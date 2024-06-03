Они запотевают, теряются, в них нельзя купаться – если очки доставляют сплошные неудобства, рассмотрите возможность попрощаться с ними, сделав современную лазерную операцию в "Клинике доктора Соломатина". Подробнее рассказывает окулист клиники Андрей Соломатин (Andrejs Solomatins).

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– Глаза – это чувствительный орган, очень важный и психологически, ведь в основном мы воспринимаем мир именно зрением. А тут, представьте себе, – вас оперируют, вы в сознании, нужно лежать с открытыми глазами, да еще этот пучок лазерных лучей!

– Тот лазер, который используется для коррекции зрения, не имеет ничего общего с джедайским мечом из "Звездных войн". (Смеемся). Лазером, используемым нами для проведения операций, можно выгравировать мое имя на волоске. Это очень тонкая технология! Можно сказать, что мы создаем очки на роговице, шлифуя ее поверхность и меняя форму, тем самым корректируя оптическую силу. Аналогично обрабатываются очковые или контактные линзы. Мы можем исправить и астигматизм – изгиб роговицы, мешающий правильно сфокусировать изображение. При помощи специальной аппаратуры мы определяем, сколько микронов (тысячных долей миллиметра) нужно убрать, чтобы добиться желаемого результата.

Важно понимать, что лазерная коррекция воздействует крайне поверхностно, фактически меняя изгиб роговицы, чтобы скорректировать отклонения. Это не лечение, а коррекция, альтернатива очкам или контактным линзам. Глубинные структуры глаза мы не трогаем! Поэтому лазерная коррекция проводится быстро и безболезненно. Оборудованием последнего поколения, которое имеется в нашей клинике, мы ликвидируем одну диоптрию за полторы секунды. В операционном зале человек проводит всего 8–15 минут – часами лежать под микроскопом не придется. А уже на следующий день можно садиться за руль и вести машину. Боль имеет, скорее, психологический характер, поэтому перед манипуляцией человек получает успокоительное; мы также предлагаем возможность лазерной коррекции зрения в "медикаментозном сне" под контролем анестезиолога.

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– Сколько диоптрий близорукости или дальнозоркости можно скорректировать?

– Мы можем корректировать зрение от плюс трех и до минус двенадцати диоптрий. Лазерная коррекция больше подходит тем, кто плохо видит вдаль – Доктор, я сразу хочу спросить, подходит ли коррекция зрения лазером абсолютно всем?

– В принципе лазерная коррекция зрения – это операция для здорового человека со здоровыми глазами. Рекомендации будут зависеть от результатов обследования. Иногда у людей встречаются анатомические нюансы, например, прозрачный хрусталик, расположенный за зрачком, постепенно утрачивает эластичность и мутнеет – образуется катаракта. Проводя лазерную коррекцию зрения – на роговице – мы хрусталик не трогаем, а это значит, что человеку все еще будут нужны очки, чтобы видеть вблизи. Такому пациенту мы предлагаем альтернативу – замену естественных хрусталиков имплантатами. Тогда улучшается зрение как вблизи, так и вдаль, и в то же время у него никогда уже не будет катаракты, потому что искусственный хрусталик чистый, прозрачный и больше не износится.

– Стоит ли корректировать небольшие минусы?

– Необходимость в этом определяется субъективно. У меня есть друг, у которого минус две диоптрии – он плохо видит вдаль, но за руль садится без очков. Если честно, мне довольно некомфортно сидеть рядом с ним в пассажирском кресле. Я предложил ему выписать рецепт на очки или сделать коррекцию, но он ответил, что ничего не нужно – он и так хорошо видит. В то же время на консультации приходят люди, у которых минус 0,75 диоптрии, и они чувствуют что качество их жизни страдает из-за того, что недостаточно четко видят.

Диоптрии – это тоже лишь приблизительный показатель, потому что у нас должен быть материал, с которым будем работать. В частности, необходима достаточная толщина роговицы, ведь фактически лазер ее шлифует. Мы не можем допустить, чтобы после операции от роговицы осталась лишь прозрачная лента. Доступные нам технологии позволяют оперировать и тонкую роговицу, но тогда можно скорректировать меньше диоптрий. В свою очередь, при достаточной толщине роговицы можно скорректировать хоть 10–12 диоптрий.

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Видите ли, на операции вы проведете восемь минут, но сначала два часа займут консультации и проверки – мы оцениваем не только толщину роговицы, но и ее форму и прочность, проверяем зрительный нерв, стекловидное тело, в общем, все, что только можем. Это делается потому, что наша задача – предложить наилучшую, самую подходящую операцию для конкретного пациента. Тогда будут довольны и человек, и я как врач. Можно посадить рядом двух пациентов с одинаковыми диоптриями, но, скажем, Янис сможет корректировать зрение любым методом, а Петерис не сможет вообще.

– И это должен оценивать врач, а не подружка из "Инстаграма".

– Да, мне приходят электронные письма, в которых потенциальные пациенты пишут: "Уважаемый доктор! У меня минус три диоптрии, можно ли сделать лазерную коррекцию?" Но без осмотра ответить невозможно. Обследование глаза можно сравнить с получением отпечатков пальцев, поскольку вариантов множество!

Любая операция, в том числе и коррекция зрения, сопряжена с определенными рисками. Однако это очень щадящая манипуляция, поскольку, как я уже говорил, мы не затрагиваем внутренние структуры глаза, поэтому риск инфекций ничтожен. Приложив усилия, чтобы тщательно оценить, кому эта операция подходит, мы можем избежать осложнений.

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– Как часто бывает, что человек сделал лазерную коррекцию зрения, а через несколько лет ему снова нужны очки?

– Обобщив 25-летний опыт нашей клиники в сфере лазерной коррекции, можно заключить, что 98 % наших пациентов довольны результатом и избавлены от необходимости носить очки до старости. Проведя подробное обследование, мы определяем прогноз, который зависит от индивидуальных особенностей и потребностей каждого человека.

Например, если мы, проведя все проверки, делаем вывод, что существует вероятность, что после операции удастся улучшить зрение только вдаль, а для чтения придется пользоваться очками, но человек, узнав об этом, все равно хочет операцию, потому что с очками для дали он не сможет получить заключение врачебной комиссии, без которого потеряет работу, то да, мы можем рассмотреть коррекцию. Если же пациент говорит, что он пришел сделать коррекцию, чтобы избавиться от очков навсегда, мы не можем это гарантировать, и в таком случае в лазерной операции может быть отказано.

– Как происходит коррекция, если нужны очки для чтения, – человек плохо видит вблизи?

Ухудшение зрения вблизи обусловлено естественными изменениями хрусталика. Это линза, находящаяся за зрачком. Со временем она становится менее эластичной и не может менять свою форму так быстро, как раньше, переключаясь между далекими и близкими объектами. Избавиться от очков для чтения можно с помощью двух технологий.

Лазерная коррекция зрения (технология Presbyond последнего поколения). Обычно мы используем ее, если пациент близорукий (носит очки с "минусовыми" стеклами), а со временем начинает ухудшаться и зрение вблизи. Операция по замене хрусталика. Обычно используется, если пациент дальнозоркий (носит очки с "плюсом" для чтения или для чтения и дали). В этом случае изношенный естественный хрусталик мы с помощью лазерных технологий заменяем многофокусным имплантатом. К тому же эта технология является профилактическим лечением катаракты. Катаракта – это естественное помутнение хрусталика, а если в глаз уже вставлен искусственный хрусталик, то оперировать катаракту больше не потребуется.

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– В вашей клинике есть лазерное оборудование нескольких поколений, в том числе и новейшее, которого больше нет нигде в Балтии. Правда ли, что чем толще кошелек, тем лучше результат операции?

– Я хотел бы подчеркнуть, что лазерная установка каждого поколения используется при определенных показаниях. Если сравнивать установку первого поколения с новейшим, третьим, то цена колеблется приблизительно от 1000 до 3000 евро, но это не значит, что, заплатив больше, вы сможете видеть сквозь стены. Результаты вполне сопоставимы. Разные методики предназначены для разных потребностей – скажем, одна лучше корректирует при тонкой роговице, другая пригодится, если к близорукости добавился астигматизм. Выбор метода зависит от оптических параметров, анатомии глаза, образа жизни, специфики работы каждого человека. Бывает, что пациент просит самую дорогую технологию, но мы, проанализировав результаты обследования, обнаружили, что можно добиться намного лучших результатов, проведя операцию по другой, более дешевой технологии. Множество лазерных установок и технологий коррекции зрения дают нам возможность выбрать наиболее подходящую пациенту технологию – это ключ к отличному результату коррекции зрения.

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Мы ценим доверие наших пациентов, поэтому дарим возможность начать путь к отличному зрению уже сегодня. Для того, чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в Клинике др. Соломатина, нужно записаться на прием по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.

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