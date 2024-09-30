Бренд BAÉ, основанный в 2023 году Катей и Мариной, был создан с целью подчеркнуть красоту и индивидуальность каждой женщины, предлагая модные, но долговечные жемчужины гардероба. Миссия бренда – помогать женщине чувствовать себя особенной в любой момент жизни. В эпоху стремительно меняющихся модных тенденций динамичный дуэт отдает предпочтение минимализму, который служит холстом для персонального стиля женщины, одновременно обеспечивая экологическую устойчивость и осознанное потребление.

BAÉ – это история о женщинах, которые уверены в себе и независимы. Дизайнер бренда Катя желает, чтобы женщины чувствовали себя красивыми, уверенными в себе и своих силах. Считая моду одним из инструментов, улучшающих самочувствие, она создает одежду с целью позволить женщинам выразить свою индивидуальность и характер без ущерба для элегантности и функциональности.

На предстоящем модном показе, который состоится в рамках Riga Fashion Week, бренд тоже планирует выделиться, доказав, что у моды и технологий больше общего, чем можно себе представить. Моделей на подиуме будут украшать не только жемчужины коллекции BAÉ, но и новые смарт-часы Huawei GT 5.

Баланс функциональности и эстетики

Взгляды талантливого дизайнера опираются на уверенность в том, что одежда должна не только элегантно и привлекательно выглядеть, но и быть практичной, удобной в носке в разные моменты жизни. Платья бренда моделируются таким образом, чтобы их можно было стилизовать как для будней, так и для особых событий, поэтому большое внимание уделяется деталям, что обеспечивает видоизменяемость одежды. Функциональность означает также устойчивый подход к моде: жемчужины BAÉ являются базовыми элементами гардероба и могут использоваться в течение длительного времени.

Потенциал латвийской моды

Латвия обладает гигантским творческим потенциалом. Если бы малым предприятиям было доступно больше различных возможностей поддержки, этот потенциал мог бы существенно возрасти. На просторах мировой моды Латвия – сравнительно небольшое государство, однако наша модная индустрия имеет свои уникальные черты. Крупнейшим событием в латвийской модной жизни, безусловно, является Riga Fashion Week, которое каждый год привлекает не только местную, но и международную аудиторию. В рамках этого мероприятия латышские дизайнеры могут показать себя широкой публике и завоевать признание за рубежом. Уже сейчас можно заметить, что многих латышских дизайнеров ценят также за пределами Латвии, и это только начало.

Вхождение технологий в мир моды

Технологии стали неотъемлемой частью современной моды. Они не только ускоряют творческий процесс, но и расширяют возможности дизайна. К примеру, цифровые платформы позволяют быстрее черпать вдохновение, искать новые идеи и следить за происходящим в мире. Создатели BAÉ понимают, что развитие технологий продолжит менять моду и впредь, к тому же во все более существенном масштабе – в будущем мы увидим еще больше инноваций, сочетающих в себе традиционный дизайн с возможностями цифровой среды. Это может изменить как процессы дизайна, так и функциональность одежды, сделав ее более умной и адаптируемой к повседневным нуждам. Кроме того, в дальнейшем технологии будут все больше интегрироваться в саму одежду. Мы уже видели умные ткани, способные адаптироваться к температуре тела или окружающей среде, а это значит, что одежда станет не только средством самовыражения, но и функциональным технологическим решением.

Часы – мост между модой и практичностью praktiskumu

Дизайнер BAÉ Катя Шехурина (Katya Shehurina) отмечает: "Новые смарт-часы Huawei GT 5 – хороший пример того, как технологии могут стать частью стиля и функциональности. Эти часы отлично дополняют нашу коллекцию одежды, поскольку соответствуют потребностям современной женщины – как в стилистическом, так и в функциональном плане. Часы Huawei предлагаются в разных вариантах дизайна, в них сочетаются керамические и титановые материалы, что придает часам модный вид, который подойдет к любому образу. Кроме того, восьмиугольная форма часов создает уникальный визуальный акцент, делающий их стильным аксессуаром. Часы представлены в разной функциональной комплектации и соответствуют потребностям широкой аудитории, независимо от того, чему люди отдают предпочтение – элегантности или практичности. Это словно мост между модой и технологией, отражающий современный динамичный образ жизни".

Дизайнеры BAÉ рассматривают часы Huawei GT 5 как элемент, который придает дизайну бренда дополнительную ценность, демонстрируя, что современная мода может быть одновременно красивой и технологически развитой.

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Взгляд в будущее

Дизайнер бренда BAÉ усматривает большой потенциал в сотрудничестве индустрии моды как с технологическими предприятиями, так и с другими творческими проектами. Технологии стали неотъемлемой частью современной моды, поэтому важно изучить возможности, объединить разные отрасли, чтобы создать нечто уникальное и новаторское. Дизайнер убеждена, что такое сотрудничество поможет расширить границы моды и технологий и создавать одежду, которая одновременно эстетически привлекательна и практична.

Дизайнер BAÉ Катя призывает помнить, что в стремительной гонке развития и инноваций нельзя забывать о том, что действительно важно – жить здесь и сейчас, ценя каждое мгновение. Эту философию она отражает и в продукции бренда. "Я хочу, чтобы каждая женщина чувствовала себя красивой и уверенной, на каком бы этапе жизненного пути она ни находилась. В дизайне BAÉ мы подчеркиваем идею, что одежда – это не только внешний вид, но и средство, которое помогает хорошо себя чувствовать и быть уверенной в себе. У каждой женщины свой уникальный стиль и сущность, и наша цель – создавать одежду, которая это подчеркивает", – отмечает Катя Шехурина.

Fоtо: Publicitātes foto

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