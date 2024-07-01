Технологическая компания Huawei представляет новые наушники FreeBuds 6i, которые отличаются еще более совершенным шумоподавлением, а также удобным и минималистичным дизайном беспроводных наушников и быстрой зарядкой, чтобы пользователи могли наслаждаться максимально мелодичной повседневной жизнью.

Прослушивание без забот о зарядке

Новые беспроводные наушники обеспечивают не только удивительную тишину, но и длительный период прослушивания. Микус Тиллер, менеджер по обучению продуктам компании Huawei, отмечает: "FreeBuds 6i могут проработать до 35 часов с зарядным чехлом и до восьми часов на одной зарядке. Huawei FreeBuds 6i оснащены функциями быстрой зарядки, соответствующими современному динамичному образу жизни. Чтобы не упустить ни одного момента, достаточно всего лишь десятиминутной зарядки, чтобы использовать наушники еще четыре часа".

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Шумоподавление для спокойной и тихой повседневной жизни

То, что раньше было доступно только в серии Pro, теперь доступно в Huawei FreeBuds 6i - Intelligent Dynamic ANC 3.0 для точного и индивидуального шумоподавления. "Новые наушники уделяют больше внимания шумоподавлению, чем раньше. Технология Intelligent Dynamic ANC 3.0 генерирует параметры шумоподавления с помощью моделирования в реальном времени и адаптируется к 34 различным сценариям. Беспроводные наушники могут интуитивно заглушить, например, шумную толпу в торговом центре или, наоборот, обеспечить достаточный уровень шума при езде на велосипеде, сохраняя при этом комфортный уровень давления на уши", - говорит эксперт.

FreeBuds 6i отслеживает шум каждые 2,6 микросекунды и подстраивает параметры под окружающую среду примерно за секунду. Устройство оснащено трехмикрофонной системой, в которой два внешних микрофона улавливают окружающий шум, а один внутренний микрофон определяет шум в ушном канале. Кроме того, в наушники встроен 11-миллиметровый динамический излучатель с четырьмя магнитами, который создает обратные звуковые волны, нейтрализующие шум, попадающий в ухо.

Эффективность шумоподавления улучшена благодаря пяти усовершенствованиям функций пассивного и активного шумоподавления. Одно из главных усовершенствований - камера фильтрации шума для подавления средне- и высокочастотных (от 1 кГц до 3 кГц) шумов. Также шумоподавлению способствуют ушные насадки трех размеров, изготовленные из безопасного для кожи жидкого силикона. Эти насадки имеют на 75 % более толстую верхнюю часть и сами насадки теперь являются толще на 25 %, что обеспечивает еще более плотное прилегание и комфорт.

Foto: Publicitātes foto

Дизайн – за комфорт и минимализм

Беспроводные наушники FreeBuds 6i выполнены в минималистичном дизайне и трех классических цветах - белом, черном и фиолетовом. Удобная конструкция позволяет носить наушники в течение длительного времени без дискомфорта, они защищены от пыли и воды по стандарту IP54. Кроме того, наушниками можно легко управлять с помощью сенсорного управления или мобильного приложения AI Life.

Беспроводные наушники FreeBuds 6i доступны в Латвии по цене 99 евро.

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