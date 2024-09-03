Технологии и медицина XXI века способны творить чудеса — в том числе восстанавливать человеческое зрение. С помощью лазерной коррекции SMILE Pro можно полностью и навсегда попрощаться с очками или контактными линзами. Что такое лазерная коррекция SMILE Pro и как она применяется?

Хирург Андрей Соломатин: Мы проводим операции SMILE с 2012 года, а недавно, с приобретением новой модели лазера для коррекции зрения, мы перешли на самую современную версию этой операции – SMILE Pro. Чтобы понять, подходит ли пациенту операция по лазерной коррекции зрения, мы тщательно проверяем во время консультации состояние здоровья глаза, уделяя особенное внимание индивидуальным анатомическим параметрам, и оцениваем вероятность использования операции SMILE Pro.

Лазерная коррекция SMILE Pro проводится на прозрачной части глаза — роговице. С помощью лазера в тканях роговицы формируется оптический диск, который удаляется через микроскопический доступ 2,5 мм. В отличие от других методов, при операции SMILE нет риска инфекции, а после операции у пациента не будет выраженных симптомов сухости в глазах. Роговица обладает биомеханической способностью сопротивляться любому воздействию — снаружи или изнутри — поэтому операция SMILE сохраняет эту биомеханику лучше, чем другие методы. Сейчас мы проводим операции лазером нового поколения — Carl Zeiss VisuMAX 800. Раньше эта операция занимала 30 секунд, теперь — всего 12. Вся процедура безболезненна и проводится очень быстро.

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Пациент Клиники доктора Соломатина, сделавший лазерную коррекцию зрения, делится своим положительным опытом.

Антон: Я носил очки с детства и, сколько себя помню, они всегда мне мешали, создавали дискомфорт. Заниматься спортом тоже было не особенно удобно и продуктивно. От некоторых друзей и коллег, регулярно носивших очки, я узнал, что они сделали лазерную коррекцию зрения. Однажды у меня сломались очки, и я решил не покупать новые, а записаться на консультацию по лазерной коррекции зрения к профессиональному специалисту. В интернете я прочитал и от друзей услышал хорошие отзывы о Клинике доктора Соломатина и решил, что настало время и мне попрощаться с очками.

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Консультация с врачом

В день консультации пациент проходит у опытного офтальмолога обширную двухчасовую диагностику зрения. За это время врач подберет индивидуальный, наиболее подходящий пациенту метод лазерной коррекции. После согласования пожеланий клиента с рекомендациями врача назначается день операции.

Антон: Консультация заняла не меньше двух с половиной часов, и за это время врач подробно, в деталях разъяснил мне процесс планируемой лазерной коррекции, ответил на мои вопросы о физиологическом строении глаза и о том, почему у меня во время учебы в школе стремительно ухудшалось зрение. В глаза мне закапали капли, расширяющие зрачки, и до, и после воздействия капель глаза проверили специальным медицинским аппаратом. После консультации с доктором Андреем Соломатиным мне назначили манипуляцию лазерной коррекции. Доктор подтвердил, что после операции мое зрение восстановится полностью, и больше носить очки не придется.

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День операции

Антон: Операция была назначена на утро, в 9:00. В клинике меня встретила медсестра, которая попросила надеть халат и бахилы и отвела к офтальмологу для прохождения предоперационной проверки. В глаза закапали капли. Поскольку я волновался, мне дали успокоительное и обезболивающее средство.

После операции мне дали глазные капли с антибиотиками, которые нужно закапывать в период восстановления. Кроме того, мне рассказали, какие ограничения нужно соблюдать после операции на глазах, чего следует избегать в течение ближайшего месяца.

Меня удивило, что во время манипуляции я вообще не чувствовал боли. Сам процесс в операционной длился приблизительно 10 минут.

Во время манипуляции пациент совсем короткое время может ощущать небольшое давление. Лазерный луч воздействует на каждый глаз 10–15 секунд. При этом пациент не чувствует боли или дискомфорта. Во время операции хирург и медсестра следят за самочувствием пациента.

После операции методом SMILEв глаза закапываются специальные капли. Глаза заживают без дополнительных манипуляций.

Сейчас метод SMILE обеспечивает точность до нескольких микронов. Он разрабатывался как новый способ максимально бережной лазерной коррекции зрения.

Антон: Когда манипуляция закончилась, мне разрешили медленно встать с операционного стола. Я огляделся вокруг: контуры окружающих объектов были немного расплывчатыми, но уже просматривались намного лучше, чем без очков до операции. Я смог свободно дойти до своей палаты без помощи медицинского персонала. Медсестра подробно расспросила меня о прошедшей операции лазерной коррекции и моем самочувствии. Через 15 минут, которые я провел, сидя в кресле и отдыхая, я смог отправиться домой в сопровождении жены. Операция прошла очень хорошо.

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После операции врач еще раз проверит прооперированные глаза и даст рекомендации, которые важно соблюдать некоторое время после коррекции зрения. Чтобы выздоровление проходило без осложнений, пациенту назначаются две контрольные проверки — на следующий день и через три месяца.

Период выздоровления

Антон: На следующий день я пришел на послеоперационную проверку, во время которой врач осмотрел мои глаза. Как и на обычной проверке зрения, врач попросил назвать показанные на экране буквы разных размеров. Я записался на повторную проверку зрения. В день операции после проведения манипуляции я дал глазам отдохнуть, старался больше времени проводить лежа. Использовал полученные в клинике специальные капли для увлажнения глаз. Компьютером не пользовался, но уже к вечеру немного погулял по парку.

В день лазерной коррекции зрения рекомендуется не нагружать глаза. Слишком долгая нагрузка на глаза нежелательна, поэтому читать, смотреть телевизор или сидеть за компьютером не следует. Нельзя трогать область глаз, нельзя нажимать руками на глазное яблоко или прикасаться к нему. Следует избегать соприкосновения с водой или средствами для мытья волос.

На начальном этапе периода выздоровления можно заметить неприятные ощущения, такие как нечеткость зрения, ощущение инородного тела в глазу, чувство жжения, фоточувствительность и слезотечение, но, как правило, уже на следующий день они проходят, и пациент сможет в полной мере наслаждаться отличным зрением. Для облегчения симптомов нужно закапывать выписанные врачом капли и строго соблюдать порядок их использования.

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Для того, чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в Клинике др. Соломатина, нужно записаться на прием по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.

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