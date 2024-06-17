Сможет ли Huawei создать смартфон с камерой еще лучше, чем у предыдущих моделей? Совсем недавно мир увидел Huawei Pura 70 Pro – устройство, подтверждающее видение бренда о том, что "телефоны должны быть с характером". И этот смартфон определенно такой – в производительности, дизайне и как спутник в повседневной жизни. Давайте посмотрим, что у него внутри.

Дизайн с взглядом в будущее

Дамы и господа, попрощайтесь с серией P и поприветствуйте серию Pura! Huawei движется вперед в самом прямом смысле, и это движение ярко демонстрирует смартфон Huawei Pura 70 Pro. Символ "вперед", который часто можно увидеть на кнопках различных устройств, нашел свое отражение и в дизайне этого смартфона – именно так расположены все три камеры телефона, напоминая стилизованный треугольник.

Стоит отметить, что белая модель, изображенная на титульном фото, попала ко мне на тестирование эксклюзивно. В Латвии клиенты уже могут приобрести черную версию смартфона, но о других цветах информации пока нет. Визуально Pura 70 Pro очень привлекательный, тонкий и с округлыми линиями. Блестящий стеклянный корпус так и просится в руки. Достаточно легкий – 220 граммов, чтобы удобно работать и поворачивать под нужным углом для селфи.

Фото: DELFI

Экран Pura 70 Prо – 6,8 дюйма с разрешением 2844×1260. Иными словами: очень, очень четкий. И очень яркий! Максимальная яркость экрана достигает 2500 нит. Практически это означает, что на телефоне можно не только комфортно смотреть новостные передачи, но и видеть каждую мелкую цветовую деталь на фотографиях. Huawei обещает, что экран телефона по-прежнему очень устойчив к ударам и царапинам. В этом модели используется стекло Kunlun Glass. Специально проверять его на прочность я не стала, поэтому придется поверить на слово.

Идеальное фото в любых условиях: что может камера Huawei Pura 70 Pro?

Смартфон уже давно служит не только для звонков бабушке в Латгалию. Очевидно, что, если у телефона нет хорошей камеры, он больше не пригоден для повседневного использования. Поэтому я с большим интересом стала выяснять, на что способна камера Huawei Pura 70 Pro или точнее камеры, ведь у этого телефона их целых три.

Как я уже упоминала, в дизайне они расположены в виде треугольника, объединяя разные по размеру линзы в красивую композицию. Каждая камера действительно очень мощная и не разочаровывает ни при съемке цветов, ни при попытке запечатлеть движущихся детей. Основная камера Ultra Lightning имеет 50 мегапикселей и диапазон диафрагмы F1,4–F4,0. Это означает, что кадры освещены отлично и изображения получаются еще более качественные. Широкоугольная камера имеет 12,5 мегапикселей с диафрагмой F2,2, а выдвижная камера Ultra Lighning Macro – 48 мегапикселей и диафрагму F2,1.

Не менее важна и фронтальная камера для селфи – 13 мощных мегапикселей, диафрагма F2,4 и три режима увеличения. Широкоугольный объектив радует, так как позволяет полностью вместить лицо в кадр, не ограничиваясь только нижней частью, и не требует сильно вытягивать руку. Я не большой любитель селфи, но с удовольствием опробовала функцию ИИ, которая улучшает кожу лица. На фото ниже можно увидеть, как красиво эта функция маскирует несовершенства. Мне понравилось, что можно регулировать настройки улучшений. Поскольку мой приоритет – спрятать усталые глаза, я не стала сглаживать щеки, но Huawei предлагает сделать и это.

Фото: DELFI

А теперь к важным вещам – насколько удобно снимать разные фотографии с Huawei Pura 70 Pro? Свой тест я начала с солнечного вида возле сада камней и пруда. Хотелось запечатлеть общий вид, цветы и плавающих в пруду рыб.

Фото: DELFI

Как видно, зум работает отлично, можно захватить широкий угол, приблизить, затем еще и еще, и наконец включить макрорежим, чтобы снять лепестки цветов вблизи.

Фото: DELFI

Макрокамера также работает великолепно. Поскольку в моем телефоне большая часть фотографий – это цветы и торты, хороший макрорежим всегда был на вес золота. На этот раз я взглянула на суккулент и мелкие цветочки, растущие в саду камней. Камера сама красиво размывает фон с эффектом "боке", выделяя мелкие детали на переднем плане.

Фото: DELFI

В то же время общий вид суккулента остается четким.

Фото: DELFI

Наиболее ожидаемым и увлекательным было тестирование съемки в движении. Понятно, что дети не будут стоят на месте для красивого снимка, поэтому камера Ultra Lightning с функцией Huawei XD Motion Engine для съемки в движении меня особенно впечатлила. В рамках теста мы отправились на пляж Витрупе, чтобы дети могли не только попрыгать по песку, но и поплескаться в воде.

Фото: DELFI

Как видно, камера справляется со своей задачей даже в 10:00 вечера, когда солнце уже заходит. Запечатлены водяные брызги, люди в кадре остаются достаточно четкими и неразмытыми.

Фото: DELFI

Камера отлично справляется со своими задачами и в темное время суток. Это стало очевидно на закате. Если залитый солнцем берег моря, как обычно, не представлял трудностей, то закат вызывал некоторые опасения. Но изображение остается достаточно освещенным, чтобы пляж и море не сливались. Иногда мне казалось, что текстура в ночном режиме слишком уж выраженная, но здесь стоит поиграть с режимом Pro, где можно изменить ISO и другие настройки, чтобы получить максимально хорошие кадры.

Через несколько дней, во время прогулки с детьми, я снова попытался запечатлеть их в движении. И при приближении, и с широком углом днем камера работает отлично. Многократно приближая изображение, можно увидеть, что каждый травинка остается четкой и видимой.

Фото: DELFI

Молниеносная зарядка для бесперебойной работы

За те несколько дней, пока смартфон Pura 70 Pro был у меня, я заряжала его только один раз. Я доверилась описанию производителя, где было сказано, что телефон сам оптимизирует процессы, чтобы экономить батарею. Надо сказать, что он действительно работает быстро, переключаться между приложениями можно без проблем, и у меня ни разу ничего не зависло.

Новая модель оснащена аккумулятором емкостью 5050 мАч и проводной зарядкой Supercharge (100 W), а также беспроводной зарядкой Supercharge (80 W). Конечно, я не могу дать объективную оценку как большой эксперт. Но субъективно – когда вечером я поняла, что у телефона осталось всего 6% батареи, я поспешила его зарядить. Как только подключила смартфон к зарядке, он, как пчелка, начал набирать проценты энергии. Без

преувеличений – прошло чуть более 25 минут, и экран показал 100% зарядки. Больше никаких ночных зарядок, быстро сделал – и вперед!

Фото: DELFI

Резюме

Для людей, которые любят запечатлевать и важные, и обычные, и мимолетные моменты своей жизни, этот смартфон будет идеальным спутником. Фотографии будут действительно качественными, пригодными не только для социальных сетей, но и для печати без существенной постобработки. Даже если вы не умеете пользоваться фильтрами и приложениями для обработки фото, телефон с помощью искусственного интеллекта улучшит изображения, сделав их немного ярче и выразительнее.

Не секрет, что смартфоны Huawei всегда занимают верхние позиции в различных рейтингах, которые составляют эксперты по технологиям. Huawei Pura 70 Pro снова устанавливает небывало высокую планку, которую каждый раз удается преодолеть благодаря новым улучшениям. Этот смартфон позволяет не только делать качественные фотографии, но и использовать навигационные функции в походах, смотреть сериалы, отдыхая в гамаке, и применять полезные инструменты для планирования дня. И батарея телефона справится со всем этим. Даже если потребуется зарядка, это случится молниеносно!

Huawei Pura 70 Pro уже доступен в Латвии в торговых точках LMT, и его цена составляет 1199 евро

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