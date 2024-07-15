Зрение – одно из важнейших наших чувств, и мысль о хирургическом вмешательстве на глазах вызывает у многих людей страх. Страх и тревога – это совершенно естественная реакция нашего организма на неизвестное, поэтому справиться с ними можно, узнав максимум информации о той процедуре, которая вам предстоит. В этом нам поможет врач-офтальмолог Максим Соломатин.

Врачи говорят, что больно не будет, но мне все равно страшно. Что делать?

Страх – это нормальная реакция психики на неизвестное. Поэтому считаю важным заранее познакомить пациента со способом лечения, которое улучшит качество его жизни. Операция начинается не в операционном зале, а на первой консультации, где мы подробно обсуждаем каждый этап процедуры, возможные риски и то, как мы их минимизируем. Это помогает существенно уменьшить страх и стресс.

До операции мне очень важно найти контакт с человеком. Во время консультации и тщательной диагностики пациент понимает, что врач точно заинтересован в наилучшем исходе операции, и мы вместе занимаемся поиском и реализацией решения, подходящего именно ему. Поэтому на операции мы встречаемся уже как старые знакомые, а когда встретил знакомого, то уже не так страшно, не так ли?

В борьбе со страхами пациента хорошо помогают другие пациенты – после операции я спрашиваю, как они себя чувствовали, была ли у них вся необходимая информация, чем бы рекомендовали дополнить ее для других пациентов, которым операция еще только предстоит.

Ну а что касается непосредственно самой боли, то современные технологии, которые мы используем в нашей клинике, позволяют минимизировать дискомфорт для пациента. Например, лазерная коррекция зрения проходит на глубине всего 100 микрон (это сравнимо с тем, что в глаз попала соринка), то есть практически безболезненно. С помощью новейшего оборудования, такого, как лазер Smile Pro, мы можем исправить зрение всего за 8 секунд на оба глаза. Мы можем использовать различные лазеры и другие технологии, чтобы обеспечить наилучший результат. Например, если лазерная коррекция невозможна, мы предлагаем другие методы, такие, как имплантация линз или замена хрусталика.

Хорошо, все это касается предоперационной подготовки, но я боюсь того, что будет происходить в операционном зале. Вдруг что-то пойдет не так?

В операционном зале пациент находится под пристальным наблюдением нескольких специалистов – офтальмолога, ассистентов, а при необходимости – и анестезиолога. Все действия поясняются, пациент получает всю необходимую информацию о том, как лежать, куда смотреть и т. д.

Операция безболезненна, и анестезиолог присутствует во время операции преимущественно для того, чтобы помочь бороться с эмоциями и страхом. Например, у пациентов в возрасте часто встречаются проблемы с повышенным артериальным давлением, нарушением сердечного ритма, которые могут обостриться на фоне стресса. Коллега сразу подключает такого пациента к мониторам, мы вводим успокоительное и в режиме реального времени контролируем все параметры. Это обеспечивает и комфорт пациенту, и безопасность операции. Благодаря такому подходу настроение пациента улучшается, давление нормализуется, ритм стабилизируется. Хирургу тоже спокойно и комфортно работается, когда пациент во время операции ведет себя прогнозируемо.

Что случится, если я моргну во время операции?

Вы не сможете моргнуть. Конечно, пациенты испытывают беспокойство по этому поводу и спрашивают: "Как вы будете оперировать, если я все время моргаю?" Во время операции мы устанавливаем специальное устройство, которое бережно поддерживает веко, объясняем, как себя вести, куда направлять взгляд. Пациент может моргать, мышца сокращается, но веки не закрываются и не мешают доктору проводить операцию.

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Могу ли я потерять зрение?

В основном люди беспокоятся только об одном: не потеряют ли они зрение во время операции. За всю мою практику не было ни одного такого случая. Например, при лазерной коррекции зрения мы не делаем проникающих разрезов, не внедряемся во внутренние структуры глаза, это минимизирует все возможные риски. Лазер воздействует на самые поверхностные слои ткани, это очень быстрая и безболезненная процедура, занимает полторы секунды на диоптрию, и обычно пациент не успевает испугаться, а операция уже завершена.

С помощью лазера можно сделать только коррекцию зрения или что-то еще?

Мы используем лазерное оборудование не только для коррекции зрения, но и для лечения катаракты, операций по пересадке роговицы. Это минимизирует объем работы в глазу, мы меньше работаем в ручном режиме. Это ускоряет все процессы, делает их более точными и безопасными, что для пациента, конечно, более комфортно.

Лазер – это дополнительная страховка от нежелательных сюрпризов, которые потенциально могут возникать. В режиме реального времени мы контролируем глубину воздействия на уровне микронов. Многие пациенты выбирают нашу клинику именно потому, что мы используем современное лазерное оборудование. Это вселяет в них дополнительную уверенность и спокойствие, так как современные лазерные технологии безопасны и надежны.

Хорошо, допустим, я уже почти не боюсь. Но вдруг я не получу желаемого результата? Вдруг после лазерной коррекции мне придется вернуться к очкам или линзам?

Я считаю, что секрет успеха любой операции – будь то лазерная коррекция зрения или операция по удалению катаракты – это подобрать правильному пациенту правильную операцию. Это помогает свести количество потенциальных осложнений к минимуму, и их на самом деле не так много.

Ситуации, когда после лазерной коррекции человек через какое-то время может вернуться к очкам, существуют, но такое случается крайне редко, и мы можем прогнозировать это заранее. Например, если у пациента сильная степень близорукости, это значит, что у него очень длинный глаз. Чем длиннее глаз, тем вероятнее, что близорукость имеет патологическую природу и склонность к прогрессированию.

Коллаген, из которого состоит склера (белок глаза), выполняет роль каркаса, а внутри самого глаза циркулирует жидкость, создающая внутриглазное давление – если каркас ослаблен, то давление способно вытянуть глаз еще сильнее. Такое бывает редко, но если мы видим высокую степень близорукости и динамику, при которой пациенту раз в полгода нужны новые очки, то мы предупреждаем о нестабильности зрения после операции или необходимости докоррекции.

Как я уже говорил, чтобы избежать неприятных сюрпризов в послеоперационный период, мы выявляем все возможные риски на этапе обследования. Мы тщательно изучаем анатомию глаза пациента, сопутствующие заболевания и обсуждаем его ситуацию. Например, если речь идет о катаракте и имплантации мультифокальной линзы, то на этапе диагностики мы учитываем особенности катаракты и подбираем подходящую модель линз, принимая во внимание образ жизни и профессию пациента. Например, для дальнобойщика мы выберем одну линзу, а для офисного работника – другую. Это существенно влияет на результат операции и качество зрения.

Как быстро я смогу вернуться к своей привычной жизни после лазерной коррекции зрения?

Скорость восстановления зрения не равна скорости полного восстановления тканей. Это значит, что пациент обретает хорошее зрение уже сразу после операции, но в течение послеоперационного периода следует соблюдать рекомендации врача. Многие пациенты, которым подходят наиболее популярные методики (LASIK и Femto-LASIK), уже на следующий день могут приехать на осмотр за рулем.

Однако, несмотря на всю бережность операции, ограничения после нее сохраняются. Очень важно соблюдать рекомендации врача, не допускать попадания инфекции и избегать травм в течение всего восстановительного периода. Через месяц после операции можно насладиться новым качеством жизни, без очков, без линз, без ограничений.

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