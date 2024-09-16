Рите из Огре уже за 70, и хотя она уже давно находится на заслуженном отдыхе, ее голосе наполнен удивительной силой жизни и оптимизмом. Наверное, потому, что Рита педагог и последние пятнадцать лет работала учителем спорта в дошкольном образовательном учреждении. "Я учила детей плавать", — рассказывает Рита и подчеркивает, что сама всегда была сторонницей активного образа жизни. "У меня никогда не было сидячей работы, здоровье всегда было хорошим, на зрение тоже не жаловалась: я прекрасно видела на расстоянии, а пользоваться очками для чтения начала только в 55 лет", – рассказывает она.

В 2021 году Рита заметила, что зрение в правом глазу начало ухудшаться. "Я почувствовала, что что-то поменялось, и решила обратиться к специалистам. Приехала в Глазной центр др-а Соломатина , где установили, что в моем правом глазу начала формироваться катаракта . Доктор Максим Соломатин не сразу отправил меня на операцию, а предложил более тщательно изучить проблему".

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К сожалению, это сотрудничество пришлось прекратить, поскольку у Риты были диагностированы другие очень серьезные проблемы со здоровьем и она была вынуждена начать сложное и длительное лечение. "Если до 70 лет у меня было хорошее здоровье, то после семидесяти начались разные проблемы — одна за другой", — признается она. Чтобы вернуть себе здоровье, Рите пришлось пройти "огонь и воду" за последние три года, и это ей удалось благодаря собственной жизненной силе и поддержке близких.

Правда, мысли об операции по удалению катаракты в это время пришлось отложить надолго, но не навсегда. Тем более, что в сложный период лечения зрение стало ухудшаться еще быстрее. "Я почти ничего не видела правым глазом — он реагировал только на свет. Сохранилось лишь 5 % зрения. Пока я не справилась с другими проблемами со здоровьем, мне не разрешали делать операцию на глазу , поэтому целый год я прожила практически с одним — левым — глазом, но и в этом глазу зрение упало из-за сильного напряжения. Невозможно передать, каково жить с одним глазом. Те, кто не испытал этого, не смогут понять. Человек теряет равновесие, как эмоциональное, так и физическое. Я не шла по улице, а, скорее, плелась. Иногда я не видела, куда ставлю ногу, поэтому безопаснее было не ходить одной; требовалось, чтобы рядом была рука помощи, за которую можно было бы держаться", — вспоминает Рита.

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Когда ее здоровье, наконец, восстановилось до такой степени, что она могла сделать долгожданную операцию по удалению катаракты , Рита немедленно обратилась в клинику д-ра Соломатина . Операция могла состояться уже через пару недель, но перед этим было необходимо тщательное обследование с использованием инновационного диагностического оборудования, а также подготовка.

" Специалисты клиники объяснили мне все в высшей степени точно и понятно. Мне очень понравилась спокойная атмосфера во время беседы, поэтому я тоже была очень спокойна в ожидании операции. Конечно, как и все обычные люди, я была немного встревожена перед столь важным событием, но в Глазном центре настолько светлая и спокойная атмосфера, что волнение просто уходит — вокруг царит, как говорится, абсолютное спокойствие", — улыбается Рита. Чтобы лучше подготовиться к операции, она получила список "домашних заданий": как одеться в этот день, что есть, какие лекарства принять накануне, и другие рекомендации.

И вот наступило 1 августа — день, который вернул Рите зрение. До операции она находилась в заботливых руках медсестры, получала успокоительные и обезболивающие препараты, глазные капли. Пациентка вспоминает: "Поскольку операция проходит не под общим наркозом (но в ней участвует и анестезиолог), я могла следить за происходящим. Меня оперировал доктор Максим Соломатин. Он рассказывал мне все, что происходило с моим глазом от начала до конца, и это было удивительно спокойное повествование! "Теперь делаем это…, сейчас будет…" или "Не волнуйтесь, сейчас вы услышите шум".

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Рита признается, что даже не поняла, сколько длилась операция, поскольку спокойная, расслабляющая атмосфера вселяла доверие и уверенность в происходящем. Катаракту прооперировали, видавший виды и уставший от жизни хрусталик заменили на прозрачный искусственный. Все прошло быстро и закончилось успешно. Сотрудники помогли Рите подняться с операционного стола и проводили ее в соседнее помещение. Там пациентка смогла отдохнуть и пообщаться с близкими, которые держали за нее кулачки и с нетерпением ждали хороших новостей. "Меня предупредили, что после операции нельзя идти домой одной, что мне нужен сопровождающий. Я спросила у медсестры, как долго могу оставаться в центре, и снова осталась довольна добрым отношением, потому что она сказала, что хоть целый день, пока меня не заберет кто-то из родственников. Я сразу связалась с дочерью и стала спокойно ждать", — вспоминает Рита.

Рассказывая о дороге домой, она вспоминает, что почувствовала раздражение в глазу, как будто в него попал песок, но в этот момент пригодились инструкции, выданные Глазным центром после операции. Еще один приятный "бонус" — возможность получить консультацию по волнующим пациента вопросам по телефону в любое время суток, а не только в рабочее время. В центре всегда есть кто-то, кто выслушает и даст совет. Рита также воспользовалась этой возможностью, чтобы узнать, как избавиться от раздражения недавно прооперированного глаза, и получила столь необходимую ей помощь.

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После операции пациенту необходимо в течение определенного периода использовать специальные глазные капли и следовать рекомендациям врача , а на следующий после операции день он должен вернуться в клинику для осмотра . Рита говорит, что первые три дня после операции был какой-то туман в глазах, но это нормально в период восстановления и со временем проходит.

Через две недели последовало очередное обследование , которое вызвало огромную радость и удивление как у самой пациентки, так и у специалистов клиники . Обследование показало, что зрение восстановилось с 5 % до операции до 90 % после нее.

"Оптометрист была настолько поражена, что даже уточнила, действительно ли я Рита, и попросила назвать мой персональный код. Она не верила, что можно добиться такого великолепного результата, и на какое-то время начала сомневаться, не пришел ли на обследование вместо меня кто-то другой. Все были так счастливы — и я, и медики! Теперь мне не нужны очки ни для чтения, ни для того, чтобы увидеть что-то вдали. Поначалу я по привычке иногда надевала очки для чтения, но потом понимала, что они не нужны — я вижу и без них! Я читаю и газеты, и журналы без очков. Небольшое чувство тяжести еще ощущается, но оно исчезнет в течение месяца. Прошло так мало времени после операции , а качество моей жизни уже настолько изменилось в лучшую сторону!"

В ходе обследований выяснилось, что катаракта начинает формироваться и в левом глазу Риты, так долго работавшем "за двоих", но Максим Соломатин убедил ее, что пока можно обойтись без операции. Если катаракта продолжит развиваться, то можно будет подумать об оперативном вмешательстве, но только тогда, когда такая необходимость станет по-настоящему оправданной. Он ни при каких обстоятельствах не торопится с операцией, и такое отношение очень радует Риту.

"Почему я выбрала Глазной центр д-ра Соломатина ? Да, у меня была возможность встать в очередь на оплачиваемую государством операцию, однако мы очень внимательно подошли к этому вопросу в семье. Поскольку мы уже пользовались услугами Глазного центра д-ра Соломатина , мы договорились, что и на этот раз обратимся именно в эту клинику. Поскольку предыдущий опыт был очень хорошим, теперь все желали и мне такого же успеха", — признается Рита и отмечает: "В Глазном центре д-ра Соломатина работают замечательные специалисты , но также очень важно положительное отношение пациента к себе самому, врачам и жизни в целом. Тогда все получится и результат будет на 90 процентов удачнее — как у меня!"

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Для проведения обследования глаз и получения рекомендаций врача-офтальмолога в Глазном центре д-ра Соломатина оставьте заявку по телефону +371 67217317 или онлайн, заполнив соответствующую форму .

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