Зелёный, мягкий и равномерно густой газон – мечта каждого владельца сада. Часто, из-за чрезмерного усердия или, наоборот, незнания, мы вредим траве и не достигаем желаемого результата. Какие наиболее частые ошибки мы допускаем? И как регулярный и правильный покос может их исправить? Об этом рассказывает представитель компании Stihl Йонас Голубовас.

Нерегулярный покос

Одна из самых распространённых ошибок в уходе за газоном – слишком редкий покос травы, подчеркивает Йонас. Не рекомендуется делать большие промежутки между покосами газона. "Это приводит к тому, что трава начинает расти пучками и клочьями", – объясняет специалист. Как часто нужно косить? Минимум раз в неделю, а лучше – два раза в неделю, это идеальный вариант.

Слишком низкий покос травы

Эта ошибка также очень распространена. Слишком низко скошенный газон подвержен риску выгорания на солнце. И даже регулярный полив не спасет ситуацию. Как объясняет Йонас Голубовас, существуют специальные сорта травы, которые подходят для низкого покоса, но большинство универсальных газонов для этого не предназначены. Чем ниже скошен газон, тем он жестче.

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На какой высоте косить газон? "Многие косилки поддерживают высоту от 2 до 6 сантиметров, мой совет – всегда оставлять 4–5 сантиметров. Тогда приятно ходить босиком по мягкой траве, и она не выгорает", – объясняет Йонас. Слишком высокая трава может начать сохнуть от корней, что приведет к другим проблемам.

Переувлажнение или недостаточный полив

"В тяжелых почвах влага задерживается лучше. Но если такой газон переувлажнить, он начнет гнить. Можно даже почувствовать запах гнили, прогуливаясь по саду. Это признак переувлажнения", – рассказывает специалист. Другая частая ошибка – недостаточный и редкий полив, что приводит к выгоранию газона.

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Как правильно поливать? Если у вас есть автоматическая система полива, достаточно поливать газон 20 минут каждую ночь. Корни травы расположены на глубине 20 сантиметров, и нужно увлажнять только этот слой. "И не заливать до потопа, а просто увлажнить. 20–30 минут достаточно и с обычным переносным поливом газона, если поливать каждый вечер. Если реже, то нужно поливать дольше и больше", – советует представитель Stihl.

Неправильное удобрение газона

Чтобы газон был красивым, его нужно удобрять. Но делать это нужно правильно! Йонас рекомендует консультироваться со специалистами, чтобы понять, каких элементов не хватает газону (фосфор, калий или азот) и выбирать удобрения соответственно. Для весеннего и осеннего удобрения существуют специальные смеси. Одна из самых частых ошибок – передозировка удобрений, особенно азота, который "сжигает" траву. Другая ошибка – распыление удобрений на влажную траву, что приводит к химическим ожогам.

Еще одна ошибка, связанная с удобрением, – избыточное удобрение осенью. Газон становится слишком густым и подвергается выпреванию под снежным покровом. Весной, когда снег тает, появляются коричневые пятна. Йонас советует удобрять разумно, когда трава скошена и сухая, чтобы удобрение попадало на землю, а не на растения. Через несколько часов после удобрения можно полить.

Чтобы избежать ошибок, выбирайте подходящую газонокосилку для вашего газона!

Зеленого и густого газона можно добиться с помощью простого и регулярного покоса. Без надежной газонокосилки это невозможно. Здесь помогут аккумуляторные газонокосилки Stihl с функцией мульчирования. Обрезки травы возвращаются в почву и служат естественным удобрением. Как рассказывает Йонас, аккумуляторные косилки достаточно мощные и справляются с газонами до 2000 м². "При условии, что у вас есть два аккумулятора, которые можно менять. Обычно в правильном комплекте второй аккумулятор заряжается быстрее, чем разряжается первый. Работа не останавливается, пока вы ждете зарядку," – рассказывает Йонас.

Тем, у кого просторные газоны и нет времени косить их хотя бы дважды в неделю, идеально подойдут газонокосилки-роботы новой поколения iMOW® от Stihl. Робот сам будет поддерживать газон в отличной форме каждый день, а функция мульчирования обеспечит натуральное удобрение.

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