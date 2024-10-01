Невероятно тонкий 14-дюймовый ИИ-компьютер ASUS сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и функциональную эстетику

ГЛАВНОЕ

Сплав искусства и высоких технологий: инновационный материал Ceraluminum ™ объединяет красоту и практичность; ультратонкий корпус толщиной всего 1,1 см и вентиляционная решетка с особым геометрическим рисунком выполнены на высокоточном станке с ЧПУ

Новые возможности Zenbook: в максимальной конфигурации – процессор Intel ® Core ™ Ultra 9 (Серия 2); клавиша Copilot; тачпад с увеличенным по высоте соотношением сторон 16:10 и поддержкой управления жестами

Захватывающее изображение и звучание: 14-дюймовый дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц; аудиосистема из четырех динамиков – для великолепного звучания

Тихая работа и информационная безопасность: высокоэффективная система охлаждения работает практически бесшумно (не громче 25 дБ); для защиты от киберугроз в ноутбуке реализованы криптопроцессор Microsoft Pluton, аутентификация при помощи функции распознавания лиц и поддержка ключей доступа Windows Passkeysktīva, netraucēta veiktspēja ar <25 dB ieskaujošo dzesēšanu; Microsoft Pluton drošība, pierakstīšanās ar seju un Windows piekļuves atslēgas

ASUS представляет Zenbook S 14 (UX5406) , один из самых тонких и портативных 14-дюймовых ИИ-компьютеров ASUS нового поколения, сочетающий в себе высокую производительность и изысканный дизайн. Новый Zenbook S 14 – ноутбук премиального уровня, в каждом аспекте которого воплощена функциональная эстетика. Корпус устройства изготовлен с применением инновационного высокотехнологичного материала ASUS Ceraluminum™ на основе керамики с уникальными характеристиками и внешним видом, напоминающим поверхность натурального камня. Помимо великолепного внешнего вида, этот материал отличается исключительной прочностью и устойчивостью к царапинам.

В основе аппаратной конфигурации ноутбука Zenbook S 14 – новейший процессор Intel® Core™ Ultra 9 (Серия 2) с нейронным процессором производительностью до 48 TOPS и графикой Intel Arc™. Изящный корпус устройства выполнен на высокоточном станке с ЧПУ, что позволило интегрировать в систему ультратонкую испарительную камеру для максимально эффективного и тихого охлаждения. При термопакете процессора до 28 Вт отведение тепла производится почти бесшумно. Продуманные функции для максимально удобного взаимодействия с устройством включают специальную клавишу для вызова ИИ-ассистента Copilot и большой тачпад с увеличенным по высоте соотношением сторон 16:10, поддерживающий управление при помощи жестов.

Великолепный дисплей ASUS Lumina OLED предлагает разрешение 3K и частоту обновления 120 Гц, а мощная аудиосистема из четырех динамиков обеспечивает потрясающее качество звучания и яркие впечатления при просмотре фильмов. За надежную информационную защиту пользовательских данных и шифровальных ключей в этом ноутбуке отвечают криптопроцессор Microsoft Pluton и новая функция Windows Passkeys. Усовершенствованная система безопасности также включает систему ИК-камер AiSense, которая может использоваться для автоматического входа и выхода из системы, адаптивной блокировки и адаптивного затемнения экрана.

Сплав искусства и высоких технологий

В ноутбуке Zenbook S 14 воплощено сочетание визуальной эстетики и функциональности. Используемый для покрытия корпуса инновационный материал ASUS Ceraluminum одновременно красив и практичен. После четырех лет работы над цветом, текстурой и твердостью этого материала мы достигли выдающихся результатов. Благодаря применению высокоточных станков с ЧПУ корпус Zenbook S 14 имеет поразительно малую толщину – всего 1,1 см, но при этом в нем установлены передовые компоненты и усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой. Это наш самый тонкий и компактный 14-дюймовый ноутбук – он предлагает уникальное сочетание элегантности и практичности, высочайшей производительности и портативности. Кроме того, вентиляционная решетка с особым геометрическим рисунком отверстий, расположенная над клавиатурой ноутбука, также выполнена с безупречной точностью на фрезерном станке с ЧПУ. Ноутбук доступен в двух вариантах отделки – темно-сером (Zumaia Gray) и светлом (Scandinavian White).

Забота об экологии, проявляемая на всех этапах производства Zenbook S 14, распространяется даже на чехол-конверт, который в качестве опции поставляется с ноутбуком. Он изготовлен из переработанного полиэстера с международной сертификацией для переработанных материалов GRS – еще один пример инновационной технологии, разработанной с заботой о природе.

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Новые возможности Zenbook

Несмотря на ультратонкий формат, Zenbook S 14 наделен возможностями искусственного интеллекта новейшего поколения. В основе максимальной аппаратной комплектации этого ноутбука – новейший процессор Intel Core Ultra 9 (Серия 2) с системой-на-чипе (SoC). Конструктивные особенности этой платформы позволили уменьшить размер материнской платы на 27 %, чтобы повысить общую эффективность охлаждения и интегрировать в систему энергоэффективную оперативную память LPDDR5X DRAM премиального уровня. Еще одно преимущество уменьшенного размера платы заключается в том, что сокращение расстояния между процессором и памятью способствует повышению пропускной способности и сокращению латентности, что означает еще более высокую стабильность и производительность. Объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ, а пользовательской – до 1 ТБ в твердотельном накопителе с высокоскоростным интерфейсом PCIe® 4.0. Термопакет центрального процессора может достигать 28 Вт, а встроенный нейронный процессор предлагает производительность до 48 TOPS для быстрой работы современных приложений искусственного интеллекта. Аккумулятор емкостью 72 Вт·ч обеспечивает продуктивную работу без подзарядки в течение всего дня.

Для максимально комфортного взаимодействия пользователя с устройством на эргономичной клавиатуре ASUS ErgoSense имеется специальная клавиша Copilot для мгновенного вызова ИИ-ассистента Windows, а большой тачпад с увеличенным по высоте соотношением сторон 16:10, как у дисплея, способствует удобному управлению. С помощью жестов на тачпаде можно легко регулировать громкость воспроизведения звука, яркость экрана и многое другое.

Ультракомпактный Zenbook S 14 предлагает широкую совместимость благодаря полному набору интерфейсных разъемов, включая два порта Thunderbolt™ 4, порт USB 3.2 Gen2 Type-A, разъем HDMI® 2.1 и комбинированный аудиоразъем. Встроенный контроллер с поддержкой стандарта WiFi 7 и технологией ASUS WiFi Master Premium обеспечивает высочайшую скорость и стабильность беспроводного соединения.

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Захватывающее изображение и звучание

Дисплей ASUS Lumina OLED поддерживает разрешение 3K, частоту обновления 120 Гц и обладает сертификациями Pantone® Validated и DisplayHDR™ True Black 500. Высокая точность цветопередачи, поддержка формата HDR и широкий цветовой охват 100% DCI-P3 гарантируют поразительно реалистичное изображение на экране.

Zenbook S 14 оснащен мощной аудиосистемой с четырьмя динамиками, сертифицированной Harman Kardon, что само по себе является уникальным достижением инженерной мысли для столь тонкого устройства, а аудиотехнология Dolby Atmos дополнительно способствует великолепному многогранному звучанию.

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Тихая работа и информационная безопасность

Система охлаждения Zenbook S 14 с ультратонкой испарительной камерой и двумя вентиляторами IceBlade работает исключительно тихо – не громче 25 дБ, но при этом эффективно отводит тепло от ключевых компонентов, обеспечивая термопакет до 28 Вт, когда это необходимо. Расположенная над клавиатурой вентиляционная решетка с особым геометрическим рисунком отверстий способствует усилению циркуляции воздушных потоков и сводит к минимуму попадание пыли и грязи внутрь корпуса.

Информационная безопасность и защита конфиденциальности имеют важнейшее значение, поэтому в Zenbook S 14 используются криптопроцессор Microsoft Pluton и технология Windows Passkeys для защиты от несанкционированного вмешательства на аппаратном и программном уровнях. Функция Windows Hello с технологией распознавания лиц позволяет безопасно авторизовываться в системе без необходимости каждый раз вводить пароль. ИК-камера ASUS AiSense использует технологию искусственного интеллекта, чтобы отслеживать присутствие пользователя и блокировать ноутбук, когда тот отходит, а функция Adaptive Dimming помогает обеспечить конфиденциальность, автоматически затемняя экран, когда пользователь не смотрит на него.

Доступность и цена

Все заявления о производительности основываются на теоретических значениях, если не указано иное. Фактическая производительность может отличаться в реальных условиях.

По сравнению с похожей моделью 14-дюймового ноутбука (UX3405).

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