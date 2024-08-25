Хочешь улучшить свои знания английского языка или начать обучение с нуля? Учебный центр NH предлагает отличную возможность – изучая английский язык у нас, ты получишь 2 месяца обучения бесплатно!

Наши курсы английского языка подходят для всех – как для начинающих, так и для тех, кто хочет совершенствовать свои уже имеющиеся знания. Занятия проходят под руководством опытных преподавателей, которые помогут тебе освоить язык в эффективной и дружеской атмосфере.

Почему стоит выбрать учебный центр NH?

• Опытные преподаватели: Наша команда профессионалов всегда готова помочь тебе достичь твоих целей.

• Маленькие группы: Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому студенту.

• Гибкий график: Мы предлагаем занятия в разное время, чтобы ты мог легко вписать их в свой повседневный график.

• Индивидуальный подход: Занятия адаптируются под твой уровень знаний и цели.

Почему стоит изучать английский язык?

Английский язык – один из самых распространённых в мире, и его знание может быть полезным как в профессиональной, так и в личной жизни. Он открывает двери к новым карьерным возможностям, путешествиям и культурному опыту.

Как записаться?

Записаться очень просто!

Заполни форму на нашем сайте www.nh.lv или свяжись с нашими консультантами по телефону 67847600 или по электронной почте info@nh.lv , чтобы узнать больше о курсах и забронировать своё место. Торопись, количество мест ограничено!

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NH учебный центр – твой путь к улучшению навыков английского языка!

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