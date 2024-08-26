Геймерский ноутбук на базе новейшего процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 предлагает новый уровень производительности искусственного интеллекта для игр и продуктивной работы

Главное

· Великолепная производительность в играх: новейший процессор AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 и видеокарта для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 – в ультратонком корпусе толщиной всего 1,49 см

· Zephyrus вступает в новую эру искусственного интеллекта: совокупная производительность 402 TOPS: 31 TOPS – ЦП и встроенный ГП, 50 TOPS – нейронный процессор и до 321 TOPS – дискретная видеокарта

· Портативность и универсальность: стильный тонкий и легкий корпус, OLED-дисплей, контроллер WiFi 7 и поддержка SD Express 7.0

Тайбэй, Тайвань, 3 июня 2024 года — Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представляет новейшую версию игрового ноутбука Zephyrus G16 на базе процессора AMD Ryzen™ AI 9 HX 370. Благодаря встроенному нейронному процессору для ускорения работы искусственного интеллекта и дискретной видеокарте NVIDIA®, новый Zephyrus G16, выполненный в стильном ультратонком корпусе, готов к любому сценарию – от современных игр до продуктивной работы.

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Zephyrus вступает в новую эру искусственного интеллекта

Мы вступаем в новую эру компьютерных технологий, центральное место в которой занимает искусственный интеллект. Созданный инженерами ROG ноутбук Zephyrus G16 является настоящим ИИ-компьютером на базе новейшего процессора AMD Ryzen™ AI 9 HX 370. Благодаря 12 ядрам, 24 потокам и встроенному нейронному процессору AMD Ryzen AI XDNA 2, способному обеспечить производительность 50 TOPS, в сочетании с 31 TOPS центрального процессора и встроенного графического чипа Radeon™ 890M, новый Zephyrus G16 предлагает высочайшую производительность в приложениях с поддержкой искусственного интеллекта, включая инструменты Windows Copilot.

Кроме того, максимальная аппаратная комплектация ноутбука Zephyrus G16 2024-го модельного года включает видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX™ 4070 с производительностью 321 TOPS и максимальным термопакетом 105 Вт. Благодаря этому ноутбук отлично подходит для редактирования фото и видео, генерации изображений и написания кода. Геймерские функции, такие как DLSS 3, использующее искусственный интеллект для генерации дополнительных кадров и улучшения качества изображения, отлично работают в новейших играх. Совокупная производительность локального ИИ в ноутбуке Zephyrus G16 составляет 402 TOPS, что позволяет запускать сразу несколько приложений ИИ. Это будет особенно полезно для геймеров, создателей медиаконтента и программистов.

За эффективное отведение тепла от мощных аппаратных компонентов отвечает система охлаждения ROG Intelligent Cooling, включающая жидкометаллический термоинтерфейс для центрального процессора и тепловые трубки новой конструкции, а также три вентилятора Arc Flow второго поколения.

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Портативность и универсальность

Новейшая версия ноутбука Zephyrus G16 на платформе AMD выполнена в тонком и легком алюминиевом корпусе с настраиваемой диагональной светодиодной полоской Slash Lighting на крышке. Этот дизайн произвел настоящий фурор на выставке CES 2024. Ноутбук Zephyrus G16 оснащен OLED-дисплеем ROG Nebula с поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC®. Экран с соотношением сторон 16:10, разрешением 2.5K и частотой обновления 240 Гц идеально подходит как для игр, так и для создания медиаконтента, а сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 500 гарантирует превосходные впечатления от просмотра HDR-контента.

В ноутбуке ROG Zephyrus G16 установлено 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, а также реализована поддержка нового стандарта SD Express 7.0 для быстрого чтения данных с карт SD. Кроме того, это первый ноутбук ROG с поддержкой стандарта WiFi 7, который способен обеспечить высочайшую скорость беспроводной передачи данных при использовании в сочетании с соответствующим маршрутизатором.

Доступность и цена

Ноутбук ROG Zephyrus G16 (GA605) 2024 поступит в продажу 1 октября 2024.

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О серии ROG

Republic of Gamers ("Республика Геймеров") – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Стань одним из тех, кто не боится мечтать! Подробнее о ROG – на сайте http://rog.asus.com .

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