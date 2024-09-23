Представьте место, где инновационные идеи рождаются в атмосфере чистой природы, а командный дух крепнет в её объятиях. Добро пожаловать в нашу уникальную усадьбу Baltic Rancho Krišjāņi – идеальное пространство для корпоративных мероприятий, которые запомнятся надолго!

Пространство для вдохновения и продуктивности

Наша усадьба – это не просто место для встреч, это настоящая творческая лаборатория. Здесь каждый уголок дышит историей и вдохновляет на новые свершения. Большая территория и вместительная галерея позволяют разместить до 150 участников для дневных мероприятий, а для более камерных событий с ночевкой мы готовы принять до 50 гостей.

Просторная гостиная одного из домов с проектором и огромным экраном во всю стену позволит вашим презентациям ожить, а идеям - обрести новое звучание. Торжественная столовая в Замке и две полностью оборудованные кухни готовы удовлетворить самые изысканные гастрономические запросы. А если вы предпочитаете кейтеринг – мы с радостью организуем его для вас.

Отдых как часть работы

После продуктивного дня нет ничего лучше, чем расслабиться в нашем великолепном бассейне или погрузиться в атмосферу настоящей русской бани. Для любителей экзотики – дровяная бочка, а для ценителей Востока – хамам с джакузи. Здесь каждый найдет способ перезарядиться и набраться сил для новых достижений.

Праздник в каждом моменте

Какой тимбилдинг без веселья? Наша усадьба оснащена профессиональным оборудованием для незабываемых вечеринок. Дым-машина, светомузыка и качественный звук превратят любое мероприятие в яркое шоу. А чтобы сохранить эти моменты навсегда, мы поможем организовать услуги профессионального фотографа.

Внимание к деталям

Мы знаем, как важно создать правильную атмосферу для вашего мероприятия. Поэтому предлагаем услуги талантливого дизайнера, который преобразит пространство в соответствии с вашими пожеланиями и концепцией события.

В нашей усадьбе каждая деталь продумана для того, чтобы ваше корпоративное мероприятие стало не просто встречей коллег, а настоящим событием, которое вдохновит, объединит и зарядит энергией на долгое время. Здесь рождаются не просто идеи – здесь куется будущее вашей компании.

Приезжайте и убедитесь сами – наша усадьба станет вашим секретным оружием в мире бизнеса!

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