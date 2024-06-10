Несмотря на то, что возможность отдавать в залог различные товары используется уже на протяжении веков, ряд мифов о ломбардах существует и по сей день. Опровергнуть их помогает компания DelfinGroup, управляющая крупнейшей в Латвии сетью ломбардов Banknote. Член правления DelfinGroup Санита Пудника (Sanita Pudnika) рассказывает также о том, как со временем изменялись ломбарды.

Миф № 1: Открыть ломбард может каждый!

Исторически идея ломбарда заключается в том, чтобы использовать разные ценные вещи, например ювелирные изделия, предметы старины, хозяйственные товары, в качестве залога для получения займа. Таким образом, ломбарды обеспечивают товарный и финансовый оборот, что в наше время невозможно без соблюдения высоких стандартов деятельности. Именно поэтому сегодня отрасль ломбардов в Латвии подчиняется достаточно строгому регулированию: каждый участник рынка должен пройти платный процесс, чтобы получить право работать в данной отрасли. К тому же каждый год лицензию нужно продлевать. Это значит, что предлагать займы под залог кто попало не сможет.

"Регулируемый рынок – это не только более высокие требования, отсеивающие рыночных игроков, которые их не выдерживают. Это гарантия безопасности, которую мы можем дать своим клиентам. Я рада, что сеть Banknote уже на протяжении 15 лет оказывает влияние на изменения в отрасли, доказывая, что ломбард – это не тесный и закрытый концептуальный магазин, а светлое, открытое для всех место торговли", – подчеркивает С. Пудника.

Миф № 2: Ломбарды – только на крайний случай!

Несомненно, займы под залог – хорошее решение в ситуации, когда срочно необходимы финансовые средства. К примеру, это может быть внеплановый ремонт автомобиля или жилища, приобретение электротехники или другая потребность, которая не терпит отлагательств. Однако в то же время не реже займы под ценный залог, например драгоценности, используют предприниматели для стабилизации финансового потока на своих предприятиях. Поэтому представление, что ломбард – это "затыкание дыр" исключительно в чрезвычайных ситуациях, – миф.

"Ломбардами пользуется весьма широкий круг людей. Одного профиля, характеризующего клиента Banknote, не существует. В то же время мы видим, что общий объем рынка стабильно растет с каждым годом: в 2022 году суммарный объем займов под залог движимого имущества составил почти 36 миллионов, а в 2023 году – почти 41 миллион", – добавляет С. Пудника.

Миф № 3: В ломбардах принимают в залог только ювелирные изделия и электроприборы

Бытует мнение, что ломбарды принимают только драгоценные металлы и электроприборы, однако ассортимент товаров, скупаемых и принимаемых в залог в сети Banknote, весьма широк. Это и произведения искусства, предметы интерьера, спортивный инвентарь, авто- и мотоаксессуары, игрушки и посуда. Ценность имеет практически любой товар.

"Что касается обеспечения займа, в первую очередь это ювелирные изделия, затем – различные вещи, которые не нужны клиентам в данный момент: мобильные телефоны, портативные компьютеры, аудио- и видеотехника, однако обеспечением займа под залог может служить и множество товаров других категорий, например: игровая консоль, спортивный инвентарь, авто- и мотоаксессуары, наручные часы, садовая и лесная техника, произведения искусства и предметы интерьера, посуда и пр.", – перечисляет самые популярные товары С. Пудника.

Миф № 4: В обороте ломбардов находятся товары без гарантии

"Это одно из самых больших заблуждений, поскольку все товары, которые мы продаем, проходят тщательную проверку, а в случае необходимости восстанавливаются. К тому же на все товары предоставляется гарантия сроком вплоть до 24 месяцев. Это существенное преимущество по сравнению с другими платформами, где торгуют подержанными вещами", – подчеркивает С. Пудника. И добавляет, что для обеспечения широкого ассортимента Banknote скупает товары как у частных, так и у юридических лиц и независимо от продавца товар проверяется и обновляется, прежде чем будет принято решение о том, чтобы выставить его на продажу.

Миф № 5: В ломбардах можно получить только заем под залог

Наряду с классическими займами, или финансовыми услугами, Banknote в своих торговых точках ведет скупку и торговлю товарами, поэтому услуги ломбарда – не единственная услуга, которую клиенты могут получить. Обнаружив в своем домашнем хозяйстве больше не используемые, но исправные вещи, жители могут сдать их за вознаграждение на продажу в сети Banknote, тем самым подарив кому-то возможность приобрести качественный товар по более низкой цене, чем при покупке такого же нового.

"На сегодняшний день Banknote – нечто большее, чем ломбард. Это торговая точка, деятельность которой основана на принципах циркулярной экономики, содействующей более длительному использованию товаров. Важно отметить, что почти 90 наших филиалов расположены по всей Латвии и кое-где мы – практически единственная торговая точка для местных жителей. В наши магазины можно прийти, поговорить с консультантом и получить заем, а также другие услуги, соответствующие потребностям конкретного человека", – признает С. Пудника.

Миф № 6: В ломбардах все делается только в очном порядке

Вовсе нет! Сеть Banknote первой в Латвии начала предлагать услуги цифрового ломбарда. Жители могут получить заем с обеспечением, заполнив онлайн-заявку. Подписать договор тоже можно дистанционно, в свою очередь, товары в филиал отправляются посредством пакомата.

"С изменением повседневных привычек людей под влиянием технологий изменяются и ломбарды. Это делает нас ближе к жителям, а клиенты получают возможность сохранить конфиденциальность", – делится новостями Banknote нынешнего года С. Пудника.

Миф № 7: Ломбарды – это что-то из прошлого

Напротив, Banknote – одна из современных концепций, объединяющих основы циркулярной экономики и идею приобретения малопользованных товаров вместо новых. Это не отзвук прошлого, а необходимость настоящего.

"Расширенный профиль деятельности Banknote открыл новые возможности для вторичного оборота малопользованных и подержанных товаров. Соответственно в выигрыше как те, кто хочет заработать, продавая исправные вещи, так и те, кто ищет более дешевые, но еще хорошие товары для повседневного использования. Сейчас, когда всех нас призывают задуматься об уменьшении своего углеродного следа, повторный оборот товаров позволяет продлить срок их использования. Это привычка, которой легко следовать и в своей повседневной жизни!" – убеждена С. Пудника.

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