Когда мы бодрствуем, то проводим почти половину времени на рабочем месте, и офисные помещения уже давно перестали быть просто местом для работы. Все важнее становится роль устойчивых решений, которые окажут минимальное воздействие на окружающую среду. В офисном здании New Hanza на улице Михаила Таля, 1, команда девелопера Pillar достигла высочайшего уровня энергоэффективности среди всех офисных зданий Риги и совсем недавно получила сертификат BREEAM Excellent.

Достичь выдающихся результатов по всем параметрам можно, и это доказывает офисное здание New Hanza!

Согласно публично доступным данным об энергетических сертификатах офисных зданий New Hanza в настоящее время является самым энергоэффективным офисным проектом в Риге с оценкой класса A+. В оценке энергосертификата важны несколько показателей: общее энергопотребление здания, показатели отопления, объемы охлаждения и потребление первичной невозобновляемой энергии, а также показатели воздухопроницаемости здания.

Источник: Система строительной информации.

Как видно из обзора, по всем параметрам, связанным с отоплением, охлаждением и использованием энергии, офисное здание New Hanza является уверенным лидером и считается самым энергоэффективным офисным зданием класса A в Латвии.

С точки зрения энергоэффективности New Hanza является почти нулевым энергетическим зданием. Это означает, что помимо минимизации общего энергопотребления, дополнительная энергия для работы здания не используется. По словам Роберта Мейерса, члена правления SIA Tāla 1, данные показывают, что офисное здание New Hanza потребляет всего 5 кВт невозобновляемой энергии на квадратный метр здания в год, при этом вся остальная энергия обеспечивается за счет возобновляемых источников. Если компания-арендатор стремится к устойчивости, то офисы New Hanza станут отличным выбором!

Офисное здание New Hanza получило несколько наград.

Четкое понимание желаемой энергоэффективности было отмечено профессионалами в области архитектуры и строительства — офисное здание New Hanza уже получило несколько наград. Первая награда была получена еще до ввода здания в эксплуатацию — здание отметили как самый устойчивый проект в Балтии на международном конкурсе "Устойчивость в архитектуре, строительстве и дизайне". А в августе этого года на конкурсе "Лучшая постройка года в Латвии 2023" офисное здание New Hanza завоевало сразу две награды – первое место в номинации "Объект BIM" и второе место в номинации "Общественная новостройка".

Железобетонный фасад, "бесплатное" охлаждение и другие параметры для достижения класса A+

"Здания со стеклянными фасадами зимой требуют интенсивного отопления, что делает воздух сухим, а во время теплого сезона нужно дополнительное охлаждение кондиционерами, что часто вызывает дискомфорт у сотрудников офиса. В нашем проекте изначально были предусмотрены решения, ориентированные на тех, кто ежедневно пользуется зданием, и эти решения помогают достичь выдающихся показателей энергоэффективности всего здания", — отмечает Роберт Мейерс.

Фасад из железобетонных панелей — энергоэффективное решение, аккумулирующее тепло и холод, благодаря которому здание не требует интенсивного отопления и охлаждения. В жаркую погоду железобетон не позволяет зданию нагреваться снаружи и не выпускает охлажденный воздух изнутри. Фасадные панели дополнительно утеплены и отделаны глиняным кирпичом, а это отличное решение для латвийских климатических условий.

Окна и внешние жалюзи, предустановленные на заводе. Установка окон и жалюзи в стеновые панели на заводе обеспечила высокую точность и качество. Основное преимущество — в холодное время тепло не уходит из здания, что значительно улучшает показатели потребления тепла. Окна с солнцезащитной пленкой защищают помещения от перегрева. Система внешних жалюзи автоматически поднимается и опускается, чтобы ограничить попадание солнечных лучей в помещения, обеспечивая при этом дневной свет.

Зимой здание не остывает так быстро, а летом — не перегревается, что позволяет значительно экономить энергоресурсы на охлаждение летом и отопление зимой.

Консоли внутреннего охлаждения chilled beams — пассивные устройства, которые подают охлажденный воздух, равномерно распределяя его по помещению. Это важное отличие от привычных кондиционеров FCU, которые продувают воздух, вызывая дискомфорт у людей, находящихся поблизости. Система охлаждения chilled beams более энергоэффективна и потребляет меньше электроэнергии, так как для подачи воздуха используется только вентиляционный приточный воздух. В здании также используется система free cooling, которая ночью использует "бесплатный" холодный воздух с улицы для охлаждения внутренних помещений.

BMS, или система управления зданием, контролирует воздухообмен, температуру и другие показатели в каждом арендованном помещении. Кабинеты оснащены датчиками влажности, тепла и CO2, которые автоматически регулируют количество тепла и воздуха в каждом конкретном кабинете. Датчики CO2 следят за качеством воздуха и за фактически необходимым объемом воздуха в каждой группе помещений, автоматически регулируя подачу воздуха.

"Всего в систему управления зданием (BMS) в New Hanza было вложено почти два миллиона евро, что составляет около 7% от стоимости строительства здания. В долгосрочной перспективе BMS помогает значительно сократить потребление энергоресурсов, используя только самое необходимое. Система также помогает точно рассчитывать фактическое потребление энергии в каждом арендуемом помещении. Арендаторы получают прозрачные расчеты фактически потребленной энергии", — добавляет Роберт Мейерс.

95% общего энергопотребления здания обеспечивают возобновляемые источники энергии.

Зеленая крыша и солнечные панели. В офисном здании New Hanza используется решение с зеленой крышей — слой почвы толщиной около 8 см и слой низкорослых растений, которые предотвращают перегрев крыши. Такое решение также позволяет дождевой воде впитываться в почву, питая растения и разгружая городскую ливневую систему. На южном фасаде самого высокого корпуса здания установлены солнечные панели общей площадью 170 м², которые производят электричество для общих нужд здания.

Зимой — отопление с использованием возобновляемых источников энергии. Отопление здания New Hanza обеспечивает компания Rīgas Siltums с использованием древесной щепы в когенерационной установке, что является важным шагом на пути к устойчивости.

Что получает компания, арендуя офисные помещения в New Hanza?

"При выборе нового офиса стоит учитывать несколько важных аспектов — энергоэффективность, метод расчета ежемесячных платежей и общие затраты, услуги по управлению зданием, доступные сервисы и инфраструктуру", — отмечает руководитель отдела продаж и аренды Pillar Элина Озола.

Значительно более низкие коммунальные платежи. Аренда помещений в энергоэффективном здании с умным использованием ресурсов означает финансовую выгоду для арендаторов. Прямое преимущество — это заметно более низкие счета за коммунальные услуги по сравнению с другими офисными зданиями. В этом уже убедились многие арендаторы офисов New Hanza.

Для арендаторов аренда помещений в энергоэффективном здании означает существенно более низкие расходы на коммунальные услуги.

"Кроме того, важным аспектом, который станет еще более актуальным в будущем, являются требования устойчивости. С 2025 года компании, соответствующие определенным критериям, должны будут ежегодно предоставлять отчеты о потреблении энергии и рассчитывать углеродный след своей деятельности", — добавляет Роберт Мейерс. Чем более энергоэффективным будет офис, тем легче компании будет достичь установленных показателей устойчивости и выполнить требования Европейского Союза и Латвии по "зелёному курсу" в ближайшем будущем.

Управление. Услуги по управлению арендаторам здания предоставляет компания Pillar Property Management, входящая в группу Pillar, которая обеспечивает высокое качество обслуживания. Персонал готов быстро решить возникающие технические вопросы.

Коворкинг-пространства общей площадью 500 м², доступные только арендаторам здания. В эпоху удаленной работы руководители компаний все чаще продумывают необходимое пространство для балансировки между очной и удаленной работой. Офисное здание класса A+ New Hanza предлагает использовать коворкинги, включающие несколько переговорных комнат, конференц-зал вместимостью до 60 человек, просторную кухню и зону отдыха. Эти помещения позволяют сократить арендуемую площадь, расширить границы офиса и изменить рабочую среду.

Отличное местоположение и окружающая инфраструктура обеспечивают все необходимые удобства в пешей доступности. Сотрудникам арендаторов доступна просторная парковка, чтобы каждый мог припарковать автомобиль поблизости от офиса.

Индивидуальный подход к потребностям арендатора. Офисные помещения проектируются и строятся в соответствии с индивидуальными нуждами и требованиями арендаторов. Элина Озола отмечает, что команда Pillar оказывает поддержку на всех этапах аренды помещений, начиная с определения потребностей в пространстве, разработки технического проекта, строительства и управлении.

Из общей арендной площади в 12 680 м² новые арендаторы могут арендовать еще 1200 м².

Сейчас в здании доступно для аренды около 10% площади, поэтому самое время задуматься о переезде тем компаниям, которые хотят работать в качественных, энергоэффективных и продуманных офисных помещениях, где каждая деталь важна для застройщика здания – от декоративного кирпича на фасаде до управления климатом в помещениях. Офис — это не только стены кабинета с яркой LED-лампой над головой. Это место, где можно расслабиться в клубном кресле в lounge-зоне, встретиться с коллегами в коворкинге и чувствовать себя комфортно в продуманном и уютном интерьере.

Узнать больше об офисном здании New Hanza можно здесь !

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !