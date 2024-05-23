В окно уже стучит лето, с ярким солнцем, разнообразием цветов и зелени. Однако даже у лета есть своя тёмная сторона – высокий уровень загрязнения воздуха. Жара, отсутствие ветра и засуха может вызвать повышенный уровень загрязнения, которым все мы дышим. Особенно тяжело тем, кто страдает от различных аллергий. А вы знали, что воздух в доме может быть ещё грязнее, чем на улице? Дизайнер интерьеров IKEA делится советами, как улучшить качество воздуха дома.

"Часто мы не понимаем насколько важно учитывать загрязнение воздуха, даже если мы его не видим. Многие считают, что загрязнение воздуха – это что-то на улице, а дома мы защищены. На самом деле, есть множество мелочей, например пережаренные сухарики на сковороде, которые вызывают загрязнение воздуха дома, как если бы вы стояли на магистрали. Воздух дома загрязняется тем, что происходит на улице, химией, которой мы пользуемся, готовкой еды и уборкой, плесенью, которая может быть дома, и из-за других факторов", – говорит дизайнер интерьеров, Иева Бука.

Твёрдые частицы – вещества, которые наносят наибольший вред здоровью человека. Небольшие, вдыхаемые частицы, которые могут образоваться в результате готовки, от аэрозолей, открытых каминов и из уличного воздуха.

Foto: Publicitātes foto

Как очистить воздух дома?

Благодаря небольшим изменениям и использованию современных технологий, мы можем улучшить качество воздуха дома. Это особенно важно для аллергенных людей и тех, кто страдает от заболеваний верхних дыхательных путей. Дизайнер даёт практичные советы и решения – некоторые из них в IKEA теперь можно приобрести по ещё более низкой цене. Для того, чтобы быть доступнее для большего числа людей, компания уже во второй раз за этот год, снизила цены на множество товаров.

Измеряем качество воздуха дома. Один из первых шагов на встречу к чистому воздуху – оценить его качество. Дизайнер советует использовать датчики, которые могут установить уровень загрязнения, например можно использовать умный датчик VINDRIKTNING всего за 14,99 € . У датчики есть индикатор, у которого меняется цвет в зависимости от качества воздуха от зелёного (хорошее качество), жёлтого (нормальное) до красного (плохое качество). Датчик желательно сочетать с очистителем воздуха FÖRNUFTIG.

Используем очиститель воздуха. Рассмотрите возможность приобретения очистителя воздуха, особенно если живёте в районе с высоким загрязнением воздуха. Очиститель FÖRNUFTIG теперь стоит, начиная от 59,99 € . У очистителя есть фильтр, который способен удержать до 99, 5% твёрдых частиц, пыли и пыльцы. Газовый фильтр абсорбирует газовые загрязнения, например органические соединения, и неприятные запахи от готовки и курения, например.

Порядок дома. "Для чистого воздуха и самому дому нужно быть чистым и без пыли. Снижения количества вещей дома снизить количество пыли – меньше поверхностей, где можно скопиться. Регулярно пылесосить, особенно ковры, на которых скапливается много пыли и пыльцы. Пыль стоит вытирать влажной тряпкой", – советует И. Бука.

Используем щадящие бытовые средства. Дизайнер советует использовать моющие средства, не содержащие сильные химические, и ароматические вещества. Не стоит использовать слишком сильные средства, на каждый день подойдут щадящие средства, а сильную химию только для глубокой уборки и въедливых пятен. Магазинные средства можно заменить на натуральные альтернативы. Но главное, во время и после уборки стоит хорошенько проветрить дом.

При готовке используем вытяжку. "Во время жарки или использования тостера могут выделяться небольшие частицы горения, поэтому важно использовать вытяжку или проветривать помещение. Тостер стоит ставить под вытяжку. Вытяжка в IKEA стоит, начиная от 45 €, а многие вытяжки теперь стоят дешевле. Заменив газовую плиту на индукционную, вы тоже сможете снизить количество загрязнения."

Не ставим свечи у открытого окна. Камин создаёт атмосферу, но и загрязняет воздух. Используя камин важно не забывать о вентиляции, чтобы сократить возможный дым и гарь. Если используете свечи, не стоит ставить их на сквозняке: использования свечей у открытых окон, что вызывает продукты горения в воздухе и вредные частицы.

Проветриваем. Если вы не живёте в местах с высоким загрязнением воздуха, то стоит регулярно проветривать помещение, особенно ночью, когда качество воздуха выше. В холодное время года проветривать надо чаще, но на более короткий срок – широко открыв окно на пару минут утром и вечером.

IKEA продолжает снижать цены

Улучшить повседневную жизнь многих людей – видение IKEA, которое выполняется путём снижения цен, в этом году это происходит уже во второй раз. Цены снижены на сотни товаров из разных категорий, от диванов, и кресел, до решений для хранения и аксессуаров. Например, держатель для зубных щёток DRAGAN теперь стоит 3,49 € (прежняя цена 4,99 €), зеркало TRENSUM 3,99 € (прежняя цена 6,99 €), тележка RÅSKOG 39,99 € (прежняя цена 49,99 €), лампа MÅNALG 19,99 € (прежняя цена 29,99 €), ковёр TVERSTED 89,99 € (прежняя цена – 129 €).

Список товаров со сниженной ценой https://www.ikea.lv/ru/teper-cena-eshyo-nizhe

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!