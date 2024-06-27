28 июня в замке Таагепера на юге Эстонии распахнутся ворота в сказочный тематический парк "Алиса в стране чудес", где вас ждут сотни тысяч удивительных цветов, красочный волшебный лес и десятки скульптур. Здесь будет чем полюбоваться как взрослым, так и детям.

Замковый СПА-центр Wagenküll представляет: волшебный парк замка Таагепера "Алиса в стране чудес"

Сказочный замок Таагепера является одной из бесспорных вершин архитектуры в югендстиле во всей Скандинавии. Но этим летом вас ждет нечто невероятное – в конце июня здесь откроется сказочный парк, где вы сможете наслаждаться красотой Страны чудес до середины сентября. Вдохновленный всемирно известной детской сказкой, парк распахнет свои двери в настоящий волшебный мир тысячи цветов, красочного сказочного леса, десятков тематических скульптур и гигантских инсталляций. Центр парка поражает своим великолепием – 10-метровый фонтан в версальском стиле, переливающийся в темноте тысячами цветных огоньков. К роскошному фонтану ведут дорожки из великолепных туй и красочных цветочных клумб. В детском парке ребятишек порадует не только детский домик, но и потрясающий планёр – его длинные крылья словно созданы для того, чтобы по ним лазать и учиться новым трюкам. "Приятно видеть, что парк замка Таагепера своим великолепием напоминает сады всемирно известного Версальского дворца", – сказала Марис Рейманн. За созданием парка стоят флорист Пилле Тийрак и руководитель проекта от замка Ян Оскар Вейденберг. "Создание тематического парка такого масштаба – это огромный вызов для любого флориста, можно даже сказать, работа всей жизни", – считает Пилле Тийрак, которая посвятила созданию парка четыре месяца. "Возведение парка от начала и до конца – это невероятно захватывающий опыт. Здорово видеть, что огромная территория замкового парка может быть использована для создания чего-то столь прекрасного", – сказал руководитель проекта Ян Оскар Вейденберг. В парке будет много сюрпризов и удивительных впечатлений как для малышей, так и для взрослых. Приятно удивляет и цена билетов.

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Сочетание искусства, магии и истории

Одна из самых выдающихся архитектурных особенностей замка Таагепера – его впечатляющая 42-метровая башня. Этой весной в башне замка была проведена художественная реконструкция, благодаря которой каждый посетитель почувствует себя словно в сказке. С помощью волшебной кисти художницы Хелины Тоатер каждый этаж башни повествует свою удивительную историю и приоткрывает для посетителей завесу сказочного мира. Стены башни украшены затейливой росписью, картинами и зеркалами, извивающимися цветами и лианами, а потолки украшают величественные старинные люстры. Вы сможете почувствовать себя настоящим хозяином или хозяйкой замка, расположившись в золоченом королевском кресле. А если повезет, то можно даже оказаться в волшебном Зазеркалье!

Сытный обед в кафе или ресторане

Но какая же прогулка без вкусного угощения! Отличная кухня замка Таагепера давно уже стала легендарной. Гостям на выбор предлагается два варианта. Можно насладиться легким меню в летнем кафе Alice, где можно быстро и недорого перекусить. А желающих более роскошной трапезы ждет истинная жемчужина этого места – потрясающий ресторан Wagenküll с разнообразным меню. Замковый ресторан предлагает блюда с безупречным вкусом, особенность которых состоит в том, что они готовятся в угольной печи Josper. Угольная печь сохраняет сочность блюд и их текстуру, придавая им неповторимый изысканный вкус и аромат. Фирменными блюдами ресторана Wagenküll стали восхитительное тушеное мясо кабана по-баронски, лосось на дощечке с различными гарнирами, приготовленные в соусе из белого вина креветки и десерт под названием creme caramel, который подается только в Wagenküll. Посетители всегда дают ресторану максимальную оценку за его восхитительные блюда и отличное обслуживание.

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Истинное расслабление в спа и банном центре

После полного впечатлений посещения парка стоит как следует отдохнуть в роскошном спа и банном центре, который находится на цокольном этаже замка. Элегантная и спокойная атмосфера среди исторических арок помогает расслабиться всем органам чувств. К вашим услугам пять видов саун, самая особенная из которых – сложенная бревнышко за бревнышком чёрная баня. Жар большой каменки словно создан для того, чтобы от души попариться – поверьте, ни один истинный любитель сауны не упустит такой возможности. Также популярны две разные паровые сауны - традиционная финская и янтарная, где температура никогда не поднимается выше 55 градусов. Понежившись на теплом шезлонге, вы можете спокойно погрузиться в медитацию в отдельной зоне отдыха, в окружении рыб, величественно проплывающих в многометровом аквариуме. Помимо джакузи, вы можете расслабиться в японской ванне и поплавать в уличном бассейне с теплой водой. В солнечную погоду рядом с открытым бассейном открыта терраса, где в жаркий день так приятно окунуться в лазурную воду. В качестве дополнительной услуги предлагаются всевозможные процедуры по уходу за телом, лицом, ванны и массаж. Уникальный спа в замке оставляет неизгладимые впечатления у тех, кто ищет возможности расслабиться: побывав здесь однажды, вы непременно вернетесь.

Королевский ночлег в отеле Wagenküll

Если вы планируете посетить замок и парк, лучше всего забронировать проживание в уютном отеле Wagenküll. В главном здании замка расположены номера и люксы с исторической атмосферой и современными удобствами. Стоит отметить, что каждый номер-люкс отличается по дизайну интерьера: номера украшают кровати с балдахином, характерные оконные ниши. В большинстве номеров – открытая ванная комната в стиле ретро. Роскошный двухкомнатный номер-люкс "Панорама" расположен в Парковом доме рядом с главным зданием – из его окон открывается захватывающий панорамный вид на замок. Почти из всех современно обставленных номеров в Парковом доме открывается потрясающий вид на замок. Номера расположены как в замке, так и в Парковом доме, который соединен с расположенным в замке спа и банным центром туннелем-галереей, по которому можно прямо в халате дойти до спа-центра. В стоимость проживания входит неограниченное посещение спа и банного центра, волшебного парка, а также обильный завтрак.

Замковый спа Wagenküll ждет вас! Подробнее на сайте замкового спа Wagenküll. Не забудьте: с 28 июня летняя сказка начинается именно в Таагепера

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