Приятно наслаждаться зноем, когда в любой момент можно освежиться в море или озере. Но порой это бывает сложно осуществить, когда нужно находиться дома. Есть простые способы, как сделать нахождение в жару дома приятнее.

Некоторые решения для охлаждения дома теперь можно найти по сниженной цене в IKEA: уже второй раз за год IKEA снижает цены, чтобы стать ещё доступнее для большего числа людей.

Ограничиваем солнечный свет

Один из вариантов, оставаясь дома в жару – ограничить свет в комнате. Для этого дизайнер советует воспользоваться блокирующими свет гардинами или жалюзи.

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"Использование текстиля – это не только один из простых и доступных способов украсить дом, текстиль также помогает регулировать температуру дома. Светонепроницаемые шторы ограничивают солнце и удерживают жару летом (например BENGTA за 15 EUR). Также можно воспользоваться сотовыми жалюзи (TRIPPEVALS за 39,99 EUR), которые сделаны из маленьких сот, создающих барьер", – говорит Дариус Римкус, глава отдела дизайна интерьеров.

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Дизайнер советует закрывать гардины или жалюзи в течение дня, если солнце светит прямо в окна, нагревая помещение. Этот совет стоит держать в уме, когда уезжаете из дома на работу или даже на выходные.

Дизайнер интерьеров говорит, что растения тоже помогают абсорбировать солнечный свет. "Расставьте растения на подоконники, чтобы они абсорбировали свет, например, подставка для горшков OLIVBLAD стоит, начиная от 9,99 EUR", – говорит дизайнер Д. Римкус.

Охлаждающие подушки и коврики

Дизайнер делится идеями, как уснуть в жару и регулировать температуру ночью.

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"Наматрасники или подкладка REXBEGONIA всего за 8,99 EUR помогут дать ощущение прохлады. Вы также можете их охладить ещё больше, положив перед использованием в специальный пакет и в морозилку. У некоторых эргономичных подушек, например, SPETSHAGTORN за 12,99 EUR, есть специальная охлаждающая сторона", – говорит дизайнер.

Дизайнер советует использовать постельное бельё из натуральных материалов.

"Многие ткани дают ощущение охлаждающего комфорта. Хлопок, вискоза и лиоцелл, например, впитывают влагу и поддерживают комфортную температуру. Могут прийти на помощь также хлопковые пододеяльник и наволочка NATTSVÄRMARE (от 14,99 EUR). Ещё более дышащий материал – это лён, он поддерживает тепло зимой и охлаждает летом", – говорит Римкус.

У каждого из нас есть идеи, как пережить жару, и дизайнер IKEA тоже делится своими.

"Увлажение и охлаждение очень важно в жару, и дома это делать не так уж сложно. Наполните стакан POKAL (за 0,69 EUR) льдом, лимонным соком, ягодами и парой листиков мяты, сядьте и просто отдохните", – говорит Римкус и добавляет, что лёд можно использовать по-разному.

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"Наполните формочки для льда водой, чтобы у вас было достаточно льда для напитков, или вы можете положить лёд в закрывающиеся пакеты (ISTAD за 1,99 EUR), разместить всё это в корзину или таз, сделав себе охлаждающую ванну для ног", – говорит дизайнер.

IKEA продолжает снижать цены

Улучшить повседневную жизнь многих людей – видение IKEA, которое выполняется путём снижения цен, в этом году это происходит уже во второй раз. Цены снижены на сотни товаров из разных категорий: от диванов и кресел - до решений для хранения и аксессуаров. Например, держатель для зубных щёток DRAGAN теперь стоит 3,49 € (прежняя цена 4,99 €), зеркало TRENSUM 3,99 € (прежняя цена 6,99 €), тележка RÅSKOG 39,99 € (прежняя цена 49,99 €), лампа MÅNALG 19,99 € (прежняя цена 29,99 €), ковёр TVERSTED 89,99 € (прежняя цена – 129 €).

Список товаров со сниженной ценой https://www.ikea.lv/ru/teper-cena-eshyo-nizhe

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