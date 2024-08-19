Инвестиции в личный автомобиль — это не только финансовый вопрос, требующий планирования своих средств, но и дополнительная ответственность, накладываемая необходимостью заботиться о своей собственности. В наше время автовладельцу нужно следить за техническим состоянием автомобиля так, чтобы его стоимость сохранялась как можно дольше. Эксперты автосалона "Moller Auto" расскажут о наиболее важных факторах, с которыми нужно считаться автовладельцу, желающему сохранить ценность своего автомобиля. Эксперты также считают, что страховым компаниям и сертифицированным автосервисам тоже нужно выполнить ряд "домашних заданий" по просвещению водителей.

Страхование и техническое обслуживание — важнейшие шаги по сохранению стоимости автомобиля

Изида Геркена, исполнительный директор группы компаний "Moller Auto" в странах Балтии, отмечает, что в Латвии часть водителей в своей будничной жизни все еще продолжают полагаться на удачу, к примеру, не изучают до конца страховое покрытие автомобиля или вообще довольствуются только полисом обязательного страхования ОСТА.

Изида Геркена продолжает: "При покупке нового автомобиля в лизинг страхование КАСКО обязательно. И это только нормально, ведь КАСКО предусматривает возмещение застрахованному транспортному средству в случае дорожно-транспортного происшествия или в случае не связанных с аварией событий, таких как угон или повреждение транспортного средства, вызванное незаконными действиями третьих лиц. К сожалению, выплатив лизинг, многие автовладельцы обходятся только обязательным полисом ОСТА. Есть и водители, которые считают, что если они проживают в регионах с малой интенсивностью движения, КАСКО им не нужно. Но не стоит забывать, что как для нового, так и уже подержанного автомобиля грамотное и эффективное ежедневное содержание и обслуживание играет первостепенную роль. Речь идет не только о технических моментах, таких как ежедневное обслуживание, диагностика и т. д. Ровно секунда нужна автомобилю, чтобы попасть в ДТП на оживленном шоссе или обледенелой проселочной дороге, чтобы кто-то его угнал, или чтобы в дальней поездке внезапно спустило колесо, оставив водителя наедине с проблемой посреди глуши".

Руководитель SIA "Moller Auto Insurance Services" Айгарс Милтс заостряет внимание на том, что при ДТП стоимость транспортного средства сразу же оказывается под угрозой, поэтому страхование КАСКО и автосервисы являются важнейшим этапом на пути к сохранению стоимости автомобиля.

"При возникновении страхового случая по КАСКО ремонт вашего автомобиля в сертифицированном автосервисе может оказаться решающим фактором сохранения его стоимости. Ремонт машины в дилерских центрах делают специалисты высшего уровня, с использованием самого современного оборудования и новых оригинальных запчастей. Именно эти атрибуты качества, которые не могут обеспечить дешевые ремонтные мастерские и автосервисы "серой" зоны, будут определять сохранность стоимости транспортного средства. Поэтому мы всегда просим водителей внимательно относиться к тому, в каком автосервисе ремонтировать автомобиль" — отмечает А.Милтс.

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Важно предоставлять водителям индивидуальный подход

Страховые услуги, предлагаемые "Moller Auto Insurance Services", доступны в дилерских центрах "Moller Auto" по всей Латвии. Каждому клиенту обеспечивается индивидуальный подход, что позволяет не только находить наилучшие страховые решения, но и углублять понимание их сути, покрываемых страховкой рисков и т. д. Эксперты "Moller Auto" считают, что индивидуальный подход к клиенту является залогом успеха в повышении осведомленности автовладельцев о такой важной теме, как страхование и автосервисы для автомобиля.

"В прошлом году, когда "Moller Auto" внедрила новую услугу под названием "Moller Auto Insurance Services", мы поняли, что, продавая как сам автомобиль, так и сопутствующие услуги, такие как страховка, нужен индивидуальный подход, включающий тщательное ознакомление и обучение клиентов о различных видах страхования, рисках, покрываемых тем или иным полисом, и т. д. У людей очень разный опыт, и такая информация играет важнейшую роль в сохранении стоимости вашего автомобиля. Другими словами, знания водителей, позволяющие последовательно и полноценно страховать свой автомобиль, являются прочной основой сохранения стоимости автомобиля. Однако и поставщики услуг тоже должны вносить свою лепту в просвещение водителей", — заключает А. Милтс.

"Очевидно, что и дилерам, и страховым компаниям необходимо продолжать свою работу по обучению водителей, в том числе по разъяснению того, насколько важно пользоваться услугами сертифицированных автосервисов и понимать все о страховании, начиная с пакета помощи, и заканчивая рисками при отсутствии страховки. В этой связи хотим отметить, что, предлагая индивидуальный подход, мы как поставщики услуг заботимся не только о личном имуществе людей, но и о сохранении ценности всего латвийского автопарка", — заключает И. Геркена.

Желание пользоваться сервисами "серой" зоны таит в себе большие риски

Сервисы "серой" зоны — одна из наиболее серьезных угроз для стоимости автомобиля. И. Геркена отмечает, что зачастую автовладельцы даже не догадываются, что при ремонте автомобиля, который проводится в несертифицированном сервисе, могут быть использованы неоригинальные запчасти, которые к тому же могут быть интегрированы в механизмы автомобиля ненадлежащим образом мастерами без соответствующих компетенций при помощи устаревшего оборудования. Это сразу же отражается на стоимости автомобиля и не только. После посещении такого сервиса при следующем ДТП может обнаружиться горькая правда: опасности для здоровья и жизни водителя и пассажиров могут оказаться значительно серьезнее, вплоть до летального исхода.

"Почему водители до сих пор подвергают себя риску, ремонтируя автомобили в несертифицированных сервисах? Ответ чаще всего кроется в страховке. В отсутствие полиса КАСКО автовладелец всегда будет искать наиболее дешевый сервис, забывая или даже не имея финансовой возможности защитить себя от рисков, к которым может привести такой выбор. Само собой разумеется, что в долгосрочной перспективе автомобиль, за которым тщательно следили и не ремонтировали в "серых" сервисных центрах, не только имеет более высокую стоимость, но и может стать хорошей инвестицией при покупке нового автомобиля. В наши дни множество автовладельцев эксплуатируют новый автомобиль в среднем около пяти лет или пока действует заводская гарантия, а затем используют в качестве первого взноса при покупке нового автомобиля. Старый автомобиль при этом поступает на вторичную перепродажу дилерам "Moller Auto", — рассказывает Изида Геркена, исполнительный директор группы компаний "Moller Auto" в странах Балтии.

Более подробную информацию об услугах сервиса "Moller Auto" и услугах по страхованию можно найти на: https://mollerauto.lv

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