Для предприятий различные виды вложений могут быть важным инструментом управления финансами, так как позволяют оптимизировать денежный поток, увеличить прибыль и снизить риски, связанные с ликвидностью, в то время как деньги, которые просто "лежат" на счете, медленно съедаются инфляцией.

Хотя в этой статье мы больше анализируем то, как краткосрочные накопительные финансовые инструменты могут дать дополнительные преимущества предпринимателям, следует отметить, что многие из них применимы и к частным лицам. Если мы размещаем деньги на срочном депозите или сберегательном счете, это уже не просто накопление, но и заработок.

Если для предпринимателя использование сберегательного счета или срочного депозита является относительно новым способом вложения средств, то их вначале можно опробовать в качестве частного лица, чтобы ознакомиться с продуктами и убедиться в их преимуществах.

Один дополнительный шаг того стоит

"Наиболее устойчивой стратегией управления свободными средствами предприятия является вложение части денег в акции ряда перспективных компаний, но при этом важна диверсификация портфеля – нельзя вкладывать средства только в одну компанию, в компании одного региона или одной отрасли. Другую часть свободных средств можно вложить в облигации. Однако не все свободные средства разумно вкладывать в акции или облигации. Чтобы обеспечить быстрый доступ к средствам, лучше держать часть денег на сберегательном счете, где они будут доступны в течение нескольких дней, или же можно их хранить на срочном депозите, зная, что деньги работают на вас", – советует руководитель латвийского филиала "Bigbank" Эдгарс Сургофтс.

Он также напоминает, что закон о гарантиях по вкладам предусматривает выплату возмещений по всем видам вкладов во всех валютах в размере до 100 000 евро в каждом банке, а в случае "Bigbank" такую гарантию предоставляет Эстонский гарантийный фонд.

Вот семь важных причин, почему предприятиям следует рассмотреть вложение денег в тот или иной финансовый инструмент:

1. Увеличение доходности

Предприятия часто не используют весь свой капитал для повседневной деятельности. Эти свободные средства можно вложить в различные финансовые инструменты, такие как срочные депозиты или инвестиции, чтобы получать доход от процентов. Это увеличивает общую прибыль компании, потому что капитал работает, даже если он не используется непосредственно для операционной деятельности.

2. Смягчение последствий инфляции

Деньги, лежащие на счете без дела, теряют свою стоимость из-за инфляции. Инфляция снижает покупательную способность денег, таким образом средства предприятия становятся менее ценными. Инвестируя или вкладывая деньги с доходностью, можно компенсировать негативное влияние инфляции.

3.Обеспечение ликвидности и снижение рисков

Эффективное управление средствами, включая планирование ликвидности, необходимо для того, чтобы предприятию были доступны ресурсы, например, в непредвиденной ситуации. Размещение свободных средств в краткосрочных финансовых инструментах позволяет сохранить ликвидность, одновременно зарабатывая на процентах, что тем самым повышает финансовую стабильность компании.

4. Финансирование возможностей роста и расширения

Вклады и инвестиции могут служить долгосрочной стратегией финансирования роста компании. Прибыль от финансовых вложений может использоваться для реализации новых проектов, технологического развития или освоения новых рынков.

5. Оптимизация финансового управления

Правильно структурированные вложения улучшают финансовое планирование и формирование бюджета. Предприятие может прогнозировать и контролировать свои денежные потоки, тем самым более эффективно распределяя ресурсы и для операционных нужд, и для долгосрочных инвестиций.

6. Диверсификация

Инвестируя в различные финансовые инструменты, компания может сформировать диверсифицированный портфель, который помогает снизить риски. Диверсификация означает, что даже тогда, если один вид инвестиций не приносит дохода, другие каналы инвестирования могут его компенсировать.

7. Повышение конкурентоспособности

Предприятие, которое способно эффективно использовать свои средства, будет более конкурентоспособным. Финансово сильные компании могут быстрее реагировать на изменения рынка, инвестировать в инновации или предлагать более качественные продукты и услуги.

Выбирайте виды вложений, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям

Согласно опросу предпринимателей, проведенному "Bigbank" в сотрудничестве с компанией по исследованию рынка "Norstat" в апреле этого года, более половины, или 58% латвийских предпринимателей признают, что их свободные деньги "лежат" на счетах, а еще 20% не задумывались о возможности вложений своих финансовых средств.

Ничего не делают со своими свободными денежными средствами 82% предприятий, работающих в сфере искусства и развлечений, далее следуют компании сферы недвижимости – 75% и строительные предприятия – 74%.

Тем временем больше всего предприятий, использующих тот или иной вид инвестирования, например, вложение средств в акции, облигации, размещение на сберегательных счетах и депозитах, приходится на сектор информационно-коммуникационных услуг (44%) и отрасль финансов и страхования (44%).

"Данные опроса показали, что причины, почему предприниматели не заставляют деньги работать, различны. Пятая часть, или 22% опрошенных опасаются, что в случае необходимости не смогут получить доступ к финансовым средствам, а 20% не очень верят в реальный прирост средств, однако сегодня существует множество возможностей заставить деньги предприятия работать и зарабатывать", – рассказывает Сургофтс.

При выборе продукта для размещения средств предприятие должно учитывать свои потребности и толерантность к рискам, чтобы оптимизировать доходность и ликвидность. Любой из этих финансовых инструментов или оба вместе помогут компании достичь определенных целей.

Сберегательный счет – бесплатно и в несколько кликов

Один из способов заставить деньги работать – это сберегательный счет, который обеспечивает свободный доступ к средствам. Это очень гибкий инструмент для хранения денег, подходящий для тех средств, которые откладываются на случай чрезвычайных ситуаций или непредвиденных расходов. На сберегательном счете можно держать деньги, которые не требуются для операционной деятельности, но потенциально могут понадобиться в определенные даты, например, для выплаты зарплат, а у управляющих домами, например, это накопления для ремонта домов.

Доступ к средствам на сберегательном счете можно получить в тот же банковский день и без штрафных процентов. Проценты от внесенной суммы будут зачисляться на счет ежемесячно. Кроме того, возможны как единовременные, так и регулярные взносы. Плата за открытие и обслуживание сберегательного счета не взимается, при этом его можно очень просто открыть онлайн.

Заявку на открытие сберегательного счета удобно заполнить на сайте Bigbank.lv – это займет всего несколько минут. Вскоре после этого с вами свяжется банковский специалист, который уточнит данные и попросит заполнить анкету данных клиента. Затем все полученные документы будут рассмотрены, и банк подготовит договор. После согласования договора мы договоримся об удобной идентификации лично или онлайн, подпишем договор с помощью eParaksts, и предприятие сможет перечислить деньги на свой сберегательный счет.

Для открытия сберегательного счета на установлена минимальная сумма взноса.

Ставки по депозитам в "Bigbank" – самые высокие на рынке

Еще один эффективный инструмент, как заставить работать деньги, – это депозит, или срочный вклад. Процентные ставки, предлагаемые кредитными учреждениями, обобщены на сайте Банка Латвии. Банк Латвии обновляет информацию в таблице не реже одного раза в неделю, в первый рабочий день. Информация с сайтов кредитных учреждений поступает автоматически.

Срочный вклад может быть привлекательным вариантом, если предприятие хочет вложить свободные денежные средства и получить дополнительный доход. Однако важно помнить о том, что, вкладывая свободные средства компании в депозит, деньги можно будет получить только в конце срока.

Предлагаемые "Bigbank" процентные ставки неизменно выше, чем в среднем по рынку – 4,4% по вкладам на 12 месяцев, в то время как в среднем по Латвии они составляют 2,5-3,5% годовых. Кроме того, за оформление, ведение и обслуживание депозита в "Bigbank" не взимается комиссионная плата, а минимальная сумма вклада составляет 500 евро.

Больше о сберегательных счетах и депозитах можно узнать на сайте bigbank.lv.

Дополнительная информация и консультации: +371 25603154, sabine.veica@bigbank.lv

*Опрос предпринимателей был проведен компанией "Norstat" с 12 по 17 апреля, в нем приняли участие 255 респондентов. Среди ни были владельцы предприятий или члены правления (70%), руководители предприятий/исполнительные директора (17%) и финансовые дирек

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