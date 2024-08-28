Непревзойденные возможности для творчества – где угодно: новый 16-дюймовый ноутбук для создания медиаконтента – это ИИ-компьютер ASUS нового поколения и настоящая портативная творческая студия

Главное

Искусственный интеллект для творчества: приложения StoryCube и MuseTree, использующие технологии искусственного интеллекта для оптимизации творческих процессов; специальная клавиша для вызова ИИ-ассистента Copilot; приложение ProArt Creator Hub и сенсорный контроллер ASUS DialPad

Высокая производительность для творчества: процессор AMD Ryzen ™ AI 9 HX 370 с нейронным процессором производительностью 50 TOPS; дискретная видеокарта для ноутбуков GeForce RTX ™ 4070 с производительностью 321 TOPS; дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 4K и поддержкой сенсорного ввода

Портативный дизайн для творчества: новый корпус толщиной всего 14,9 мм, вес устройства – всего 1,85 кг, высокая надежность и прочность для работы как в студии, так и в дороге

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Тайбэй, Тайвань, 3 июня 2024 года — ASUS представляет ProArt P16, высокопроизводительный 16-дюймовый ноутбук с поддержкой технологий искусственного интеллекта, предназначенный для творческой работы и создания медиаконтента.

Ноутбук ProArt P16 предлагает безграничные возможности для продуктивной творческой работы даже в дороге. Он заключен в корпус толщиной 14,9 мм и отличается малым весом – всего 1,85 кг. Несмотря на изящный дизайн, это устройство обладает высокой прочностью, подтвержденной успешным прохождением испытаний на соответствие военно-промышленному стандарту надежности, и может успешно использоваться как в творческой студии, так и вне помещений.

ProArt P16 обладает сертификацией NVIDIA® Studio и оснащается дискретной видеокартой для ноутбуков GeForce RTX™ 40-й серии с производительностью до 321 TOPS. Основу аппаратной комплектации ноутбука составляет процессор AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 с нейронным процессором производительностью до 50 TOPS. В максимальной комплектации устройство оснащается 64 ГБ оперативной памяти в модулях LPDDR5X, а также твердотельным накопителем емкостью до 4 ТБ с интерфейсом PCIe® 4.0. Поддерживать высочайшую производительность мощных компонентов помогает эффективная система охлаждения. Дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 4K и поддержкой сенсорного ввода обеспечивает исключительную точность цветопередачи для профессиональной работы с медиаконтентом, а широкий набор портов ввода/вывода позволяет подключать к ноутбуку все необходимые периферийные устройства.

Благодаря функциям для творчества с поддержкой искусственного интеллекта, таким как эксклюзивные приложения StoryCube и MuseTree, а также контроллеру ASUS DialPad, специальной клавише Copilot и аккумулятору емкостью 90 Вт·ч, ноутбук ProArt P16 позволяет развернуть целую студию для продуктивной творческой работы где угодно.

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Искусственный интеллект для творчества

Ноутбук ProArt P16 поставляется с набором эксклюзивных приложений для творчества, которые помогают выполнять работу по созданию медиаконтента быстрее и проще, значительно сокращая путь от первоначальной идеи до ее финального воплощения.

Приложение StoryCube – это невероятно удобный и мощный инструмент для управления цифровыми изображениями. Искусственный интеллект помогает сортировать и редактировать raw-файлы, а также управлять хранением и экспортом цифровых материалов. Приложение MuseTree помогает с помощью простого и удобного интерфейса быстро преобразовать сформулированную буквально в нескольких словах творческую идею в готовое изображение. Созданные изображения сохраняются для удобного доступа в будущем и организации творческих проектов.

ProArt Creator Hub – ваш персональный портал для мониторинга, настройки параметров устройств и оптимизации творческого рабочего процесса. Через удобный интерфейс приложения можно настроить профили работы вентиляторов, получить доступ к инструментам калибровки цвета с помощью функции Color Control, а также повысить эффективность рабочего процесса и управлять производительностью системы с помощью функций WorkSmart и Performance Optimization.

ASUS DialPad – эксклюзивный контроллер, позволяющий с большим удобством и точностью взаимодействовать с профессиональными приложениями для творческой работы. Движением пальца можно регулировать размер кисти или быстро отменять последние действия. Работу контроллера можно легко настраивать по-разному для разных приложений. На клавиатуре ноутбука ProArt P16 также имеется специальная клавиша Copilot для быстрого вызова ИИ-помощника Windows.

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Высокая производительность для творчества

Благодаря новейшему 12-ядерному процессору AMD Ryzen AI 9 HX 370 ноутбук ProArt P16 с легкостью справляется даже с самыми требовательными и ресурсоемкими задачами.

Реализованная в ноутбуке ProArt P16 технология охлаждения Ambient Cooling обеспечивает эффективное отведение тепла для поддержания высокой производительности компонентов при минимальном уровне шума (<25 дБ в режиме ручной настройки). Когда необходима максимальная производительность, система охлаждения с тремя вентиляторами эффективно рассеивает тепло. Кроме того, быстрому отведению тепла способствует жидкометаллический термоинтерфейс.

Превосходный дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 4K и поддержкой сенсорного ввода предлагает соотношение сторон 16:10. За высокую графическую производительность системы в максимальной комплектации отвечает видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4070 с производительностью 321 TOPS. Оптимизация рабочих процессов с помощью технологий искусственного интеллекта позволяет продуктивнее работать с эффектами освещения, придающими трехмерным сценам реалистичность. Ускоренное кодирование видео в 4K и графический рендеринг способствуют плавной работе при редактировании видеофайлов и трехмерных объектов, а благодаря великолепному дисплею с защитными функциями, глаза не устают даже после долгих часов работы за экраном.

Fоtо: Publicitātes foto

Портативный дизайн для творчества

Ноутбук ProArt P16 открывает возможности для продуктивной творческой работы в любом месте и в любое время. Обновленный корпус ноутбука стал еще тоньше по сравнению с моделью предшествующего поколения. Толщина ноутбука составляет 14,9 мм, а вес – всего 1,85 кг.

Дисплейную крышку украшает новый лаконичный логотип серии ProArt, а анодированное покрытие Nano Black благодаря особой микропористой структуре почти не отражает свет, оставаясь угольно-черным при любом освещении. Дизайн элементов ноутбука вдохновлен профессиональным фото- и видеооборудованием. Благодаря специальному покрытию на поверхности дисплейной крышки не остаются следы от пальцев и ноутбук всегда выглядит как новый.

Широкий набор портов ввода/вывода включает разъем USB4® (40 Гбит/с) для быстрой подзарядки и подключения внешних дисплеев, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI® 2.1 FRL и слот для карты памяти SD с высокоскоростным интерфейсом SD Express 7.0. Встроенный модуль WiFi 7 обеспечивает отличное качество беспроводной связи.

Ноутбук ProArt P16 отличается высочайшей надежностью, превосходящей требования военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD 810H. Он протестирован на устойчивость к воздействию относительной влажности до 95%, высоты до 15 000 футов (4 572 метра) и температуры до -50°C. Благодаря безупречной надежности и прочности ноутбук ProArt P16 станет незаменимым помощником для творческих людей как в студии, так и за ее пределами.

Доступность и цена

Ноутбук ASUS ProArt уже в продаже!

Технические характеристики

Технические характеристики зависят от региона и могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактическая производительность зависит от установленного ПО, интенсивности использования и ряда других факторов. Полные спецификации можно узнать на сайте http://www.asus.com .

О компании ASUS

Компания ASUS – мировой лидер в сфере инновационных технологий. Устройства и компоненты ASUS созданы, чтобы дарить невероятные впечатления пользователям по всему миру. В штате компании трудятся свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков. Устройства ASUS получают в среднем 11 наград в день за высочайшее качество, инновационность и дизайн. Компания ASUS входит в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии издания Fortune.

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