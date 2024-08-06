Уже в конце 2024 года будет сдан в эксплуатацию жилой комплекс "Nīcgales Spāres" в Дарзциемсе. В проекте 64 квартиры и 10 апартаментов с отдельным входом и террасами. При строительстве "Nīcgales Spāres" использованы новые технологии, благодаря которым счета жильцов будут на 20-30% ниже стандартных.

Здание уже построено и сейчас полным ходом движется работа по внутренней и внешней отделке. Мы завершили обустройство демо-квартиры и приглашаем всех желающих узнать подробнее о качестве застройки, отделки и технических решениях, которые использованы в "Nīcgales Spāres"", - рассказывает директор по продажам SIA "Baltic Investment Group" Ральф Гаубштейн.

"Nīcgales Spāres" пятый по счету жилой проект компании "Baltic Investment Group". "Наши предыдущие дома - "Rīgas 51" в Юрмале, "Tallinas 86", "Stabu 100" и "Ieriķu Spāres" в Риге - полностью распроданы. По большей части проекты были распроданы целиком еще на этапе строительства. Предварительные резервации в "Nīcgales Spāres" тоже идут активно", - рассказывает г-н Гаубштейн.

Тишина, комфорт и энергоэффективность

"Nīcgales Spāres" по-настоящему выделяется среди многоэтажной жилой застройки в рижских микрорайонах. Пятиэтажный дом построен по индивидуальному архитектурному проекту из силикатных блоков с железобетонными перекрытиями. Квартиры на первом этаже "Nīcgales Spāres" – апартаменты с отдельным входом и большими индивидуальными террасами. Это уникальное для Риги сочетание преимуществ квартиры и частного дома в одном проекте."Мы использовали новейшие строительные технологии и смогли обеспечить настолько высокие показатели энергоэффективности, что счета за отопление в этом доме будут на 20-30% ниже, чем в других новостройках", - рассказывает Ральф Гаубштейн.

Уровень звукоизоляции между стенами квартир "Nīcgales Spāres" составляет 60 dB, индекс ударного шума в здании - ниже 40 dB, толщина наружных стен - 500 мм, а высота потолков в квартирах достигает 2.9м. В оконных конструкциях использованы семикамерные профильные системы с трехслойными стеклопакетами (в большей части квартир высокие окна - от пола до потолка).

"Все эти параметры значительно превышают минимальные стандарты, установленные строительными нормативами Латвии. Для будущего жильца это означает возможность совсем не слышать своих соседей, высокую звуко и теплоизоляцию", - говорит г-н Гаубштейн.

Премиальная отделка как стандарт

Но преимущества нового здания этим не ограничиваются. "Благодаря многолетнему сотрудничеству Baltic Investment Group с ведущими мировыми производителями строительных и отделочных материалов, базовый стандарт качества отделки в квартирах "Nīcgales Spāres" соответствует уровню, который в других проектах относят к премиальному. Например, во всех квартирах уложен высококачественный трехслойный паркет из натурального дуба, плитка из каменной массы, установлена сантехника "Laufen" и "Villeroy Boch"", - подчеркивает г-н Гаубштейн.

Несмотря на премиальную отделку, цены за квадратный метр "Nīcgales Spāres" соответствуют среднерыночным. А благодаря сотрудничеству с ведущими латвийскими банками, покупателям квартир доступно индивидуальное банковское сопровождение.

Инвестиции в будущее

"SIA "Baltic Investment Group" приняла решение инвестировать средства в проект "Nīcgales Spāres" несмотря на общий спад на рынке недвижимости в Латвии. Мы строим без привлечения банковского финансирования, что позволяет нам гибко реагировать на изменения рынка и предлагать конкурентоспособные цены. Кроме того, ниша высококачественного жилья в среднем ценовом сегменте остается незаполненной, и мы видим в этом возможность предложить покупателям уникальное сочетание качества и доступности", - говорит председатель правления SIA "Baltic Investment Group" Лев Голанд.

По его словам, наблюдаемый на рынке недвижимости Латвии спад является временным и не приведет к существенному снижению цен на квартиры. Не исключено, что через какое-то время цена за квадратный метр в Риге станет еще выше: например, в Таллинне она уже сейчас составляет около 4 тыс. евро.

Рынок недвижимости ждут перемены

"Фундаментальные экономические факторы, такие как стоимость строительства, наличие и стоимость земли под застройку и долгосрочный спрос на качественное жилье, продолжают оказывать влияние на уровень цен.

Снижение числа сделок с недвижимостью в Латвии было связано с высокими значениями ставки Euribor. Однако сейчас, после решения Европейского Центрального банка, эта ставка начинает снижаться, и уже осенью рынок это почувствует. Для покупателей как раз сейчас наступает удачный момент для покупки квартиры, ведь при высоких значениях Euribor ниже фиксированная банковская кредитная ставка. Таким образом, текущие условия на рынке создают уникальную возможность для выгодного приобретения недвижимости с перспективой дальнейшего снижения ежемесячных платежей по кредиту", - указывает г-н Голанд.

Демо-квартира готова к просмотру

"Nīcgales Spāres" находится недалеко от т/ц "Akropole", в районе с хорошо развитой инфраструктурой, неподалеку от новой Восточной магистрали и множества маршрутов общественного транспорта. Поблизости расположены магазины "Cenuklubs", "Maxima", "Rimi", "Lidl", несколько школ, детские сады, места развлечений и медицинские учреждения.

Всего в жилом комплексе 74 квартиры с полной отделкой площадью от 28 до 160 кв.м. Покупателям доступно 33 подземных и 35 наземных парковочных мест, а также 25 индивидуальных складских помещений.

Команда проекта "Nīcgales Spāres" с радостью приглашает всех желающих в готовую демо-квартиру на ул. Румбулас 14. Вы сможете задать вопросы и получить полную информацию о проекте и возможностях предварительной резервации.

Записаться на просмотр можно по телефону +371 27080808 или электронной почте sales@baltinvest.lv.

О компании "Baltic Investment Group"

Группа компаний "Baltic Investment Group" действует на рынке Латвии с 2009-го года, занимаясь строительством, развитием и обслуживанием недвижимости. В общей сложности компания построила более 250 квартир и 3 тыс. кв/м коммерческих площадей в центральных районах Риги и Юрмалы. В портфеле компании в том числе находятся такие проекты, как многоквартирный комплекс на ул. Ригас 51 в Юрмале, жилые дома на ул. Стабу 100 и Иерикю 28а, а также реновированное жилое здание на ул. Таллинас 86 в Риге.

Каждый проект группы BIG разрабатывается индивидуально командой архитекторов, что делает их уникальными и отличающимися друг от друга. Все здания объединяет высокое качество строительных материалов и отделки, а также энергоэффективность класса A+ и использование зеленых технологий.

Читайте нас там, где удобно: Facebook article.follow_us.text.orTelegram article.follow_us.text.orInstagram article.follow_us.text.or !