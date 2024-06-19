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Самый длинный день в году – отличный повод, чтобы устроить праздник на открытом воздухе и отметить лето красиво! Многие уже начинают готовиться к празднику в хорошей компании и со вкусной едой. Дизайнер интерьеров IKEA делится советами, как создать праздник на свежем воздухе красиво и недорого.

"Не важно, где вы планируете праздновать – в своём саду, в парке или на пляже – есть несколько удобных решений для пикника. А также красивые праздничные решения для незабываемых моментов", – говорит глава отдела дизайна интерьеров Дариус Римкус.

Некоторые решения в IKEA можно найти по более низкой цене: для того, чтобы быть доступнее для большего количества покупателей, в середине мая IKEA уже второй раз за год снизила цены на сотни товаров.

Ощущение праздника с помощью текстиля и украшений

Для создания уютной и праздничной атмосферы дизайнер предлагает сделать тканевый тент. "Для начала закрепите верёвку между деревьями и перекиньте ткань, например, можно воспользоваться сетчатой занавеской LILL (4 EUR за пару). Прикрепите занавеску с помощью прищепок и утяжелите нижние края занавески. Под тентом расстелите одеяло для пикника или плед (например плед THORGUN всего за 2,99 EUR) и разложите пару подушек (KÄRLEKSGRÄS за 2, 49 EUR) для удобства. Также можно взять с собой складные стулья (FEJAN за 12 EUR), они подойдут для тех, кому не так удобно сидеть на земле", – говорит дизайнер.

Когда завершили обустраивать место для вечеринки, можно уделить время деталям, которые помогут создать ощущение праздника: вазы с полевыми цветами, огоньки и колонка для музыки (колонка DAJLIEN за 12 EUR).

"Для уюта – украсьте место для пикника. Например, огоньки на батарейках или на солнечной батарейке добавят уюта. Цветы и свечи в вазах (POMP за 2, 99 EUR) тоже создадут ощущение душевного праздника. Для безопасности можно использовать LED свечи", – говорит дизайнер.

Дизайнер делится недорогими идеями, как добавить удобства для вашего пикника: поднос для завтрака в постель (KLIPSK за 9,99 EUR) подойдёт для подачи напитков. Для детей можно выбрать безопасную посуду (KALAS от 0,50 EUR), она подойдёт для тех, кто может уронить свою тарелку и ещё только учится есть самостоятельно.

Упаковываем еду

"Используя правильную посуду и упаковку, пикник не будет вызывать неудобств. Мой совет – использовать стеклянные контейнеры с крышкой, которые становятся не только удобным контейнером для перевозки еды, но и сервировочной посудой для подачи (контейнеры KEA 365+ от 1, 79 EUR). Благодаря прозрачному стеклу вы сможете посмотреть, что находится внутри контейнера. Сухие закуски можно положить в закрывающийся пакет", – говорит Римкус.

Некоторые продукты для праздничного стола можно положить в охлаждающие сумки NÄBBFISK, которые помогут поддерживать нужную температуру и дольше сохранят свежесть блюда. Если планируете готовить что-то горячее, то это блюдо можно положить в пищевой термос.

IKEA продолжает снижать цены

Улучшить повседневную жизнь – в этом заключается концепция IKEA, которая реализуется путём снижения цен. В этом году это происходит уже во второй раз. Цены снижены на сотни товаров из разных категорий: от диванов и кресел - до решений для хранения и аксессуаров. Например, держатель для зубных щёток DRAGAN теперь стоит 3,49 € (прежняя цена 4,99 €), зеркало TRENSUM 3,99 € (прежняя цена 6,99 €), тележка RÅSKOG 39,99 € (прежняя цена 49,99 €), лампа MÅNALG 19,99 € (прежняя цена 29,99 €), ковёр TVERSTED 89,99 € (прежняя цена – 129 €).

Теперь цена ниже: https://www.ikea.lv/ru/teper-cena-eshyo-nizhe

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