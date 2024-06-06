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В шкаф ничего не помещается? Не стоит сразу бежать за новым шкафом, вы можете воспользоваться небольшими, но практичными и недорогими решениями, которые помогут расширить возможности текущего шкафа. Не говоря уже о том, что порядок в шкафу поможет снизить стресс утренних сборов. Дизайнер IKEA делится 4 идеями о наведении порядка в шкафу.

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Некоторые решения для порядка в шкафу теперь в IKEA можно найти по сниженной цене: для того, чтобы быть доступными для большего количества людей, IKEA в середине мая уже во второй раз в этом году снизила цены.

  1. Коробка всему порядок

"В первую очередь необходимо рассортировать и группировать одежду и разложить по удобным местам. Как и во многих других местах дома, здесь вам могут помочь коробки, с ними вы сможете удобно разложить одежду и аксессуары по полкам и ящикам, так, чтобы они занимали меньше места, и вам было проще всё найти и сохранять порядок", – говорит дизайнер IKEA Дариус Римкус.

Есть множество различных коробок, которые подойдут для использования в шкафу: разные размеры, которые подойдут для разной одежды и аксессуаров. Коробки средних размеров (например STUK с вставками за 2,99 EUR) подойдут для шарфов или перчаток. Небольшие коробки (например набор SKUBB за 4,49 EUR), помогут использовать весь выдвижной ящик и навести порядок в мелочах.

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2. Расширяем возможности

С помощью продуманных органайзеров (RASSLA модуль с отделениями за 6,99 EUR) вы можете расширить возможности хранения, например, если вы предпочитаете складывать, а не развешивать. Подвесной модуль поможет создать для вас дополнительные полки, которые по желанию вы можете дополнить коробками.

Вешалка с отделениями (KOMPLEMENT за 4,49 EUR) помогут навести порядок в мелочах, вы сможете развесить шарфы или пояса.

Ещё один трюк, как создать красивый образ в шкафу – одинаковые вешалки, например элегантные вешалки из бамбука HÖSVANS стоят теперь 3,49 EUR за 5 штук.

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3. Не тратьте время на поиск туфель

Больше места для обуви с помощью подставки для обуви GREJIG всего за 5 EUR. Вы можете расположить до 3 подставок одна на другую, и сэкономить место.

"Убирая по коробкам сезонную обувь, или ту, что надеваете только на праздники, вы сможете сохранить порядок. У специальных коробок для обуви одна часть из сеточки, что поможет циркуляции воздуха и скорости поиска нужной пары", – советует дизайнер.

4. Убираем сезонную одежду

Закрывающиеся коробки (например PÄRKLA за 1,50 EUR) отлично подойдут для сезонной одежды. У некоторых коробок есть специальные вентиляционные сетки, и они хорошо умещаются на верхних полках. На этих полках можно расположить чемоданы с сезонной одеждой и спортивным инвентарём. Ещё как вариант, такие коробки можно хранить под кроватью.

Foto: Publicitātes foto

5. Место для мелочей

Красота в мелочах, но вместо того, чтобы в куче хранить ремни, галстуки, часы, украшения вы можете воспользоваться вставками с отделениями KUGGIS (8,99 EUR). Вы без труда сможете найти необходимое и использовать как дополнение к коробке KUGGIS.

IKEA продолжает снижать цены

Улучшить повседневную жизнь многих людей – видение IKEA, которое выполняется путём снижения цен, в этом году это происходит уже во второй раз. Цены снижены на сотни товаров из разных категорий, от диванов, и кресел, до решений для хранения и аксессуаров. Например, держатель для зубных щёток DRAGAN теперь стоит 3,49 € (прежняя цена 4,99 €), зеркало TRENSUM 3,99 € (прежняя цена 6,99 €), тележка RÅSKOG 39,99 € (прежняя цена 49,99 €), лампа MÅNALG 19,99 € (прежняя цена 29,99 €), ковёр TVERSTED 89,99 € (прежняя цена – 129 €).

Теперь цена ниже: https://www.ikea.lv/ru/teper-cena-eshyo-nizhe

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