Ого! Это была моя первая реакция, когда я достала из коробки новые позолоченные смарт-часы Huawei Watch GT 5. Потом я подумала, что они выглядят как настоящие часы. И действительно, создавая новую серию, компания Huawei продолжает следовать презентованному в прошлом году лозунгу Fashion Forward. Сочетая моду с технологиями, компания вдохновляется лучшими образцами дизайна часов. Это нельзя не оценить.

Обычно я ношу Huawei Watch Fit 3 и привыкла к спортивному дизайну часов и их функциям, которые позволяют удобно следить за показателями здоровья, физической активностью и другими параметрами. Поносив Huawei GT 5, я поймала себя на неосознанном желании... немного успокоиться. Возможно, это связано с приходом осени, но дизайн часов с большим вниманием к деталям заставляет выбрать чистый цифровой циферблат и позволить часам выполнять свою основную функцию – показывать время.

Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Активный отдых и восстановление сил

Но это вовсе не значит, что новые смарт-часы не предлагают множество других полезных и необходимых современному человеку функций. Важные нововведения касаются любителей бега – часы позволяют глубже анализировать нагрузку и эффективность тренировок, помогая избежать травм и улучшить свои результаты. Для велосипедистов предусмотрена точная система измерений на запястье, которая в сочетании со смартфоном обеспечивает высокую эффективность тренировок.

Усовершенствованная GPS-навигация с использованием новой системы Huawei Sunflower Positioning System – одно из главных преимуществ часов. Они позволяют в реальном времени следить за маршрутом на яркой и детализированной карте. Это делает часы привлекательными для велосипедистов, бегунов, любителей походов и других активных видов отдыха на природе. Каждый маршрут можно сохранить и использовать в дальнейшем для последующих поездок, походов или пробежек.

Я сама попробовала загрузить один из участков маршрута Jūrtaka в формате GPX, и часы стали надежным гидом, точно указывая отклонения от маршрута и рассчитывая, сколько еще мне осталось пройти и каково предполагаемое время прибытия. Большой плюс – карта интуитивно понятная, поэтому ее легко использовать.

Fоtо: Kristīne Melne/DELFI

На отдыхе и в повседневных делах не стоит забывать о восстановлении сил, верно? Вместе с новыми часами ожидаются обновления приложения Huawei Health – здесь будут дыхательные упражнения, медитации, музыка для сна, тренировочные планы и другие полезные функции. Правда, не все доступно бесплатно – есть возможность подписки на Huawei Health+, но вы сможете проверить, нужно ли это вам, в бесплатный пробный период.

Так как осенью в моей повседневной жизни снова появились такие обязательства, как учеба, эмоциональное благополучие стало приоритетом, поэтому я регулярно использую простые дыхательные упражнения, доступные в часах, чтобы на несколько минут расслабиться и восстановить спокойствие. Среди широкого набора показателей здоровья мне также интересно следить за уровнем стресса и качеством сна. А достигать небольших каждодневых целей и формирования здоровых привычек — пить достаточное количество воды, вставать и разминаться в течение рабочего дня, вовремя ложиться спать или помнить о витаминах и лекарствах — помогут "клеверные листочки здоровья" (Health Clovers).

Fоtо: Kristīne Melne/DELFI

Когда технологии встречаются с модой

Вернемся к дизайну – позолоченные часы Huawei GT 5 диаметром 41 мм, безусловно, одни из самых удобных, которые я тестировала. Размер часов, материал ремешка, приятный щелчок при закрытии магнитной застежки и удобная регулировка длины – в сочетании с элегантным дизайном, который подходит для различных жизненных ситуаций, все это делает умные часы отличным выбором для повседневного использования.

Изменение формы часов с привычного круга на многоугольный дизайн было представлено уже в модели Huawei GT 4. Новая серия делает шаг вперед — восьмиугольный дизайн 46 мм интегрирован уже в двух версиях.

Huawei продолжает экспериментировать с цветами, и в серии GT 5 одним из актуальных осенних цветов станет синий. Узнаем, станет ли он более популярным, чем зеленый цвет серии GT 4. Я с нетерпением жду возможности увидеть и потрогать новые часы и их уникальные многогранные трехмерные ремешки, которые будто бы играют со светом. В Латвии будет доступно пять различных версий часов Huawei GT 5 и четыре версии 5 Pro. Рекламные материалы внушают уверенность, что каждый сможет найти что-то себе по душе.

Fоtо: Publicitātes foto

Часы новой серии совместимы как с Android, так и с iOS, позволяя легко отслеживать активность и показатели здоровья в приложении Huawei Health.

В повседневном использовании я особенно ценю яркость экрана и прочность часов. Huawei обещает еще большую защиту от воды, высоких температур, царапин, пыли и других возможных повреждений из внешней среды, что особенно важно с учетом моих привычек использования часов.

Что дальше?

Сколько держит батарея? Производители обещают, что максимальная продолжительность работы батареи Huawei Watch GT 5 46 мм составит 14 дней, а 41 мм — 7 дней. Поскольку я поехала на учебу в Лиепае с частично заряженным устройством, я была немного обеспокоена, но, даже активно тестируя различные функции часов, они продержались двое полных суток.

Отдельного упоминания заслуживает серия Huawei Watch 5 Pro — эти часы обычно немного массивнее, изготовлены из более прочных материалов с тонкими дизайнерскими деталями и предлагают более продвинутые функции отслеживания повседневной активности. Основное внимание в серии Pro уделено различным спортивным занятиям: от бега по тропам до дайвинга и профессионального гольфа. Читая описание, кажется, что часы если не будут играть за вас, то дадут настолько точные указания, что промахнуться будет практически невозможно. Для заботы о здоровье в часах серии Pro также доступен анализ электрокардиограммы, однако стоит помнить, что смарт-часы не являются медицинским устройством.

В целом, новые смарт-часы оказались приятным сюрпризом — стремление бренда радовать не только любителей новейших технологий, но и тех, для кого часы являются важным и стильным аксессуаром, заслуживает похвалы. А если это еще и сочетается с мощными и надежными "внутренностями", которые позволяют следить за физическим состоянием, — это идеальный вариант. С интересом жду, что Huawei предложит в будущем, чтобы превзойти самих себя, и надеюсь, что бренд продолжит выбранный курс — предлагать полезных "помощников" не только любителям бега и велоспорта, но и любителям йоги, пилатеса, медитации и других более спокойных активностей.

Fоtо: Kristīne Melne/DELFI

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