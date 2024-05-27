Вы когда-нибудь видели скейтбордиста на доске, который может совершать в воздухе повороты с углом 900 градусов? По данным цифрового журнала The Sportsman, это один из самых сложных трюков в скейтбординге, который 25 лет назад выполнил профессиональный скейтбордист Тони Хоук. Чтобы выполнить один из самых сложных трюков в спорте, требуются часы упорных тренировок. Поэтому, как и в любом другом виде спорта, при катании на скейте важно заботиться о своем здоровье.

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"Скейтбординг - довольно экстремальный вид спорта, и во время выполнения сложных комбинаций сердцебиение у скейтеров может значительно учащаться. Современные смарт-часы - отличное дополнение к скейтбордингу, поскольку они отслеживают такие важные показатели здоровья, как частота сердечных сокращений или уровень кислорода в крови. Эти устройства не только помогают любителям фитнеса безопасно расширять границы своих возможностей, но и делают тренировки еще более эффективными", - говорит Микус Тиллерс, менеджер по обучению продуктам Huawei в Латвии.

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От мониторинга сердечного ритма до профилактики травм

Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 предлагают пользователям более 100 режимов тренировок, включая баскетбол, скейтбординг и даже киберспорт. "Чтобы помочь вам достичь своих фитнес-целей, вы можете установить напоминания о тренировках на экране часов. Скейтбордисты могут использовать эту функцию, чтобы запланировать конкретные тренировки или напомнить себе, когда пора отрабатывать определенные трюки. Пользователи, которые любят брать с собой скейтборд на большие расстояния, оценят высокоточную систему GPS, встроенную в устройство. Эта функция поможет вам прокладывать четкие маршруты, исследовать новые места и не заблудиться", - говорит г-н Тиллер.

Смарт-часы также предлагают любителям спорта еще одно не менее важное преимущество: возможность отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, а также получать уведомления, если эти показатели выходят за пределы нормы. "Мониторинг сердечного ритма позволяет пользователю знать, когда нужно сделать перерыв во время тренировки. Анализируя данные о состоянии здоровья с течением времени, спортсмены могут выявить признаки перегорания и найти время для отдыха", - говорит эксперт.

Если вы хотите узнать больше об опыте использования смарт-часов латвийским профессиональным скейтбордистом Артурсом Богдановичем, загляните сюда.

Дизайн, который не ограничивает

Хотя смарт-часы позволяют отслеживать важные показатели здоровья, они должны быть удобными для ношения во время тренировок. "Например, новые смарт-часы Huawei - ультратонкие и легкие. Корпус весит всего 26 граммов, а его толщина составляет 9,9 мм. Благодаря этому устройство практически незаметно на запястье и не мешает выполнять различные сложные комбинации на скейтборде", - рассказывает о дизайне мистер Тиллер.

Комфорт пользователя также обеспечивается встроенным в корпус AMOLED-дисплеем высокого разрешения с автоматической регулировкой яркости до 1500 нит. Это позволяет скейтбордистам тренироваться как на улице, так и в помещении, поскольку экран способен отображать необходимую информацию при любом освещении.

Фото: Publicitātes foto

Длительные тренировки - не проблема

Когда вы ведете активный образ жизни, важно, чтобы носимые вами смарт-часы могли работать как можно дольше во время длительных тренировок. "Аккумулятора Huawei Watch Fit 3 хватает на 10 дней работы от одного заряда и до 7 дней при более частом использовании, поэтому вам не придется беспокоиться о зарядке устройства в течение недели. Но если вы забудете зарядить устройство перед важной тренировкой, ничего страшного - всего 10 минут быстрой зарядки обеспечат работу смарт-часов на весь день", - говорит Тиллер.

Стоимость Huawei Watch Fit 3 с силиконовым ремешком составляет 159 евро, а версия с кожаным ремешком - 179 евро. При покупке до 16 июня вы получите беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE 2.

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