подходит как для мужчин, так и для женщин, поскольку его экран имеет размер 43 мм, обеспечивая эргономичный комфорт и универсальный доступ. Часы также оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем высокого разрешения retina-grade, который обеспечивает более широкое трехмерное восприятие и изображение с большей четкостью и детализацией.

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Не менее впечатляет и время автономной работы часов - до 10 дней при повседневном использовании и до 7 дней при интенсивной эксплуатации. Важное преимущество - то, что достаточно всего 10 минут, чтобы использовать часы до конца дня. К тому же они совместимы как с iOS, так и с Android", - говорит техник-эспер Микус Тиллер.

Суперспособность смарт-часов – быть движущей силой сбалансированной жизни

Не зря смарт-часы называют персональным тренером на вашем запястье. Например, в новых смарт-часах есть кольца активности, которые помогут вам выработать новые привычки, более 100 видов спорта на выбор и другие функции, такие как мониторинг сердечного ритма и сна.

Мотивация также обеспечивается визуальными показателями, отображаемыми на кольцах смарт-часов: сожженные калории, время, затраченное на тренировку, и продолжительность активности в течение дня, которая включает даже такие простые действия, как вставание. "Может показаться, что это мелочь - показать, насколько активен был пользователь в течение дня, но визуализация его ежедневной активности может дать большее понимание процента выполнения поставленных целей, а также послужить сигналом тревоги, когда он чувствует себя плохо", - говорит эксперт.

Чтобы помочь людям в процессе набора или потери веса, приложение Stay Fit расширило свою базу данных продуктов и представило новую функцию анализа питания. Смарт-часы также предоставляют интеллектуальные фитнес-рекомендации, основанные на истории данных пользователя, и генерируют персональные планы с помощью искусственного интеллекта для достижения поставленных целей как в отношении диеты, так и физической активности.

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Непоколебимый сон с Huawei Watch Fit 3

Чем более насыщенной становится жизнь, тем чаще происходят нарушения сна. Например, исследование Kantar, проведенное в марте, показало, что трое из четырех жителей Латвии в течение последнего месяца испытывали различные нарушения сна.

TruSleep™ 4.0 может помочь решить проблему нарушений сна, предоставляя пользователям представление о продолжительности и качестве сна, а также обзор циклов сна. "На основе этих данных смарт-часы интерпретируют их, чтобы дать различные советы по улучшению качества сна", - говорит эксперт.

И хотя в конце дня именно сам человек должен принимать решения, способствующие улучшению его самочувствия, именно смарт-часы могут показать, в каком направлении нужно двигаться, чтобы достичь результата максимально эффективно и, прежде всего, без беспокойства и лишнего стресса".

Стоимость Huawei Watch Fit 3 составляет 159 евро, а версия с кожаным ремешком - 179 евро. При покупке до 16 июня вы получите беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE 2.

Фото: Publicitātes foto

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