Летом приготовление еды может быть довольно утомительным, ведь прекрасная погода манит наслаждаться свежим воздухом вместо того, чтобы готовить, мыть посуду и убирать кухню. Но что если готовить простые блюда станет действительно легко?

Так, самый известный в мире производитель бытовой техники KitchenAid на радость любителям здорового и быстрого питания выпустил серию небольшой и удобной беспроводной бытовой техники, которая делает приготовление пищи по-настоящему простым. И что самое лучшее – для шести приборов нужен всего один аккумулятор, он подходит ко всей технике этой серии!

Например, если вы планируете провести приятный летний вечер с друзьями, и нужно приготовить несколько вкусных блюд и напитков, хорошими помощниками в этом станут беспроводной ручной миксер (Cordless Hand Mixer), погружной блендер (Hand Blender), измельчитель (Food Chopper), мини-блендер (Personal Blender), кофемолка (Coffee Grinder) и кухонный пылесос (Kitchen Vacuum) серии KitchenAid Go. Выбирайте тот прибор, что вам нужен!

Эти кухонные приборы очень компактны и подходят даже для небольших кухонь – они прекрасно помещаются в ящиках и на полках. Чтобы избежать проблем с проводами, каждый беспроводной прибор KitchenAid Go оснащен легко снимающмся и заряжающимся аккумулятором, и благодаря этому вы можете легко приготовить еду в любом месте и в любое время. В большинстве кухонь зачастую нет розетки там, где она необходима, ну а эти устройства позволяют готовить на любой кухне, а также на террасе или в кемпере.

Беспроводные устройства KitchenAid Go очень удобны

Универсальным кухонным прибором, которым вы, наверное, будете пользоваться особенно часто, безусловно является беспроводной ручной миксер KitchenAid Go с функцией плавного пуска Soft Start, она увеличивает скорость взбивания постепенно, чтобы ингредиенты не разбрызгивались на вашу одежду, что в случае обычного миксера, нужно признать, случается довольно часто. Миксер сконструирован таким образом, чтобы уменьшить беспорядок при приготовлении пищи: он устойчив в вертикальном положении и венчики не соприкасаются с рабочей поверхностью.

Универсальным этот ручной миксер делает также то, что он имеет семь скоростей, что позволяет на небольшой скорости перемешивать более крупные, на средней скорости взбивать, например, напримермаслои сахар, а высокие скорости предназначены для взбивания яичных белков или сливок, а также кремов. И немного роскоши – прибор оснащен насадками Turbo Beater II из нержавеющей стали, специально разработанными для тщательного смешивания ингредиентов.

Foto: KitchenAid Go

Ни один повар в наше время не может обойтись без погружного блендера, и беспроводной погружной блендер KitchenAid Go создан для максимального удобства. Например, он оснащен эргономичным безопасным переключателем для регулирования частоты вращения, он обеспечивает большую гибкость и контроль над прибором во время работы. Это очень удобно! Кроме того, вам не придется вручную мыть насадки миксера, их можно отправить в посудомоечную машину. Ведь летом у вас есть другие дела, помимо того чтобы после приготовления еды вручную мыть идущую в комплекте насадку для защиты покрытия посуды, венчик или чашу для смешивания.

Стоит иметь в виду, что погружные блендеры этой серии доступны в двух комплектациях, большей и меньшей – просто выберите ту, что больше вам подходит, и приступайте к приготовлению своих любимых летних блюд. Например, смешайте вкусный хумус или песто в дополнение к ломтикам свежих овощей.

Foto: KitchenAid Go

Зачем измельчать все вручную, если у вас есть беспроводной измельчитель еды KitchenAid Go? Сборка этого кухонного помощника особенно проста благодаря чаше c фиксируемым лезвием и крышке с дозатором для жидкостей. Многофункциональные ножи из нержавеющей стали идеально смешивают, измельчают и пюрируют ингредиенты на разных скоростях, и вам остается лишь наслаждаться своим кулинарным искусством. С помощью идущей в комплекте насадки для взбивания можно вспенивать, смешивать продукты или взбивать сливки. И, конечно, чашу, ножи и насадку для взбивания можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает их очистку.

Кроме того, универсальная конструкция, позволяющая хранить ножи и принадлежности для взбивания прямо в объемной рабочей чаше, экономит пространство на вашей кухне. Что очень важно, ведь нужно найти место и для других приборов серии KitchenAid Go, без которых приготовление пищи порой кажется чересчур утомительным.

Foto: KitchenAid Go

Тот, кто привык утром захватить из дома свежий смузи, знает, насколько приятно начинать день с этим полезным питательным напитком. Но если у вас есть беспроводной мини-блендер KitchenAid Go, вы можете приготовить себе смузи в любое время и в любом месте, ведь блендер с аккумулятором можно взять с собой.

И если вы решили приготовить себе смузи или же напиток со льдом, имейте в виду, что этот небольшой блендер очень хорошо измельчает и замороженные ингредиенты, поскольку асимметричные ножи основательно измельчают под четырьмя разными углами, а вместительный стакан прибора устроен так, что содержимое вновь направляется к ножам. Стакан для смешивания снабжен крышкой, поэтому вам не придется куда-то переливать напиток, вы можете взять его с собой прямо в стакане.

Foto: KitchenAid Go

Вы, наверное, не представляете свое утро или обеденный перерыв без свежесваренного кофе? Беспроводная кофемолка KitchenAid Go в одно касание быстро и легко измельчает кофейные зерна – хоть на одну, хоть до12 чашек кофе одновременно. Так что это маленькая, но хорошая машина. Кроме того, входящая в комплект крышка позволяет удобно хранить уже смолотые кофейные зерна. И можно в любой момент приготовить свежий кофейный напиток!

Это поистине многофункциональный прибор, ведь с помощью дополнительных чаш для измельчения специй, которые продаются отдельно, можно смолоть также перец горошком и другие сухие специи.

Хочешь не хочешь, на кухне возникает беспорядок, а собирать мусор – не самый приятный процесс. И просто супер, если вам поможет в этом беспроводной кухонный пылесос KitchenAid Go, он позволяет убрать просыпавшиеся сухие завтраки, молотый кофе и другие сухие кухонные отходы даже из самых труднодоступных мест. В комплект входят контейнеры, которые можно мыть в посудомоечной машине, и аксессуары, которые помогают пылесосу поддерживать чистоту в кухне.

Немаловажно и то, что благодаря элегантному и компактному дизайну его легко хранить как на рабочих поверхностях, так и в кухонных ящиках. При желании вы всегда можете взять этот пылесос в машину.

Foto: KitchenAid Go

Все это возможно благодаря подходящему ко всем беспроводным прибором этой серии аккумулятору KitchenAid Go и зарядной станции. Литий-ионный аккумулятор MAX на 12В работает долго, а индикаторы сообщают, когда пришло время ее зарядить.

Особенно хорошо то, что аккумулятор универсальный. Это значит, что первый прибор вам нужно купить с аккумулятором, ну а в дальнейшем вы сможете покупать приборы дешевле – без аккумулятора, поскольку он подходит для всех приборов беспроводной серии. Конечно, можно положить в ящик и запасной аккумулятор на случай, если придут нежданные гости и нужно будет быстро приготовить деликатесы.

Foto: KITCHENAID

Наслаждаться летом можно совершенно по-новому, когда свежие блюда и напитки готовятся так легко и удобно благодаря серии KitchenAid Go. Начните экспериментировать, наслаждайтесь и добавьте больше радости в свое лето!

И, конечно, серия KitchenAid Go облегчает ежедневное приготовление еды круглый год. Особенно хвалят эти приборы те, у кого дома совсем маленькая кухня и маленькая рабочая поверхность. Ведь это так просто: например, разместить на кухонном столе беспроводной миксер и приготовить вкусное блюдо!

Летние деликатесы

У KitchenAid есть еще несколько замечательных помощников для приготовления различных летних блюд и напитков.

Например, миксер Aritisan и дополнение к нему, чаша для приготовления мороженого, помогут вам быстро приготовить дома лучшее джелато! А с помощью насадки-измельчителя льда можно приготовить для гостей восхитительные коктейли Маргарита, чтобы еще больше наслаждаться летом!

Используя разные модели блендеров, легко готовить супы, смузи, коктейли со льдом и другие любимые блюда и напитки, и времени на это в кухне уходит гораздо меньше!

Просто выберите нужный прибор, исходя из ваших потребностей и пожеланий, и наслаждайтесь беззаботным летом!

Ознакомиться с продукцией можно на сайте www.kitchen.eu

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