О беспроводных наушниках в наши дни слышали практически все – доступность, легкость и удобство в использовании делают их надежным спутником в повседневной жизни. Между тем на рынке появляется все больше возможностей, что нередко осложняет выбор, поэтому компания по производству технологичного оборудования Huawei обобщила три фактора, на которые стоит обратить внимание.

"Выбирая беспроводные наушники, прежде всего нужно осознать свои потребности и предназначение наушников, а именно, для каких целей вы их выбираете, например для работы, для отдыха или занятий спортом. Затем, исходя из этого, следует учесть соответствующие факторы. К примеру, для рабочих нужд пригодится функция шумоподавления, в свою очередь, если вы предполагаете длительное использование – длительное время работы от аккумулятора", – рассказывает менеджер по обучению продукции Huawei Микус Тиллерс (Mikus Tillers).

Цена

На рынке представлены наушники разных ценовых категорий. "Несомненно, за качество нужно платить. Изучая цены беспроводных наушников, можно заметить, что они порой превышают даже 500 евро, поэтому полезно рассмотреть варианты, которые сочетают в себе качество и дружественность кошельку. К примеру, наушники Huawei FreeBuds 6i стоят меньше 100 евро. В среднем ценовом сегменте практически невозможно найти наушники с такими параметрами, как у FreeBuds 6i, – либо не будет какой-то функции, либо цена значительно выше, поэтому обязательно нужно сравнить цены и функции разных моделей", – советует эксперт.

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Длительное время работы от батареи

Если вы планируете использовать наушники долгое время, важно выбрать модель с длительным временем работы от аккумулятора. Некоторые наушники способны работать до 20 часов от одной подзарядки, а другие нужно заряжать чаще. Выбирая наушники, учитывайте, как часто и долго вы будете ими пользоваться. Если вы планируете использовать наушники ежедневно по нескольку часов, вам потребуется устройство с длительным временем работы от аккумулятора. Для сравнения: наушники FreeBuds 6i работают до 35 часов с зарядным футляром, а после одной подзарядки могут работать вплоть до 8 часов. К тому же устройство имеет функцию быстрой подзарядки – достаточно 10 минут, чтобы наушники непрерывно проработали еще 4 часа.

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Функция шумоподавления

Шумоподавление – это функция, которая помогает снизить уровень окружающего шума, чтобы вам было легче сосредоточиться на прослушивании своей музыки, подкаста или коллег во время онлайн-собрания. Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 6i оснащены системой Intelligent Dynamic ANC 3.0. Это значит, что они динамично регулируют интенсивность шумоподавления и способны адаптироваться к 34 различным сценариям. "Будь то грохочущий поезд или находящиеся рядом шумные соседи – беспроводные наушники каждые 2,6 микросекунды отслеживают окружающий шум и способны его интуитивно подавлять", – рассказывает эксперт.

Чтобы фильтрация шума была в правду эффективной, функция состоит из нескольких существенных компонентов. Одним из важнейших улучшений FreeBuds 6i по сравнению с предыдущими моделями является камера фильтрации шумов. Данная функция подавляет шумы частотой 2–3 кГц – в наиболее сложно подавляемом звуковом диапазоне для традиционных наушников TWS. Это позволяет погрузиться в мир звуков и сосредоточиться на выполняемой задаче в любой обстановке.

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