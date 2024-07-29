Лингвисты считают, что английский язык, в отличие от многих других иностранных языков, легко усваивается. Как грамматика, так и фонетика, и другие разделы английского языка проще для изучения по сравнению с латышским или немецким языками. В учебном центре NH развиваются все четыре языковые навыка (слушание, чтение, письменная и устная речь), с особым акцентом на устную коммуникацию. Таким образом, студенты уже после первых занятий начинают выстраивать простые предложения, а на более высоких уровнях – полноценно общаться.