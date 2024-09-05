Прогнозы Банка Латвии показывают, что инфляция в этом году составит 1,5%, а в следующем — поднимется до 2,1%. Это значит, что за определённую сумму денег вскоре можно будет приобрести всё меньше товаров, и это также влияет на накопления в банке или дома, которые со временем теряют свою стоимость. Ответ на проблему инфляции - инвестирование свободных средств в акции, облигации, инвестиционные фонды и другие инструменты. Среди этих инструментов облигации выделяются как надёжное и простое решение, подходящее как для опытных инвесторов, так и для тех, у кого меньше знаний и времени на управление инвестициями.

В отличие от более сложных финансовых продуктов, облигации предлагают простоту и стабильность. Они не требуют активного управления или анализа рынка, так как доходность известна заранее — в момент покупки облигаций, а риск относительно невысок.

Поскольку покупатель облигаций уже на момент приобретения знает, когда он вернёт свои деньги и какие процентные выплаты получит, единственным риском может быть только банкротство эмитента облигаций. Однако эти риски можно успешно минимизировать, выбирая покупку облигаций от надёжных эмитентов, таких как государственные учреждения или банки, деятельность которых строго регулируется национальными и международными регуляторами.

Субординированные облигации — новый инструмент на рынке

Один из относительно менее известных инвестиционных инструментов на латвийском рынке - субординированные облигации. Они обычно предлагают более высокую доходность, чем классические облигации, и приобретаются на более длительный срок — 7-10 лет. Банки, как правило, имеют возможность погасить эти облигации через пять лет с разрешения регулятора. Это означает, что срок вложения часто составляет 5 лет. Потенциальные инвесторы в этот инструмент — не только другие банки, инвестиционные фонды, страховые компании, но и частные лица — как опытные инвесторы, так и новички.

Приобрести субординированные облигации предлагают все крупные банки Европы, а в Латвии — лишь несколько банков, и то зачастую такие предложения в местных банках не становятся публичными. Среди немногих эмитентов субординированных облигаций в Латвии — один из крупнейших банков страны, BluOr Bank. Публичное размещение субординированных облигаций этого банка состоится с 9 по 27 сентября. Эти облигации планируется включить в список Балтийских долговых ценных бумаг Nasdaq Riga. Сразу после начала торгов на Nasdaq Riga субординированные облигации можно будет свободно покупать и продавать на регулируемом рынке.

Что нужно знать о субординированных облигациях "BluOr Bank"?

• Годовая процентная фиксированная ставка для инвесторов составляет 10%

• Выплата процентов — 4 раза в год, каждый квартал

• Минимальная сумма вложений — 1000 евро

• Срок погашения облигаций — 10 лет (с возможностью погашения через 5 лет, когда получено разрешение Банка Латвии )

Выгода для всех: как для покупателей облигаций, так и для экономики Латвии

Средства, привлечённые в результате эмиссии субординированных облигаций, обычно используются для увеличения капитала банка, чтобы развивать его услуги, главным образом для увеличения объёмов кредитования и укрепления позиций на рынке, что способствует росту экономики страны и поддержке местных предприятий. BluOr Bank — это 100% латвийский банк, а это значит, что крупнейшим бенефициаром от выпуска его облигаций и планируемого развития является латвийская экономика.

"В результате эмиссии субординированных облигаций выигрывают как заемщики, в случае BluOr Bank — латвийские предприниматели, так и покупатели облигаций, которые получают фиксированную доходность, превышающую ожидаемую инфляцию в ближайшие годы," — комментирует председатель правления и главный иполнительный директор BluOr Bank Дмитрий Латышев.

Fоtо: Publicitātes foto

Почему банковские облигации — это стабильный инвестиционный инструмент?

Что касается безопасности инвестиций, стоит отметить, что банки в Европе и Латвии — один из самых регулируемых секторов бизнеса, которым необходимо соответствовать строгим требованиям Европейского центрального банка, а также национальных финансовых регуляторов. Регулирование, касающееся расчёта достаточности капитала и других требований в Европе, становится всё жёстче. Ужесточается контроль не только в области предотвращения отмывания денег, но и в отношении требований к достаточности капитала, ликвидности и другим аспектам.

Дополнительное доверие вызывает тот факт, что субординированные облигации будут котироваться на бирже Nasdaq Riga. Для этого банку необходимо выполнить множество требований, что по силам только стабильным финансовым учреждениям. Покупая субординированные облигации, клиент получает свободу — эмитент управляет средствами, предоставляя регулярные отчёты о доходности, а сам процесс выпуска облигаций максимально прозрачен и контролируем.

Самый быстрорастущий банк в Латвии

BluOr Bank — это банк с 100% латвийским капиталом, один из шести крупнейших банков Латвии, который входит в пятёрку системно значимых финансовых учреждений страны. 98% клиентов банка — это жители и компании Латвии, стран Балтии и Северной Европы. Основное внимание в деятельности банка уделяется корпоративным клиентам — обслуживанию счетов и бизнеса и кредитованию латвийских предприятий.

За первое полугодие 2024 года банк подписал новые кредитные соглашения на сумму 88,4 млн евро, из которых 93,6% были выданы на кредитование компаний и поддержку бизнеса как в Риге, так и в регионах Латвии. Общий портфель выданных кредитов в первой половине 2024 года составил 515,6 млн евро.

Три шага, как стать инвестором:

Зайти на сайт BluOr Bank и ознакомиться с информацией

Открыть инвестиционный счет в онлайн-кабинете банка

И — получать прибыль!

Больше информации о выпуске субординированных облигаций банка можно найти на сайте "BluOr Bank", начиная с 9 сентября.

Fоtо: Publicitātes foto

Каждый эмитент облигаций обязан напомнить, что субординированные облигации — это сложный финансовый инструмент, который не подходит для всех инвесторов. Перед инвестированием заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с базовым проспектом программы облигаций, чтобы узнать о возможных рисках и выгодах.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !