Когда на презентации новинок в Дубае я увидела на большом экране Huawei Watch 4 Pro Space Edition, меня охватила восторг – дизайн с красно-черной рамкой, еще более прочный корпус, улучшенные датчики здоровья и сама идея вписать в дизайн элементы реактивного двигателя однозначно выделяли эту новинку среди других.

Когда я получила часы на тестирование, стало понятно, что мой восторг полностью обоснован – Huawei Watch 4 Pro Space Edition действительно может стать заметным, полезным и очень прочным спутником в повседневной жизни. Правда, лично мне часы показались слишком большими, но после того, как проносила их неделю, я получила много комплиментов и вопросов о новом аксессуаре.

Первая ассоциация с новинкой Huawei, вдохновленной космосом, – это "основательность". Корпус часов выполнен из титаново-алюминиевого сплава авиационного класса, покрытого углеродом, подобным алмазу (DLC), что делает часы прочными и надежными даже для любителей экстремальных развлечений. Часы довольно массивные, но именно прочные материалы корпуса обеспечивают душевное спокойствие, если случайно что-то задеть часами — а это с крупными часами у меня случается довольно часто. Красный цвет в дизайне заинтересовал меня больше всего, и тут я тоже приятно удивилась. Хотя по описанию и картинкам использование красного цвета в корпусе часов казалось смелым выбором, в реальности тон, выбранный дизайнерами Huawei, оказался достаточно темным и ненавязчивым – он служит заметным акцентом, но не конфликтует с одеждой разных цветов или другими аксессуарами.

Foto: Privātais arhīvs

Хотя обычно в часах Huawei доступны различные циферблаты на любой вкус, я оставила оригинальный циферблат, стоящий в часах по умолчанию. Периодически я касалась экрана, чтобы "активировать" пламя и уловить ощущение присутствия сверхзвуковых ракетных двигателей, которым вдохновлялся бренд.

Полезные инструменты для вашего здоровья

С Watch 4 Pro Space Edition компания Huawei продолжает улучшать датчики здоровья. В этой модели представлена улучшенная версия минутного обзора здоровья Health Glance. Health Glance – это быстрый и простой способ ежедневной проверки важнейших показателей – легким прикосновением пальца к часам можно сделать электрокардиограмму, чтобы проверить, нет ли нарушений сердечного ритма, а если от души покашлять на часы, то аксессуар может распознать проблемы с дыханием. Также часы измеряют уровень кислорода в крови, сердечный ритм, температуру кожи, уровень стресса и жесткость артерий. Конечно, это не медицинское устройство, но оно может подать полезный сигнал о том, что пора записаться к врачу.

Один из показателей, который я отслеживаю ежедневно, — это качество сна. Здесь Huawei радует уже давно, так как графики сна в приложении Health удобны и наглядны. Данные моего нового космического компаньона показались довольно точными — по крайней мере, ощущения после ночного сна и воспоминания о пробуждениях от духоты несколько раз за ночь совпадали с показателями на часах и осознанием того, что качество сна было посредственным. Я очень обрадовалась рекомендациям по режиму сна, которые вдохновляют больше заботиться о гигиене сна и, возможно, вместо развлекательного видео перед сном выбрать дыхательные упражнения, расслабляющую музыку или успокаивающую йогу. Часы также фиксируют короткий сон, что полезно. Еще в этой модели появилась новая функция – измерение дыхания во сне.

Foto: DELFI

Благодаря тестированию новинки у меня появилась возможность наконец-то попробовать одну из самых интересных функций умных часов – учет калорий, который в приложении Huawei Health скрывается под Weight management. Сначала я надеялась, что данные о съеденной пище и ее пищевой ценности можно будет ввести в часы, но калории нужно фиксировать в приложении на телефоне, и вы должны знать, сколько калорий в каждом продукте. Немного хлопотно, но возможно. Было бы здорово иметь "умный" инструмент для сканирования штрих-кодов, который упростил бы учет калорий, делая процесс гораздо проще, быстрее и удобнее. Надо отметить, что я с осторожностью отнеслась к измерению потребленных калорий – мне кажется, что часы были слишком щедры, рассчитывая, сколько калорий я потратила, гуляя по офису в рабочий день, но при длительном использовании это определенно может помочь понять тенденции между потребленными и сожженными калориями.

Несмотря на то, что в области учета калорий еще многое предстоит улучшить, этот инструмент может быть полезен в плане наблюдения за всеми данными о здоровом образе жизни и хотя бы приблизительно фиксировать, не съели ли вы слишком много или, наоборот, слишком мало для достижения установленных целей и хорошей физической формы.

Foto: Publicitātes foto

Как долго держит батарея? Сколько стоят часы?

Удобный заводная головка для навигации по часам, звонки по eSIM (можно использовать тот же номер, что и на телефоне, или присвоить часам другой), легко просматриваемые уведомления, "свободное ныряние" до 30 метров и совместимость как с телефонами на Android, так и iOS, – это всего некоторые из преимуществ Huawei Watch 4 Pro Space Edition, на которые стоит обратить внимание, если вы ищете надежного помощника в повседневной жизни. Батарея также не подведет — в стандартных условиях использования она работает до четырех с половиной дней на одной зарядке, но можно включить режим особо длительной работы аккумулятора, который может увеличить работу батареи до 21 дня.

Foto: Privātais arhīvs

Сколько же стоит Huawei Watch 4 Pro Space Edition? В Латвии установлена цена в 649 евро, и, сделав покупку до 16 июня, можно получить в подарок беспроводные наушники FreeBuds 5i. Звучит как выгодная сделка, чтобы подготовиться к летним приключениям с надежным и, самое главное, очень прочным спутником, не правда ли?

Foto: Publicitātes foto

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