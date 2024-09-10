Amber Beverage Group начинает программу трансформации бизнеса, чтобы увеличить рентабельность и обеспечить устойчивый рост компании. В рамках этой программы руководство Группы планирует перевести функцию ИТ-услуг, которая не является основной функцией предприятия, на аутсорсинг.

C целью повышения качества и эффективности деятельности предприятия, компания приняла решение доверить предоставление ИТ-услуг специализирующимся в этой области внешним поставщикам. Данная инициатива является частью более обширной стратегии предприятия, чтобы сделать деятельность предприятия более эффективной.

1 октября 2024 года Amber Beverage Group объявит о конкурсе, с целью выбрать партнера, способного оказывать высококачественные ИТ-услуги, которые важны для успешной деятельности предприятия. Решение об использовании внешних услуг обусловлено желанием cконцентрировать внутренние ресурсы на главных сферах предпринимательской деятельности, одновременно пользуясь преимуществами улучшенных возможностей и специализированных знаний, которые доступны на рынке.

Перечень основных услуг, которые будут включены во внешнюю услугу:

управление и внедрение проекта переноса ИТ-инфраструктуры группы ABG в "облако";

управление серверами на уровне OS и прикладных программ;

управление ИТ-безопасностью.

Подробная информация о конкурсе будет предоставлена в тендерной документации, которая будет доступна 1 октября 2024 года.

Группа Amber Beverage Group уверена, что и местные, и международные рынки могут обеспечить предприятию необходимый высокий уровень услуг.

Целью ABG, в сотрудничестве с ведущими поставщиками ИТ-услуг, является улучшение своих технологических возможностей и позиционирование себя для будущих достижений.

Amber Beverage Group – быстро развивающаяся компания в сфере производства и дистрибуции алкогольных напитков, продукцию которой используют миллионы домохозяйств по всему миру. Основными брендами ABG являются Rooster Rojo® Tequila, KAH® Tequila, The Irishman® Whiskey, Writers' Tears® Whiskey, Moskovskaya® Vodka, Riga Black Balsam®, Cross Keys Gin®. ABG занимается производством, торговлей, дистрибуцией, экспортом и продажей в розничной торговле обширного ассортимента напитков, среди которых 100 принадлежащих ей брендов, и отвечает за маркетинг и дистрибуцию приблизительно 1300 своих брендов напитков и брендов третьих сторон, начиная с водки и игристых вин высочайшего качества и заканчивая мексиканской текилой и ирландским виски. Предприятие, деятельность которого с 1900 года изначально ограничивалось только производством, превратилось в глобального игрока в отрасли алкогольных напитков с численностью персонала более чем 1600 работников, представленного на 20 предприятиях в странах Балтии, Австрии, Австралии, Германии, Ирландии, Мексике и Великобритании.

В случае возникновения вопросов просим связаться с нами по электронной почте office.ABG@amberbev.com

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