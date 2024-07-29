Благодаря неизменному стремлению шеф-повара Кристапа Силиса достичь высот кулинарии, представляем вам новый аутентичный гастрономический опыт авторской кухни в Риге - JOHN chef's hall.

JOHN chef’s hall - это не просто ресторан. Это праздник Земли, времен года и людей. это не просто еда, это - кулинарный опыт.

"Никто не рождается хорошим поваром. Им становятся... Им становятся, работая изо дня в день, проводя много часов на кухне и развивая свои навыки. Ежедневно делая это с большим упорством и желанием становиться лучше. Я прошел часть этого пути. В дегустационном меню JOHN chef’s hall, я хочу поделиться своим опытом, чувством вкуса и вдохновлением. Отображая в готовке свою личность, качества и характер, предлагаю что-то совершенно новое. Каждый день я стараюсь добиться того, чтобы блюдо выглядело изумительно, было еще вкуснее и вызывало восторг", - подчеркивает Кристап Силис, шеф-повар JOHN chef's hall.

Foto: Publicitātes foto

Посещая JOHN chef's hall, гость получает новый опыт и возможность узнать истинную ценность ингридиентов, используемых в ресторане. А так же, заново открыть для себя лучшие латвийские продукты. Основываясь на идеологии, опыте и профессионализме шеф-повара Кристапа Силиса и его команды, гостям предлагается насладиться каждым из этих изысканных элементов дегустационного меню, превратив их в уникальные и незабываемые комбинации вкусов.

Дегустационное меню ресторана состоит из оригинальных рецептов шеф-повара, на примере которых гость может увидеть, попробовать и прочувствовать уникальную историю каждого продукта. Каждый рецепт тщательно разрабатывается, чтобы раскрыть естественный вкус ингредиентов, и часто включает в себя элементы из дикой природы или собранные в садах наших партнеров и фермеров.

Вместе с JOHN chef's hall продолжает работать ресторан "JOHN", включенный в гид Michelin, предлагая расслабленную и неформальную атмосферу. Современный и гостеприимный декор ресторана делает его идеальным местом для бодрящего завтрака, делового обеда или неформального ужина. Летом для гостей доступна открытая терраса.

Команда ресторана JOHN убеждена, что приготовление пищи — это искусство, а каждое созданное блюдо - это произведение искусства. Отличная еда получается только тогда, когда вы вкладываете в нее душу и сердце.

Время работы

JOHN chef's hall: Четверг-суббота 18:00-22:00

JOHN:

À la carte: Среда-пятница 16:00-22:00 / Суббота 15:00-22:00 Обеденное меню из 3 блюд: среда - пятница 12:00-16:00

Завтрак: ежедневно с 7:00 до 11:00

Foto: Publicitātes foto

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