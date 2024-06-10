Благодаря дизайну, вдохновленному космическими технологиями, и мощным функциям мониторинга здоровья, Huawei Watch 4 Pro Space Edition - это дорожная карта к лучшему здоровью. Каждый элемент смарт-часов - от прочных материалов до концепции LAVAL (Light and Versatile Advanced Layering) - отражает усилия человечества по освоению космоса. Кроме того, смарт-часы обеспечивают более точный мониторинг здоровья, позволяя владельцу следить за своим здоровьем комплексно.

Информация о здоровье - просто и свободно

Здоровье всегда должно быть в приоритете, но не у всех есть доступ к ресурсам, чтобы заботиться о нем на регулярной основе. С помощью Health Glance 2.0 пользователи могут мгновенно получать важные для них данные о здоровье, даже находясь в пути или на работе.

В общей сложности 7 показателей здоровья, которые можно проверить в течение 60 секунд и получить четкое представление о состоянии своего здоровья". В новой версии также добавлен мониторинг дыхания во сне, который позволяет выявить риск апноэ сна. Интуитивно понятные графики и наглядные схемы облегчают пользователю интерпретацию данных и позволяют изменить образ жизни для улучшения здоровья", - говорит Микус Тиллер, менеджер по обучению продуктам Huawei.

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Высокоточный мониторинг сердечного ритма

Чтобы отслеживать частоту сердечных сокращений даже в меняющихся условиях окружающей среды, таких как длительное пребывание на холоде и интенсивная активность, в новой версии Huawei Watch 4 Pro реализована передовая технология мониторинга сердечного ритма TruSeenTM 5.5+, которая позволяет отслеживать такие физиологические показатели, как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температура кожи и дыхание.

"Точность показаний уровня кислорода в крови теперь увеличена на 15 % и поддерживает круглосуточное насыщение крови кислородом. Технология TruSeen™ 5.5+ также отличается повышенной точностью при мониторинге частоты сердечных сокращений, температуры кожи, ЭКГ, дыхания во сне и других функций, предоставляя пользователям более подробную и полную информацию о состоянии их здоровья", - говорит эксперт.

Возможность быть ближе к своим близким

С новыми смарт-часами вы сможете заботиться о своих родных и близких с помощью функции Health Community. Выбрав эту функцию, вы получите доступ к личным данным о состоянии здоровья ваших близких, включая напоминания о необходимости пройти проверку Health Glance, что позволит им внимательно следить за здоровьем своих близких. Они также могут получать предупреждения о необычных показателях. Мистер Тиллер говорит: "Это также поможет вам следить за подвижностью ваших родителей, бабушек и дедушек, например, поскольку часы могут распознавать падения. В таких случаях на экране появляется всплывающее напоминание, информирующее пользователя и его ближайших знакомых, и пользователь может выбрать экстренный вызов, чтобы немедленно обратиться за помощью".

Foto: Publicitātes foto

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