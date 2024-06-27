Foto: Publicitātes foto

28 июня в замке Таагепера на юге Эстонии распахнутся ворота в сказочный тематический парк "Алиса в стране чудес", где вас ждут сотни тысяч удивительных цветов, красочный волшебный лес и десятки скульптур. Здесь будет чем полюбоваться как взрослым, так и детям.

Замковый СПА-центр Wagenküll представляет: волшебный парк замка Таагепера "Алиса в стране чудес"

Сказочный замок Таагепера является одной из бесспорных вершин архитектуры в югендстиле во всей Скандинавии. Но этим летом вас ждет нечто невероятное – в конце июня здесь откроется сказочный парк, где вы сможете наслаждаться красотой Страны чудес до середины сентября. Вдохновленный всемирно известной детской сказкой, парк распахнет свои двери в настоящий волшебный мир тысячи цветов, красочного сказочного леса, десятков тематических скульптур и гигантских инсталляций. Центр парка поражает своим великолепием – 10-метровый фонтан в версальском стиле, переливающийся в темноте тысячами цветных огоньков. К роскошному фонтану ведут дорожки из великолепных туй и красочных цветочных клумб. В детском парке ребятишек порадует не только детский домик, но и потрясающий планёр – его длинные крылья словно созданы для того, чтобы по ним лазать и учиться новым трюкам. "Приятно видеть, что парк замка Таагепера своим великолепием напоминает сады всемирно известного Версальского дворца", – сказала Марис Рейманн. За созданием парка стоят флорист Пилле Тийрак и руководитель проекта от замка Ян Оскар Вейденберг. "Создание тематического парка такого масштаба – это огромный вызов для любого флориста, можно даже сказать, работа всей жизни", – считает Пилле Тийрак, которая посвятила созданию парка четыре месяца. "Возведение парка от начала и до конца – это невероятно захватывающий опыт. Здорово видеть, что огромная территория замкового парка может быть использована для создания чего-то столь прекрасного", – сказал руководитель проекта Ян Оскар Вейденберг. В парке будет много сюрпризов и удивительных впечатлений как для малышей, так и для взрослых. Приятно удивляет и цена билетов.

Foto: ALL RIGHTS RESERVED

Сочетание искусства, магии и истории

Одна из самых выдающихся архитектурных особенностей замка Таагепера – его впечатляющая 42-метровая башня. Этой весной в башне замка была проведена художественная реконструкция, благодаря которой каждый посетитель почувствует себя словно в сказке. С помощью волшебной кисти художницы Хелины Тоатер каждый этаж башни повествует свою удивительную историю и приоткрывает для посетителей завесу сказочного мира. Стены башни украшены затейливой росписью, картинами и зеркалами, извивающимися цветами и лианами, а потолки украшают величественные старинные люстры. Вы сможете почувствовать себя настоящим хозяином или хозяйкой замка, расположившись в золоченом королевском кресле. А если повезет, то можно даже оказаться в волшебном Зазеркалье!

Сытный обед в кафе или ресторане

Но какая же прогулка без вкусного угощения! Отличная кухня замка Таагепера давно уже стала легендарной. Гостям на выбор предлагается два варианта. Можно насладиться легким меню в летнем кафе Alice, где можно быстро и недорого перекусить. А желающих более роскошной трапезы ждет истинная жемчужина этого места – потрясающий ресторан Wagenküll с разнообразным меню. Замковый ресторан предлагает блюда с безупречным вкусом, особенность которых состоит в том, что они готовятся в угольной печи Josper. Угольная печь сохраняет сочность блюд и их текстуру, придавая им неповторимый изысканный вкус и аромат. Фирменными блюдами ресторана Wagenküll стали восхитительное тушеное мясо кабана по-баронски, лосось на дощечке с различными гарнирами, приготовленные в соусе из белого вина креветки и десерт под названием creme caramel, который подается только в Wagenküll. Посетители всегда дают ресторану максимальную оценку за его восхитительные блюда и отличное обслуживание.

Foto: ALL RIGHTS RESERVED

Истинное расслабление в спа и банном центре

После полного впечатлений посещения парка стоит как следует отдохнуть в роскошном спа и банном центре, который находится на цокольном этаже замка. Элегантная и спокойная атмосфера среди исторических арок помогает расслабиться всем органам чувств. К вашим услугам пять видов саун, самая особенная из которых – сложенная бревнышко за бревнышком чёрная баня. Жар большой каменки словно создан для того, чтобы от души попариться – поверьте, ни один истинный любитель сауны не упустит такой возможности. Также популярны две разные паровые сауны - традиционная финская и янтарная, где температура никогда не поднимается выше 55 градусов. Понежившись на теплом шезлонге, вы можете спокойно погрузиться в медитацию в отдельной зоне отдыха, в окружении рыб, величественно проплывающих в многометровом аквариуме. Помимо джакузи, вы можете расслабиться в японской ванне и поплавать в уличном бассейне с теплой водой. В солнечную погоду рядом с открытым бассейном открыта терраса, где в жаркий день так приятно окунуться в лазурную воду. В качестве дополнительной услуги предлагаются всевозможные процедуры по уходу за телом, лицом, ванны и массаж. Уникальный спа в замке оставляет неизгладимые впечатления у тех, кто ищет возможности расслабиться: побывав здесь однажды, вы непременно вернетесь.

Королевский ночлег в отеле Wagenküll

Если вы планируете посетить замок и парк, лучше всего забронировать проживание в уютном отеле Wagenküll. В главном здании замка расположены номера и люксы с исторической атмосферой и современными удобствами. Стоит отметить, что каждый номер-люкс отличается по дизайну интерьера: номера украшают кровати с балдахином, характерные оконные ниши. В большинстве номеров – открытая ванная комната в стиле ретро. Роскошный двухкомнатный номер-люкс "Панорама" расположен в Парковом доме рядом с главным зданием – из его окон открывается захватывающий панорамный вид на замок. Почти из всех современно обставленных номеров в Парковом доме открывается потрясающий вид на замок. Номера расположены как в замке, так и в Парковом доме, который соединен с расположенным в замке спа и банным центром туннелем-галереей, по которому можно прямо в халате дойти до спа-центра. В стоимость проживания входит неограниченное посещение спа и банного центра, волшебного парка, а также обильный завтрак.

Замковый спа Wagenküll ждет вас! Подробнее на сайте замкового спа Wagenküll. Не забудьте: с 28 июня летняя сказка начинается именно в Таагепера

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit