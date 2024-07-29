Foto: Publicitātes foto

Благодаря неизменному стремлению шеф-повара Кристапа Силиса достичь высот кулинарии, представляем вам новый аутентичный гастрономический опыт авторской кухни в Риге - JOHN chef's hall.

JOHN chef’s hall - это не просто ресторан. Это праздник Земли, времен года и людей. это не просто еда, это - кулинарный опыт.

"Никто не рождается хорошим поваром. Им становятся... Им становятся, работая изо дня в день, проводя много часов на кухне и развивая свои навыки. Ежедневно делая это с большим упорством и желанием становиться лучше. Я прошел часть этого пути. В дегустационном меню JOHN chef’s hall, я хочу поделиться своим опытом, чувством вкуса и вдохновлением. Отображая в готовке свою личность, качества и характер, предлагаю что-то совершенно новое. Каждый день я стараюсь добиться того, чтобы блюдо выглядело изумительно, было еще вкуснее и вызывало восторг", - подчеркивает Кристап Силис, шеф-повар JOHN chef's hall.

Foto: Publicitātes foto

Посещая JOHN chef's hall, гость получает новый опыт и возможность узнать истинную ценность ингридиентов, используемых в ресторане. А так же, заново открыть для себя лучшие латвийские продукты. Основываясь на идеологии, опыте и профессионализме шеф-повара Кристапа Силиса и его команды, гостям предлагается насладиться каждым из этих изысканных элементов дегустационного меню, превратив их в уникальные и незабываемые комбинации вкусов.

Дегустационное меню ресторана состоит из оригинальных рецептов шеф-повара, на примере которых гость может увидеть, попробовать и прочувствовать уникальную историю каждого продукта. Каждый рецепт тщательно разрабатывается, чтобы раскрыть естественный вкус ингредиентов, и часто включает в себя элементы из дикой природы или собранные в садах наших партнеров и фермеров.

Вместе с JOHN chef's hall продолжает работать ресторан "JOHN", включенный в гид Michelin, предлагая расслабленную и неформальную атмосферу. Современный и гостеприимный декор ресторана делает его идеальным местом для бодрящего завтрака, делового обеда или неформального ужина. Летом для гостей доступна открытая терраса.

Команда ресторана JOHN убеждена, что приготовление пищи — это искусство, а каждое созданное блюдо - это произведение искусства. Отличная еда получается только тогда, когда вы вкладываете в нее душу и сердце.

Время работы

JOHN chef's hall: Четверг-суббота 18:00-22:00

JOHN:

À la carte: Среда-пятница 16:00-22:00 / Суббота 15:00-22:00 Обеденное меню из 3 блюд: среда - пятница 12:00-16:00

Завтрак: ежедневно с 7:00 до 11:00

Foto: Publicitātes foto

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit