Мы говорим, что Эстония маленькая. Так оно и есть. Но почему-то снова и снова находим новые не открытые для себя городки, деревеньки и живописные места. Разве это не здорово – маленькая страна, которая хранит в себе так много неизведанного?

Мы отправились с семьей в Южную Эстонию. Чтобы объехать всю Южную Эстонию, нам потребовалось бы в разы больше времени, чем те два дня, которые у нас были. В то же время что-то мы все же успели посмотреть!

Поскольку в нашей семье два маленьких ребенка, то мы задались целью, чтобы у детей остались приятные воспоминания о проведенном с семьей времени и об открытии новых мест.

Целый день веселья с семьей

Первую остановку мы сделали в Вудила. Это классное местечко, которое по-настоящему можно назвать "страной игр" – пройдя билетную кассу, открывается страна разнообразных возможностей!

Хотите прыгать на батуте? Любите высоту и хорошо лазаете? Вам нравятся животные? Хотите покататься верхом? Или же поиграть в водное животное – бассейны для детей, водные горки для детей постарше и больших любителей экстрима! Спокойное времяпровождение на водном велосипеде или лодке на тихом озере, мороженое, гриль... Классика 2000-х годов – гамбургеры и картошка-фри! Различные автотрассы, игровые консоли для игроков разного возраста и с разными интересами. Боюсь, что в этом списке я не перечислила и половину!

Помимо прочего, если вы уже собрались ехать в Вудила, то забронируйте там для ночлега маленький домик, тогда вы сможете уже с самого утра снова лазить, прыгать, загорать и купаться.

С нашей поездки прошло уже две недели, а дети все еще говорят, что хотели бы вернуться в Вудила!

Foto: Publicitātes foto

Красочная жизнь на границе двух миров

Как одна деревня на берегу Чудского озера может быть такой длинной и извивающейся, словно змея! Каждое домохозяйство на Луковом пути – это отдельная достопримечательность.

У нас самих есть домик в деревне Алтья, и постоянно мимо нашего двора гуляют туристы из Финляндии, Франции, Китая... и смотрят, как мы косим газон. Теперь такими туристами были мы!

Так интересно! Разные дома и дворы. Некоторые дома украшены узорами, другие же полностью расписаны. Один просто маленький домик, а рядом с ним уже снова роскошный особняк. Многие домохозяйства продают у дороги копченую рыбу, лук, карамелизированый сахар в дорогу (вместо конфет).

На Луковом пути есть свои музеи и выставки. Время от времени встречаются летние кафе. Можно арендовать лодку, и многие местные жители также сами предлагают покататься на лодке по Чудскому озеру. Если отнестись к делу серьезно и позвонить заранее, то в этой маленькой деревушке можно здорово провести время! На многих домах телефонный номер написан у дверей – чтобы договориться, например, о прогулках на лодке и т. п.

Далее мы заехали всей семьей во двор Хутора Крууза, где были животные, птицы и хозяева, которые рассказывали истории о своих животных. Некоторых животных они планировали приобрести себе домой, как например, павлинов, но было и много животных, которые нашли свой путь на хутор Крууза благодаря добрым людям.

Истории в большинстве случаев начинались очень печально. Итак, я слушаю и слушаю, смотрю на это маленькое животное и думаю, как же так мир отнесся к тебе, дорогой друг. Однако история всегда заканчивалась тем, что хозяйка мило улыбалась, смотрела на своего мохнатого друга, гладила его по носу и говорила: "…но потом тебя привезли к нам, и теперь ты здоровый и сильный. Счастливчик!"

И животное действительно было радостное! Все они! Овцы и козы, большие животные, все они так оживлялись при виде гостей, что постоянно хотели, чтобы их гладили и обнимали.

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Меня, как мать, очень тронула история горной коровы, сбежавшей по дороге на бойню. Сбежала, потому что была беременна. Она пережила в лесу зиму, а весной родила в лесу. Оттуда путь привел их на Хутор Крууза, где они теперь хорошо себя чувствуют.

Мой старший сынок все же побаивался, когда овца подходила к нему слишком близко или собака начинала лизать, но тогда я сказала ему: "Знаешь... я заметила... что если животные свободно гуляют по двору, то, на самом деле, это радостные и счастливые животные, которые получили много любви и внимания, а поэтому они хотят ими сами также поделиться".

Это чувство любви и внимания животные и хозяева дарили и нам. Это было очень приятное посещение!

С теплым сердцем мы направились дальше в Музей Юхана Лийва, родной хутор писателя. Впервые в жизни дорога привела меня сюда много лет назад, когда Урмас Вади пригласил меня вместе с Яаном Пехком, Аарне Соро и Райво Э. Таммом на постановку "Где ты, Юхан Лийв?".

Край Алатскиви был мне довольно хорошо знаком и даже немного родным. Ресторан замка Алатскиви и обслуживание были на крайне высоком уровне. Перед замком есть небольшое местечко, где расположился рынок старых вещей... Ой, какая там страна открытий! Там можно найти действительно классные штуки, мебель, книги, вазы, стаканы, украшения и одежду. Тем, кто интересуется старинными вещами, могу сказать, что это не обычный секонд-хенд, а очень даже богатая сокровищница старых вещей.

На этот раз посещение представляло собой короткую экскурсию по музею Юхана Лийва, где по сравнению с 5-летней давностью также многое, что изменилось. Помимо всего прочего, Юхан Лийв наконец-то получил свой замок! Из музея Лийва - в большой замок!

Роскошь среди пения птиц

Должна признаться, что мне не нравится спать на природе. Всегда, когда я где-то останавливаюсь ночевать с палаткой, утром палатка влажная, а в ней нет воздуха. В углу палатки шуршит уховертка, и самое главное, чего я не выношу – все вещи на полу. Я сплю на полу, и моя сумка на полу, одежда на полу, обувь и еда на полу.

Однако в Torma Glämping просто РОСКОШЬ! Это был фантастический опыт.

Foto: Publicitātes foto

Место, где расположен глэмпинг, настолько визуально потрясающее, что куда бы я ни посмотрела, везде глаз просто отдыхает. Сад спроектирован разнообразно, но в то же время красиво и продуманно. Кроме того, на лоне природы.

"А кто сказал, что в Эстонии экзотическая рыба не может плавать в пруду?", – спросил хозяин с легкой усмешкой, когда показал нам свой пруд, полный красных и белых рыб, название которых я не могу вспомнить. В пруду помимо экзотической рыбы плавали также знакомые нам виды рыбы. И они занимались там своими рыбьими делами с очень заметной гармонией.

Кроме того, на пруду плавали утки и гуси! Хозяин сказал, что вначале гуси не плавали, но посмотрели, как утки заходят в воду и бодро плавают, и тогда они пошли следом за утками. Мы видели уже, как они дружно купались, а когда мы бросали еду, то приплывали все сразу: и рыбы, и утки, и даже гуси!

Помимо природной красоты, Torma Glämping понравится также и настоящему гурману: простые блюда, но такие вкусные, что их невозможно не похвалить.

Ночью мы спали в кроватях, на полу только коврики. Кресло и столик, тумбочка, настольная лампа и - что самое важное – свежий воздух, пение птиц... мы действительно были на природе!

Красота и очарование маленького городка с сосновым ароматом

Куда пойти, если хочется насладиться романтикой маленького городка, искупаться в очаровательных озерах, вкусно поесть, погулять и чувствовать, что ты никуда не спешишь? Конечно же, в Эльва!

В Эльва есть разные походные тропы – они предназначены для тех, кто хочет немного прогуляться, но есть и такие тропы, которые задуманы для удивительных открытий и долгих прогулок. Ведь природа вокруг очень красивая, и в то же время есть места, где нужно карабкаться в гору, а потом спускаться с горы.

Что касается еды, то меня ждал сюрприз: Pubi ÜksTeist предлагал детям такие вкусные блюда, что я бы с радостью заказала то же самое и себе. К сожалению, мы были сыты, но все же взяли детские порции картошки-фри и пасты. Мой супруг также заметил, что в этом баре была очень милая официантка, которая умела хорошо общаться как со взрослыми клиентами, так и с маленькими покупателями.

На железнодорожной станции Эльва находится ресторан Porgand. Классный интерьер и просто то место, где хочется посидеть с любимым человеком или подругой подольше... попить чай, поесть, а потом время от времени заказывать еще пирожки.

Тамошние пляжи с красивыми озерами тоже очень разные. Если удастся уже этим летом приехать погулять в Эльва, то уверена, вы не пожалеете.

Наше семейное путешествие по Южной Эстонии было намного красочнее, чем я смогла сразу выразить словами. Это большое счастье, если сможете наконец-то уделить хотя бы пару дней для своей семьи, чтобы по-настоящему развлечься, открыть для себя южную часть Эстонии и качественно провести время вместе.

Найдите время для своих самых близких людей и посетите с семьей Южную Эстонию!

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