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Представленная линейка компьютеров новой эры искусственного интеллекта включает ноутбуки, в том числе ультрапортативные модели, предназначенные для создания медиаконтента, игр и повседневной работы

Главное

  • Искусственный интеллект для творчества: портативные ноутбуки для создания медиаконтента ProArt P16/PX13/PZ13; новейшие процессоры AMD Ryzen AI 300-й серии и Snapdragon® серии X; графические процессоры GeForce RTX 40-й серии; приложения StoryCube и MuseTree с технологиями искусственного интеллекта

  • Искусственный интеллект в ультрапортативных ноутбуках: ультратонкий ноутбук Zenbook S 16 с крышкой из инновационного материала Ceraluminum оснащен новейшим процессором AMD Ryzen™ AI 300-й серии и усовершенствованной системой охлаждения, что позволяет достигать термопакета 28 Вт при толщине корпуса всего 1,1 см

  • Искусственный интеллект для всех: новый Vivobook S 15 – первый Copilot+ ПК ASUS; ноутбуки Vivobook S 14/16 2024-го модельного года получили новейшие процессоры AMD Ryzen™ AI 300-й серии

  • Искусственный интеллект для игр: 14-дюймовый ноутбук TUF Gaming A14 и 16-дюймовый TUF Gaming A16 получили новейшие процессоры AMD Ryzen™ AI 300-й серии и новый ультрапортативный дизайн

Тайбэй, Тайвань, 3 июня 2024 года — Компания ASUS провозглашает новую эру Copilot+ ПК – устройств, оснащенных поддержкой технологий искусственного интеллекта благодаря новейшим нейронным процессорам производительностью 45+ TOPS. На презентации "Всегда невероятное" в рамках выставки Computex 2024 будут представлены новейшие модели ноутбуков ASUS линеек ProArt, Zenbook и Vivobook.

Ноутбуки ASUS серии ProArt для создания медиаконтента, предлагающие беспрецедентное сочетание портативности и производительности, представлены в трех форм-факторах. Заключенные в прочные, но при этом ультрапортативные корпуса, эти ноутбуки станут отличными помощниками для творческой работы в любых условиях. Классический ноутбук с 16-дюймовым экраном ProArt P16 и 13-дюймовый ноутбук-трансформер ProArt PX13 в максимальной версии оснащаются процессором AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 из новейшей 300-й серии процессоров AMD Ryzen™, с производительностью до 50 TOPS и видеокартами для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX 4070 (производительность – до 321 TOPS), а 13-дюймовый ноутбук PZ13 со съемной клавиатурой создан на базе новейшей вычислительной платформы Snapdragon® серии X с поддержкой функций искусственного интеллекта. Эти устройства упрощают решение творческих задач с помощью целого набора инструментов, включающего контроллер ASUS DialPad, новые приложения StoryCube и MuseTree, использующие функции искусственного интеллекта, и удобный центр управления ProArt Creator Hub.

Новый 16-дюймовый ультрапортативный ноутбук ASUS Zenbook S 16 (UM5606) премиального уровня покорит сердца любителей инновационных технологий и стильного дизайна. Несмотря на толщину корпуса всего 1,1 см, в максимальной комплектации он оснащен новейшим процессором AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 и уникальными элементами – от крышки, изготовленной из инновационного материала Ceraluminum, до выполненной на высокоточном фрезерном станке вентиляционной решетки. Ceraluminum – это новый высокопрочный материал на основе керамики с уникальными характеристиками и необычным внешним видом.

Недавно представленный на отдельном мероприятии ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) стал первым Copilot+ ПК компании ASUS. Этот элегантный ноутбук с технологиями искусственного интеллекта создан на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite для самых требовательных пользователей. Ноутбуки семейства Vivobook 2024-го модельного года – 14‑дюймовый Vivobook S 14 (M5406), 15,6-дюймовый Vivobook S 15 (M5506) и 16-дюймовый Vivobook S 16 (M5606) – получили обновленные аппаратные комплектации на базе новейших процессоров AMD до модели Ryzen™ AI 9 HX 370.

Новые ИИ-функции Windows, такие как Recall и Cocreator в Paint, станут доступны в ASUS Vivobook S 15 уже 18 июня, а остальные модели получат бесплатное обновление до функций Copilot+ ПК, как только оно будет доступно. Стартовая цена ноутбука Zenbook S 16 составляет 1399 долларов США. Ноутбук-трансформер ProArt PX13 можно будет приобрести по цене от 1699 долларов США, а классический ноутбук ProArt P16 будет стоить от 1899 долларов США. Со всеми ноутбуками ProArt предоставляется бесплатная 3-месячная подписка на сервис Adobe Creative Suite и бесплатная 6-месячная подписка на сервис CapCut Pro.

Искусственный интеллект для творчества: ASUS ProArt P16 / ProArt PX13 / ProArt PZ13

Новая линейка ИИ-ноутбуков ASUS ProArt создана, чтобы дать возможность каждому – будь то обычный пользователь, любитель или профессиональный цифровой художник – превращать драгоценные моменты жизни в удивительные истории. Эти легкие, прочные и невероятно мощные устройства позволяют создавать медиаконтент где угодно – еще быстрее и проще.

Все три представленные модели являются Copilot+ ПК и оснащены эксклюзивными приложениями ASUS StoryCube и MuseTree, позволяющими оптимизировать творческие рабочие процессы с помощью возможностей локального искусственного интеллекта. StoryCube – это удобный и мощный интеллектуальный инструмент для управления цифровыми фото и видео, их категоризации и создания клипов. Он позволяет легко управлять своей библиотекой медиафайлов и экспортировать их. Приложение MuseTree помогает быстро преобразовать идеи в визуальные образы, помогая генерировать творческие решения путем простого взаимодействия с изображениями, а также управлять своими творческими проектами. Кроме того, в этих ноутбуках предусмотрена специальная клавиша Copilot для быстрого вызова интеллектуального ассистента.

16-дюймовый ноутбук ProArt P16 предлагает уникальные возможности для творчества даже в дороге. Он оснащен передовыми аппаратными компонентами и выполнен в черном корпусе премиального уровня толщиной всего 14,9 мм. Вес устройства – 1,85 кг. Благодаря нейронному процессору с производительностью 50 TOPS, интегрированному в новейший процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, и видеокарте для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4070 с производительностью до 321 TOPS, он является первым в своем роде ИИ-компьютером для творчества, игр, повседневной работы и многого другого. Видеокарта для ноутбуков GeForce RTX 4070 обеспечивает высочайшую скорость в приложениях для работы с 2D- и 3D-графикой, видеомонтажа и потокового вещания. Графические процессоры RTX позволяют выполнять задачи видеомонтажа в 2,5 раза быстрее в приложении DaVinci Resolve. Интеллектуальная функция улучшения речи в Adobe Premiere Pro работает в 4,5 раза быстрее. Рендеринг 3D-проектов в Autodesk Arnold ускоряется до 6 раз. Ноутбук ProArt P16 также позволяет использовать эксклюзивные ИИ-сервисы NVIDIA, такие как NVIDIA Broadcast, RTX Video и ChatRTX (демо).

13-дюймовый ноутбук-трансформер ProArt PX13 создан для максимальной портативности. Вес всего 1,38 кг позволяет комфортно работать с ним в любых условиях. Шарнирное крепление предусматривает возможность раскрывать дисплейную крышку на 360°, фактически превращая ноутбук в планшет, или фиксировать экран в любом удобном для работы промежуточном положении. Великолепный дисплей ASUS Lumina OLED с высоким разрешением 3K обеспечивает реалистичное изображение, вдохновляющее на творчество в любых условиях, даже в дороге. Созданный на базе новейшего процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 (в максимальной конфигурации) ноутбук-трансформер ProArt PX13 имеет сертификацию NVIDIA Studio. Оснащенный видеокартой для ноутбуков GeForce RTX 4070 с производительностью свыше 300 TOPS, он обладает всем необходимым для эффективного решения творческих задач с использованием технологий искусственного интеллекта, будь то создание сложных текстур, работа с освещением или генерация изображений. Помимо поддержки высокоскоростного беспроводного стандарта WiFi 7, он предлагает целый набор портов ввода/вывода, включая два порта USB4 (40 Гбит/с) для быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, разъем HDMI 2.1 FRL и слот для карт памяти MicroSD (UHS-II) для быстрой передачи данных с экшн-камер.

Наконец, ультракомпактный ноутбук ProArt PZ13 со съемной клавиатурой предлагает максимальную портативность без ущерба для производительности. Это устройство весит всего 0,85 кг и оснащено высокопроизводительным процессором Snapdragon серии X с поддержкой функций искусственного интеллекта, дисплеем ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и возможностями Copilot+ ПК. Вне зависимости от того, что вы на нем делаете – продуктивно работаете или отдыхаете за просмотром фильма, – невероятно реалистичное изображение подарит вам захватывающие впечатления. Благодаря съемной полноразмерной клавиатуре на магнитных креплениях, PZ13 может использоваться и как планшет, и как ноутбук. Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч для продолжительной автономной работы, защита от пыли и влаги по стандарту IP52 и слот для карты памяти SD с адаптером для microSD – все это делает PZ13 идеальным выбором для творческой работы даже в дороге.

Кроме того, компании ASUS и CapCut заключили сотрудничество, чтобы предоставить пользователям новых моделей ноутбуков ProArt эксклюзивную бесплатную подписку на сервис CapCut сроком на 6 месяцев, которая открывает доступ ко множеству функций и ресурсов для творческой работы и редактирования фото- и видеоматериалов с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект в ультрапортативных ноутбуках: ASUS Zenbook S 16 (UM5606)

ASUS Zenbook S 16 – ноутбук премиального уровня, созданный на стыке искусства и высоких технологий. Этот изящный и легкий ультрапортативный компьютер толщиной всего 1,1 см весит лишь 1,5 кг. В его ультратонкий корпус заключена мощная аппаратная комплектация, позволяющая достигать термопакета до 28 Вт. Основу конфигурации составляет новейший процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с нейронным процессором производительностью 50 TOPS. Для поддержания высокой производительности мощных компонентов в столь тонком корпусе используется уникальная система охлаждения, включающая испарительную камеру, которая обеспечивает исключительно тихую работу – не громче 25 дБ. Металлическое основание корпуса ноутбука выполнено на высокоточном фрезерном станке и дополнено новой вентиляционной решеткой, обеспечивающей беспрепятственное движение воздушных потоков при минимальном попадании пыли внутрь корпуса.

Для изготовления дисплейной крышки устройства используется Ceraluminum, эксклюзивный инновационный материал, сочетающий в себе красоту и тактильные свойства керамического покрытия и прочность алюминия. Устройство доступно в двух элегантных цветовых решениях – белом (Scandinavian White) и сером (Zumaia Gray).

ASUS Zenbook S 16 оснащается аккумулятором высокой емкости 78 Вт·ч и полным набором портов ввода/вывода, включая два порта USB4®, USB 3.2 Type-A, HDMI®, аудиоразъем и слот для чтения карт памяти SD – все для беспроблемной совместимости.

Пользовательская память представлена твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe® 4.0 x4 объемом до 2 ТБ, а оперативная – модулями LPDDR5x объемом до 32 ГБ. Великолепный 16-дюймовый дисплей предлагает соотношение сторон 16:10, разрешение 3K и частоту обновления 120 Гц, обеспечивая потрясающее качество изображения на уровне домашнего кинотеатра. Благодаря узкой рамке NanoEdge относительная площадь экрана составляет 90%. Для заботы о здоровье глаз в нем реализованы технологии по минимизации мерцания, а сниженная интенсивность потенциально вредного синего света подтверждена сертификацией TÜV. Благодаря аудиосистеме с шестью динамиками, беспрецедентной для столь компактного устройства, ASUS Zenbook S 16 предлагает звучание кинематографического уровня, а технология интеллектуального шумоподавления гарантирует чистое звучание голоса во время конференц-связи без отвлекающих посторонних звуков. Встроенная инфракрасная камера FHD AiSense поддерживает интеллектуальные функции для улучшения изображения, а аудиотехнология Dolby Atmos обеспечивает великолепное многогранное звучание. Благодаря увеличенному на 40% тачпаду с соотношением сторон 16:10 и поддержкой интеллектуальных жестов, управление и взаимодействие с ноутбуком стало еще комфортнее.

Zenbook S 16 также оснащен усовершенствованными функциями для защиты конфиденциальности. Встроенный процессор безопасности Microsoft Pluton создает защитный барьер от внешних информационных угроз для критически важных компонентов системы. ИКкамера FHD AiSense поддерживает функцию авторизации с помощью технологии распознавания лиц Windows Hello, адаптивную блокировку и затемнение экрана.

Искусственный интеллект для всех: серия ASUS Vivobook S

ASUS Vivobook S 15 (S5507) – передовое устройство новой эры искусственного интеллекта, которое было представлено на отдельном мероприятии незадолго до выставки. Этот 15,6-дюймовый ультрапортативный ноутбук толщиной 1,47 см и весом 1,42 кг стал первым Copilot+ ПК ASUS на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite с аппаратной поддержкой функций искусственного интеллекта. Аккумулятор устройства способен обеспечить до 18 часов автономной работы. ASUS Vivobook S 15 предлагает встроенную поддержку студийных эффектов Windows и камеру AiSense. Эта камера поддерживает адаптивное затемнение (яркость экрана снижается, когда пользователь отводит от него взгляд) и адаптивную блокировку (ноутбук автоматически блокируется, когда пользователь от него отходит, и разблокируется, когда тот возвращается). Также поддерживаются приложения Live Captions для создания субтитров на английском языке в режиме реального времени и Cocreator, которое преобразует наброски в завершенные изображения. Эти инновационные технологии не только обеспечивают улучшенную защиту конфиденциальности, но и повышают удобство для пользователя, а также помогают в реализации творческих проектов. Среди прочих достоинств ASUS Vivobook S 15 – великолепный дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц в сочетании с высококачественной аудиосистемой, сертифицированной фирмой Harman Kardon и наделенной поддержкой технологии Dolby Atmos®. При этом Vivobook S 15 отличается удивительной портативностью – он заключен в прочный цельнометаллический корпус толщиной всего 1,47 см, а вес устройства составляет всего 1,42 кг. Клавиатура со светодиодной подсветкой (одна зона), которая настраивается по вкусу пользователя, также оснащена специальной клавишей Copilot для быстрого вызова интеллектуального ассистента.

ASUS Vivobook S 15 также предлагает поддержку новейшего беспроводного стандарта WiFi 7, а широкую совместимость обеспечивает полный набор интерфейсных разъемов, включая два полнофункциональных порта USB4®, два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, разъем HDMI® 2.1, слот для карт памяти microSD и комбинированный аудиоразъем.

Чтобы предоставить доступ к новейшим функциям искусственного интеллекта широкому кругу пользователей, ноутбуки ASUS серии Vivobook S 2024-го модельного года получили обновленную аппаратную комплектацию на базе новейших процессоров AMD до модели Ryzen AI 9 HX 370. Кроме того, 14-дюймовый ASUS Vivobook S 14 (M5406), 15,6-дюймовый ASUS Vivobook S 15 (M5506) и 16-дюймовый ASUS Vivobook S 16 (M5606) 2024-го модельного года теперь представлены в еще более тонких и легких полностью металлических корпусах, вес которых начинается от 1,3 кг, а толщина – от 1,39 см. Помимо исключительной портативности и лаконичного стильного дизайна, ноутбуки серии Vivobook S отличаются бескомпромиссной производительностью благодаря мощной аппаратной комплектации, включающей графику AMD Radeon®, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и высокоскоростной твердотельный накопитель PCIe® 4.0 емкостью до 1 ТБ. За эффективное отведение и рассеивание тепла отвечает усовершенствованная система охлаждения ASUS IceCool с двумя тепловыми трубками, двумя вентиляторами особой конструкции IceBlade с 97 лопастями каждый и двумя вентиляционными выходами.

Искусственный интеллект для игр: TUF Gaming A14 и A16

В рамках презентации также были представлены две новые модели популярной геймерской серии ноутбуков TUF Gaming: 14-дюймовый TUF Gaming A14 и 16-дюймовый TUF Gaming A16. Заключенные в ультрапортативные корпуса нового формата, они оснащаются процессорами AMD до модели Ryzen AI 9 HX 370 и дискретными видеокартами NVIDIA для ноутбуков. Среди прочих их достоинств – усовершенствованная система охлаждения и предусмотренные возможности для апгрейда.

Благодаря новейшему процессору AMD Ryzen AI 9 HX 370 со встроенным нейронным процессором производительностью 50 TOPS, новые модели ноутбуков TUF Gaming позволяют продуктивно использовать такие функции искусственного интеллекта, как размытие фона и коррекция взгляда, и при этом отличаются низким энергопотреблением. Для выполнения более требовательных задач с применением искусственного интеллекта, таких как игры или локальная генерация изображений, используются возможности видеокарты для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4070 с производительностью до 371 TOPS. Геймерские функции, такие как DLSS, генерация кадров и реконструкция лучей, также прекрасно работают на ноутбуках TUF Gaming A14 и TUF Gaming A16, чтобы вы могли наслаждаться плавным изображением на дисплее с разрешением 2.5K и частотой обновления 165 Гц, которым оснащаются обе представленные модели ноутбуков.

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