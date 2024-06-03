Давно прошли те времена, когда покупка автомобиля - сразу или в лизинг - была единственным экономически выгодным вариантом. В наши дни все большую популярность приобретает подписка на автомобили SIXT+, когда получить новый автомобиль можно даже за один день. Уже в течение года организатор мероприятий Ренарс Зелтиньш постоянно использует подписку на автомобиль для работы и поездок с семьей. Что ж, пришло время поделиться опытом и впечатлениями.

Насколько легко начать подписку на автомобиль?

Подписаться на автомобиль так же просто, как на услуги потоковой передачи фильма или музыки. Я открываю сайт www.sixtplus.lv или приложение SIXT+ Baltics, просматриваю каталог автомобилей со всем доступным ассортиментом, начиная с новых и малопользованных автомобилей популярных производителей, например, Toyota, Volkswagen, Škoda, Tesla, Audi, Cupra и многих других. Выбираю наиболее подходящую мне машину с учетом потребностей конкретного момента, отправляю заявку и уже на следующий день еду на новой машине. С другой стороны, если я не нахожу нужную мне машину, я обращаюсь в SIXT+, который подыщет для меня подходящую машину даже если ее нет в каталоге. Что может быть проще?

Почему я выбрал подписку?

Когда у меня была собственная машина, я подсчитал, сколько денег уходило за год не только на лизинг и топливо, но и на ремонт, страхование и налоги. Видя эту сумму, я могу объективно сравнить затраты с существующими лизинговыми предложениями. Обычно автовладелец думает, что будет выгоднее, но реальность может и обмануть, ведь мы никогда не подсчитываем время, которое тратим на все, что связано с обслуживанием автомобиля. С подпиской мне не нужно беспокоиться о том, что делать, если что-то случится, например, спустило колесо, пришло время техосмотра или нужно платить налоги. Все включено в цену и в один ежемесячный платеж, а клиентский сервис доступен в любое время по звонку. Я считаю, что подписка на автомобиль - отличная альтернатива покупке собственного автомобиля, ведь вам самому придется заботиться только о топливе или электрозарядке и жидкости для омывания стекла.

Я оценил и то, что мне и моей семье не нужно брать на себя долгосрочные обязательства, поскольку автомобиль можно вернуть в любое время - без штрафных санкций. Это обязательно оценят люди, которым автомобиль нужен только на определенный срок/ Если летом вы перемещаетесь на велосипеде или мотоцикле, а зиму проводите в теплых странах, вам не нужно платить за машину, которая стоит возле дома.

Однако если желание иметь собственный автомобиль все же неодолимо, подписка станет хорошей альтернативой длительному тестированию автомобиля перед покупкой. Предлагаемые автосалонами тесты на несколько часов или даже дней не всегда дают полное представление о том, насколько автомобиль подходит для повседневных нужд семьи или бизнеса. В случае, если нового автомобиля нет в наличии и нужно ждать, подписка на автомобиль дает возможность выбрать автомобиль на время, пока вы ждете доставки автомобиля своей мечты.

Каков срок подписки на автомобиль?

Я пользуюсь подпиской на автомобиль уже год, но теперь подписка стала еще привлекательнее. Срок подписки и использования автомобиля можно продлить до 48 месяцев. Чем дольше срок, тем ниже ежемесячный платеж. Это делает услугу финансово более выгодной, позволяя уменьшить и зафиксировать общие затраты в долгосрочной перспективе.

Мои ТОП-модели из ассортимента подписных автомобилей SIXT+

Менее чем за год у меня была возможность протестировать почти десять разных автомобилей, приспосабливая их под свои нужды в конкретный момент. Хотя составить ТОП-3 было сложно, на данный момент он выглядит так:

Tesla model Y – мое сердце ликует, когда я езжу на этой машине, из-за ее минимализма и высокой технологичности. Этот автомобиль обеспечивает безупречный опыт вождения и функциональность, что соответствует моему активному образу жизни. Однако я как отец двоих детей, у которого во время семейных поездок в багажнике всегда лежат коляски, сумки и другие вещи, предпочитаю этот автомобиль скорее для индивидуальных поездок по городу. Volvo XC90 – этот автомобиль отличается элегантностью, комфортом и безопасностью. Каждая его деталь продумана и разработана так, чтобы обеспечивать самый лучший опыт вождения. В этом автомобиле удобные, эргономичные сиденья, мощный и в то же время тихий двигатель, позволяющий чувствовать себя уверенно на любой дороге. Приоритетом Volvo, конечно, является безопасность, и я особенно ценю то, что автомобиль оснащен новейшими технологиями безопасности, которые защищают и меня, и моих пассажиров. Hyundai Tucson – вот он, идеальный баланс между комфортом и практичностью! Заходя в салон, сразу замечаешь тщательно продуманный интерьер с использованием качественных материалов, а на дороге Tucson впечатляет своим мощным и экономичным двигателем, обеспечивающим плавное и динамичное движение как в городе, так и за его пределами. Режимы управления и вождения адаптируются к твоему настроению и дорожным условиям, обеспечивая превосходный контроль и уверенность.

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