Foto: Publicitātes foto

Благодаря дизайну, вдохновленному космическими технологиями, и мощным функциям мониторинга здоровья, Huawei Watch 4 Pro Space Edition - это дорожная карта к лучшему здоровью. Каждый элемент смарт-часов - от прочных материалов до концепции LAVAL (Light and Versatile Advanced Layering) - отражает усилия человечества по освоению космоса. Кроме того, смарт-часы обеспечивают более точный мониторинг здоровья, позволяя владельцу следить за своим здоровьем комплексно.

Информация о здоровье - просто и свободно

Здоровье всегда должно быть в приоритете, но не у всех есть доступ к ресурсам, чтобы заботиться о нем на регулярной основе. С помощью Health Glance 2.0 пользователи могут мгновенно получать важные для них данные о здоровье, даже находясь в пути или на работе.

В общей сложности 7 показателей здоровья, которые можно проверить в течение 60 секунд и получить четкое представление о состоянии своего здоровья". В новой версии также добавлен мониторинг дыхания во сне, который позволяет выявить риск апноэ сна. Интуитивно понятные графики и наглядные схемы облегчают пользователю интерпретацию данных и позволяют изменить образ жизни для улучшения здоровья", - говорит Микус Тиллер, менеджер по обучению продуктам Huawei.

Foto: Publicitātes foto

Высокоточный мониторинг сердечного ритма

Чтобы отслеживать частоту сердечных сокращений даже в меняющихся условиях окружающей среды, таких как длительное пребывание на холоде и интенсивная активность, в новой версии Huawei Watch 4 Pro реализована передовая технология мониторинга сердечного ритма TruSeenTM 5.5+, которая позволяет отслеживать такие физиологические показатели, как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температура кожи и дыхание.

"Точность показаний уровня кислорода в крови теперь увеличена на 15 % и поддерживает круглосуточное насыщение крови кислородом. Технология TruSeen™ 5.5+ также отличается повышенной точностью при мониторинге частоты сердечных сокращений, температуры кожи, ЭКГ, дыхания во сне и других функций, предоставляя пользователям более подробную и полную информацию о состоянии их здоровья", - говорит эксперт.

Возможность быть ближе к своим близким

С новыми смарт-часами вы сможете заботиться о своих родных и близких с помощью функции Health Community. Выбрав эту функцию, вы получите доступ к личным данным о состоянии здоровья ваших близких, включая напоминания о необходимости пройти проверку Health Glance, что позволит им внимательно следить за здоровьем своих близких. Они также могут получать предупреждения о необычных показателях. Мистер Тиллер говорит: "Это также поможет вам следить за подвижностью ваших родителей, бабушек и дедушек, например, поскольку часы могут распознавать падения. В таких случаях на экране появляется всплывающее напоминание, информирующее пользователя и его ближайших знакомых, и пользователь может выбрать экстренный вызов, чтобы немедленно обратиться за помощью".

Foto: Publicitātes foto

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit