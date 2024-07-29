Игры домашнего питомца со шнурками или тапочками могу показаться нам веселой игрой. Но на самом деле игры домашнего любимца с неподходящими для него вещами могут привести к опасным для жизни ситуациям – поцарапанная собакой автомашина и сгрызенная электропроводка, а также съеденная капсула для стирки – вот только несколько недавних происшествий из опыта страхования домашних животных If, а их намного больше. Специалист объясняет, откуда такой интерес у питомца грызть неподходящие для него вещи, и как лучше действовать хозяину, чтобы предотвратить это?

Совсем недавно к владельцу добермана приехали гости на личном автомобиле. Чтобы не оставлять машину на улице, ее припарковали во дворе дома. Пока гости отдыхали, шестилетний пес присматривал за их авто, а заодно за пару часов основательно поцарапал ее, повредив в том числе и электропроводку. Владелец машины, увидев причиненный ущерб, конечно, был неприятно удивлён.

"К счастью, этот инцидент не причинил доберману проблем со здоровьем, хотя потенциально собака могла получить внешние травмы и повреждения внутренних органов. Этот случай также доказывает, что мы не всегда можем предсказать поведение своего питомца, и в самый неожиданный момент он может причинить вред другому человеку и его имуществу. Включенное в страхование домашнего животного возмещение за ущерб, причиненный питомцем третьим лицам, в случае с доберманом защитило его владельца от крупных расходов. Причиненный автомобилю ущерб на сумму 1190 евро был полностью возмещен владельцу", - говорит менеджер по продуктам страхования домашних животных If Илзе Роце.

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Как разъясняет Илзе Роце, в последнее время в практике If наблюдается и увеличение числа других достаточно рискованных случаев. Например, короткошерстная кошка породы ориентал съела подарочную ленту, в результате чего необходимо было сделать рентген, вызвать рвоту и принимать лекарства. Сиамский кот был замечен за поеданием металлической заклепки, и в этом случае пришлось делать не только рентген и анализы крови, но и операцию по хирургическому удалению инородного тела. Один лабрадор-ретривер "попробовал" капсулу для стирки, и поэтому пришлось обратиться к ветеринару, который после осмотра собаки выписал лекарство. Стоимость лечения подобных инцидентов колеблется от 100 до 300 евро в зависимости от вызванных осложнений.

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Что делать хозяину, чтобы защитить своего питомца?

Kонсультант по поведению собак и организатор мероприятия "Suņu burziņš" Анете Сила говорит, что владельцы часто неосознанно приучают своих собак к нежелательным привычкам, позволяя грызть какую-то определенную вещь, например, обувь. Поэтому собака со временем понимает, что можно грызть всю обувь. Лучше избегать такого типа поведения – игр с неподходящими игрушками, поскольку это может стать вредной привычкой.

Для животного, имеющего склонность все грызть, опасные для жизни вещи лучше размещать в труднодоступных местах, например, на высоких полках, в шкафчиках, ящиках и т.д. Однако, если домашний питомец умудрился прогрызть или съесть что-то опасное для жизни, следует немедленно обратиться к ветеринару. Так же каждому хозяину, независимо от возраста животного, будет полезно научиться оказывать первую помощь собаке, чтобы знать, как действовать в непредвиденных ситуациях.

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На своем опыте Aнете Сила убедилась, что, например, собаки грызут запрещенные вещи из-за того, что они недостаточно заняты – когда им не хватает физических нагрузок или витаминов, вероятно, виноват также и стресс. Поэтому рекомендуется обеспечить собаке полноценную, соответствующую породе активную жизнь, и тогда не будет ни времени, ни желания шалить. Большинству собак недостаточно пары минут прогулок два раза в день, особенно если она молодая и активная.

Зачастую владельцы частных домов считают, что прогулка с собакой во дворе вполне достаточна. Это совсем не так, ведь собаке необходимо выходить за пределы двора, знакомиться с разной обстановкой, запахами и получать впечатления, чтобы она получала собаку как умственную, так и физическую зарядку. Разные породы собак также имеют разные темпераменты, уровни энергии и требования к физическим нагрузкам, с которыми должен быть знаком каждый владелец.

Например, планируя оставить собаку дома одну, следует позаботиться, чтобы она была к этому должным образом подготовлена. Перед уходом из дома надо вывести собаку на полноценную прогулку, а также обеспечить ей физическую активность. Если собака склонна грызть вещи, рекомендуется постепенно увеличивать продолжительность пребывания дома, оставляя ей соответствующую игрушку, чтобы погрызть, таким образом, обеспечив, что собаке будет чем занять себя в отсутствие хозяина.

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