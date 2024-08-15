Представь, что ты студент британского университета, но посещаешь лекции в Риге. Ты изучаешь ИТ и искусственный интеллект (ИИ) одновременно в двух странах, проживая в Латвии. У тебя будут дополнительные ресурсы и признанная квалификация по всему миру, возможность сэкономить финансы и время. Все это осуществимо выбирая программу бакалавриата с двойным дипломом "Компьютерные науки" со специализацией в области искусственного интеллекта, что является уникальным предложением в Латвии. После окончания программы ты получишь сразу два диплома и реальные шансы работать в лучших компаниях мира. Вот что рассказывают о своем опыте студенты, уже выбравшие эту программу.

Качество образования на высоком уровне

"Я учусь на направлении Компьютерные науки - искусственный интеллект, потому что, безусловно, искусственный интеллект — это наше будущее. Я выбрала обучение в TSI посетив день открытых дверей, где почувствовала, что мое сердце принадлежит этому вузу, а также, что качество образования здесь на высоком уровне", — считает Вероника Солдатенкова, студентка 3-го курса TSI и UWE Bristol.

"Я выбрал изучение искусственного интеллекта и компьютерных наук, потому что меня увлекает искусственный интеллект и современные технологии. Я решил учиться в TSI, так как эта программа дает возможность получить сразу два диплома — один от TSI (Латвия), другой — от UWE Bristol (Великобритания)", — рассказывает студент 2-го курса Девид Кронбергс.

Важно, что спрос приходит и со стороны индустрии. Искусственный интеллект — это та отрасль информационных технологий, которая развивается стремительнее всего, следовательно, новые специалисты невероятно востребованы. Во всем мире, включая Латвию, необходимо все больше и больше квалифицированных ИТ специалистов. Именно поэтому, будущие выпускники программ смогут выбрать — работать в международных IT проектах, оставаясь при этом дома в Латвии, или же после выпуска поехать работать в другую страну.

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Двойное обучение без двойной нагрузки

Двойной диплом не означает, что нужно учиться на двух программах параллельно, забывая про отдых. Университеты объединили в одной программе лучшее, что могут предложить в области ИТ и ИИ. Основой стала программа TSI "Бакалавр естественных наук в области компьютерных наук", которую коллеги из UWE Bristol детально оценили — как содержание лекций, практические задания, так и преподавательский состав. К программе добавили также курсы из британского университета, особенно это касается лекций, посвященных теме ИИ: вызовы и исследования ИИ, инструменты и методы ИИ, управление ИТ-проектами и др. В том числе и критическое мышление, очень актуальный навык в наше время — уметь реагировать и принимать решения в различных ситуациях. Программа была утверждена специальной комиссией UWE Bristol по валидации.

"Как и TSI, наш университет разрабатывает учебные программы в тесном сотрудничестве с индустрией и вооружает студентов знаниями и навыками, которые востребованы работодателями", — комментирует Софи Тернбулл (Sophie Turnbull), глава международного отдела UWE Bristol, подчеркивая ценности, которые помогли вузам начать активное сотрудничество.

Занятия по этой программе ведут преподаватели TSI в Риге, соблюдая все британские стандарты качества образования, а также ведущие лекторы из UWE Bristol. "UWE тщательно контролирует работу этой программы. В начале семестра преподаватели TSI согласовывают с британскими коллегами весь учебный контент, включая каждое практическое задание. В конце семестра все выполненные студентами работы проверяют и оценивают как преподаватели TSI, так и UWE, обсуждая их друг с другом", — объясняет Михаил Саврасов, проректор по академической и научной работе TSI, основатель сотрудничества с UWE Bristol. Выпускники программы получат дипломы как TSI, так и UWE Bristol. В британском дипломе не будет отмечено, где именно студент получил образование UWE — в Латвии, Великобритании или другой стране. Таким образом, преподаватели из Бристоля следят за тем, чтобы уровень полученных знаний соответствовал репутации UWE.

"После окончания TSI моя главная цель — создать собственную компанию и работать программистом. В TSI мне больше всего нравится сообщество и преподаватели. Я рекомендую другим учиться в TSI, потому что здесь замечательные люди и высокое качество образования", — рассуждает Вероника Солдатенкова.

Сотрудничество с UWE

По окончании обучения у выпускников двойной программы есть возможность организовать для себя и двойной праздник: отметить выпускной как в Риге, так и поехать в Бристоль и получить незабываемые эмоции на церемонии вручения дипломов UWE Bristol. "Я называю двойной диплом глобальным паспортом: вы можете работать не только в Латвии или Великобритании, но и в любой стране мира, где есть интересные вакансии в области в области компьютерных наук. Я всегда говорю студентам: следуйте за работой, а не за страной", — подчеркивает София Тернбулл из UWE Bristol.

TSI предлагает уникальную возможность в Латвии изучать технологии искусственного интеллекта и получить британское образование. Если ты хочешь учиться на ИТ с углубленным изучением искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения, и одновременно получить британский диплом, то программа TSI и UWE Bristol предназначена именно для тебя.

И говоря о возможностях в будущем, вот топ профессии в области искусственного интеллекта 2024 года, где ты сможешь начать свою карьеру с дипломом со специализацией по искусственному интеллекту от TSI: менеджер по продуктам ИИ, исследователь ИИ, специалист по этике ИИ, аналитик кибербезопасности со знанием ИИ, инженер компьютерного зрения, дата-саентист, архитектор решений ИИ, инженер по машинному обучению, инженер по обработке естественного языка, специалист по ИИ в сфере здравоохранения и др.

Для получения степени бакалавра в области искусственного интеллекта приглашаем заполнить бесплатную заявку на прием на портале admission.tsi.lv. Однако учти, что количество мест на этой программе ограничено, и осталось не так много! Летний набор в TSI открыт до 31 августа.

Откройте двери к новым знаниям, ценным контактам, дружескому студенческому сообществу и блестящим карьерным перспективам! www.tsi.lv

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