С 3-го сентября торговый центр в интернете "220.lv" осуществляет бесплатную доставку товаров по всей Латвии при заказах на сумму от 20 евро. Впредь бесплатная доставка купленных на "220.lv" товаров по Латвии будет осуществляться в почтовые отделения и пакоматы "Latvijas pasts", посылочные терминалы "Itella Smartpost", пункты получения товаров "DPD" и пакоматы "Omniva". В работе продавцов на платформе Marketplace, которые отправляют товары покупателям напрямую, изменений не планируется.

Руководитель по продажам "220.lv Marketplace" Карлис Озолс так комментирует нововведения: "Предлагая бесплатную доставку, мы делаем важный шаг к совершенствованию покупательского опыта клиентов, поднимая его на совершенно новый уровень. Покупателю гораздо удобнее забрать заказ бесплатно в ближайшем почтовом отделении или пакомате в любом городе, а не ехать за ним в пункт получения товаров. Раньше бесплатная доставка была доступна только в пунктах самовывоза "220.lv", но в будущем компания планирует сосредоточиться на бесплатной доставке в более чем 1 000 пунктов по всей Латвии, входящих в сеть посылочных терминалов наших партнеров".

Господин Озолс также добавил, что "220.lv", как ведущая платформа электронной коммерции в Латвии и Балтии, будет стремиться не только удовлетворить, но и превзойти ожидания своих клиентов. Уже сейчас ассортимент "220.lv" насчитывает более 3,5 миллионов товаров, которые предлагаются по самым низким ценам на рынке.

Marketplace работает на рынке уже 5 лет, делая более прочным сегмент электронной коммерции Латвии.

Показатели рынка электронной коммерции в Латвии еще отстают, если сравнивать с такими странами, как Германия или Великобритания, но сейчас в странах Балтии и в Финляндии происходят существенные изменения, которые положительно скажутся как на интернет-покупателях, так и на предпринимателях, выбравших данное направление в бизнесе.

"Благодаря усилиям наших 4000 продавцов мы сформировали наиболее обширный ассортимент товаров на местной торговой платформе, объединившей как малых, так и средних продавцов товаров из стран Балтии и Финляндии. При этом, предоставляя лучшие на рынке условия по доставке товаров, мы предлагаем латвийским онлайн-покупателям именно то, в чем они нуждаются. Такой подход не только послужит опорой нашего устойчивого роста, но и положительно скажется на нашей деятельности. Мы уверены, что этот шаг поможет нам достичь целей, выдвинутых предприятием", – подчеркивает К. Озолс, добавляя, что на латвийском рынке электронной коммерции шопинг в интернете еще никогда не был таким простым и удобным.

В будущем компания намерена оставаться фаворитом ценителей онлайн-покупок в Балтии и неустанно наращивать свое присутствие в Финляндии. "Предлагая бесплатную доставку, мы делаем значительный шаг к достижению этой цели. Внедрение стратегических изменений на латвийском рынке согласуется с нашей долгосрочной стратегией, которой мы следуем" – сказал господин Озолс.

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