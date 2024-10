Когда мы бодрствуем, то проводим почти половину времени на рабочем месте, и офисные помещения уже давно перестали быть просто местом для работы. Все важнее становится роль устойчивых решений, которые окажут минимальное воздействие на окружающую среду. В офисном здании New Hanza на улице Михаила Таля, 1, команда девелопера Pillar достигла высочайшего уровня энергоэффективности среди всех офисных зданий Риги и совсем недавно получила сертификат BREEAM Excellent.

Достичь выдающихся результатов по всем параметрам можно, и это доказывает офисное здание New Hanza!

Согласно публично доступным данным об энергетических сертификатах офисных зданий New Hanza в настоящее время является самым энергоэффективным офисным проектом в Риге с оценкой класса A+. В оценке энергосертификата важны несколько показателей: общее энергопотребление здания, показатели отопления, объемы охлаждения и потребление первичной невозобновляемой энергии, а также показатели воздухопроницаемости здания.

Как видно из обзора, по всем параметрам, связанным с отоплением, охлаждением и использованием энергии, офисное здание New Hanza является уверенным лидером и считается самым энергоэффективным офисным зданием класса A в Латвии.

С точки зрения энергоэффективности New Hanza является почти нулевым энергетическим зданием. Это означает, что помимо минимизации общего энергопотребления, дополнительная энергия для работы здания не используется. По словам Роберта Мейерса, члена правления SIA Tāla 1, данные показывают, что офисное здание New Hanza потребляет всего 5 кВт невозобновляемой энергии на квадратный метр здания в год, при этом вся остальная энергия обеспечивается за счет возобновляемых источников. Если компания-арендатор стремится к устойчивости, то офисы New Hanza станут отличным выбором!