Кашерс (Kašers), чье настоящее имя – Каспарс Блумс-Блуманис (Kaspars Blūms-Blūmanis), – это разносторонний художник, который придерживается философии аутентичного ощущения жизни. Его сила и мотивация кроются в саморазвитии, к тому же он регулярно принуждает себя выходить из зоны комфорта. Художник считает, что ценен каждый опыт, поскольку он дает возможность узнать о себе нечто новое. "Любой опыт, как положительный, так и отрицательный, вдохновляет меня, ведет меня вперед и побуждает достигать вершин. Я стараюсь весь этот опыт использовать в своей жизни, чтобы двигаться дальше", – рассказывает художник.

Путешествия и беседы с людьми по всему миру принесли ему новые знания о жизни, счастье и творчестве. В искусстве Кашерс находит не только самовыражение, но и способ реализовать себя, невзирая на материальные выгоды. В современном модном ландшафте, на который влияет развитие технологий, он призывает сохранять творческую свободу и выделяться своим уникальным стилем.

Вдохновение из жизни

"Мне нравится жить и наслаждаться жизнью, нравится познавать жизнь", – рассказывает Кашерс. Художник считает, что настоящий жизненный опыт – это то, что каждый день заставляет по утрам подниматься с постели и побуждает человека идти вперед.

Жизнь сама по себе – вот основной источник вдохновения художника. Архитектура, путешествия, музыка, художественные перформансы и люди, раскрывающие свою истинную суть, – все это помогает пробудить в себе творческую составляющую.

"Люди своим примером, трудовой этикой, отношением и стилем способны вдохновлять на новые идеи", – отмечает он. Родители Кашерса, в особенности мама, которую он называет настоящей иконой моды, тоже являются большим источником вдохновения.Известно, что Кашерс многое повидал и за пределами Латвии: Эфиопия, Мальдивские острова, Индия, Грузия, Великобритания и Кипр – лишь некоторые страны, где художник искал вдохновения и нового опыта. Это были не только развлекательные, но и познавательные поездки, которые помогают накопить энергию и познакомиться с историями людей.

Каждый раз, оказываясь в новой стране, Кашерс старается поговорить с местными жителями и задать им простые, но глубокие вопросы: что они думают о жизни, что было их самым большим приключением и что делает их по-настоящему счастливыми. Такие разговоры, например, с ровесником в Индии помогают ему задуматься о своей жизни, вдохновляют и дарят новый взгляд на мир. Пусть эти разговоры и не отличаются особой глубиной, но они открывают дверь в иное понимание сути жизни.

Искусство для души, а не для наполнения кошелька

Кашерс предпочитает называть себя художником, хотя он моделировал одежду, участвовал в модных показах и работал дизайнером в различных проектах. У его искусства - широкий охват, который скрывает в себе разные творческие проявления.

Современным дизайнерам и художникам часто приходится думать о прибыли, что, по мнению Кашерса, вредит свободе творческого процесса. "Деньги я зарабатываю другой работой, а своей творческой музе позволяю проявляться свободно", – рассказывает наш собеседник, но и он сталкивался с тем, что иногда муза молчит. Однажды она замолчала на целых два года.

"Однако в эти два года я продолжал свой личностный рост и самосовершенствование, записывая идеи и моменты вдохновения в свою творческую тетрадь. Когда творческий процесс возвращается и я действительно творю, я стараюсь не думать о деньгах. Я думаю о том, что он мог бы дать человеку, как вдохновить его", – поясняет Кашерс.

Стремительная изменчивость моды

На современную картину моды как в Латвии, так и в мире существенно повлияло развитие технологий и интернета. Кашерс считает, что благодаря интернету мода меняется быстрее и динамичнее, чем когда-либо раньше.

Интернет – это отличный помощник, позволяющий каждому лучше понять мир моды, найти источники вдохновения и стать подписчиками разных модельеров. "То, что сегодня модно, завтра может таким не быть. Сейчас в моде правила диктуют не только дома мод, но и обычные люди, например пользователи TikTok", – добавляет он, комментируя эти резкие перемены.

В Латвии модная индустрия развивается медленнее, чем в других европейских странах, однако художник замечает рост и у нас. Он подчеркивает, насколько важно выделяться своим характером, цветами, уникальными образами и фасонами. Поэтому и молодым дизайнерам важно развивать свой почерк и вкладывать душу в свое творчество.

Технологии – движущая сила моды будущего

Кашерс считает технологии неотъемлемой частью моды, поскольку они помогают быстрее и эффективнее выполнить работу. Однако душу в произведение вкладывает именно дизайнер, и без нее мода не может существовать. Творчество и технологии нужно объединять, чтобы создавать нечто грандиозное. Художник считает, что развитие технологий указывает путь дальнейшего развития, и такие детали, как часы, тоже благодаря технологиям придают моде новое направление и динамику. Например, в наши дни наблюдается явное смешение стилей – элегантного со спортивным, делового с повседневным, и смарт-часы зачастую являются неотъемлемой частью этой смелой комбинации стилей.

Идеальные часы: гармония стиля и личности

Каждому человеку необходимы часы, которые естественным образом вписываются в его гардероб, стиль и отражают его личность. По мнению Кашерса, Huawei GT5 Pro – это отличный баланс спортивного стиля, элегантности, классики и креативности. Многочисленные возможности индивидуализации, включая сменный дисплей, позволяют легко сочетать их как с одеждой, так и с настроением.

"Эти часы Huawei – мой компаньон в повседневных делах. Они измеряют мой пульс, считают шаги, помогают в спортивном зале, а также показывают уведомления о том, кто мне пишет. Мне кажется, что эти часы дополняют меня, и я наконец нашел ту идеальную, уникальную модель, которая подходит к абсолютно любому стилю", – радуется Кашерс.

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