Известная сеть суши-ресторанов Captain Sush продолжает расширяться — уже в конце сентября в Юрмале, на улице Плуду 6, откроется новый ресторан.

Большое торжественное открытие с живой музыкой, конкурсами и, конечно же, вкусными блюдами состоится 28 сентября, в 15.00. В день открытия в новом ресторане суши можно будет насладиться со скидкой в размере 25%.

В новом заведении Captain Sushi на улице Плуду можно будет сделать заказ как в ресторане, так и на вынос. В летние месяцы клиенты смогут также воспользоваться открытой террасой.

"Нашей целью было создать место, где в непринужденной атмосфере, вдохновленной спокойной окружающей средой Юрмалы, можно насладиться едой как с семьей, так и с деловыми партнерами, с друзьями и со всеми, кто хочет попробовать суши в Юрмале", — прокомментировали в Captain Sushi открытие нового ресторана.

Филиал в Юрмале станет шестым рестораном компании в Латвии. В этом году сеть планирует открыть еще два ресторана, чтобы предложить новые места для любителей вкусных суши.

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