Найдите летний лагерь или частную школу за границей, которые подойдут вашему ребенку. Родители подростков интересуются лагерями за рубежом и летними программами, где молодые люди могут попробовать себя в различных специальностях: от исполнительского искусства до управления бизнесом, от архитектуры до маркетинга. На выставке вы также сможете встретиться с представителями частных средних школ из США и Великобритании.

"Существует множество вариантов при выборе своего будущего пути. Настолько много, что легко потеряться в потоке информации и советов. Эта выставка - отличная возможность получить индивидуальную консультацию непосредственно от представителей школ и лагерей, а также от нашей команды профессионалов", - делится Ритис Юркенс, генеральный директор EduPerfectus и Kalba.lv.

Выставка "Лагеря и частное среднее образование за рубежом", которая пройдет 27 октября с 11.00 до 15.00, будет открыта для всех заинтересованных родителей. "Благодаря сотрудничеству EduPerfectus и Kalba.lv посетители смогут напрямую задать вопросы организаторам лагерей и представителям частных школ. Они смогут получить ответы о различных летних программах, их подготовке и финансовых аспектах. Вы узнаете, что требуется для поступления на курсы International Baccalaureate, A Level, GSCE (General Certificate of Secondary Education), когда и как начинать к ним готовиться, а также условия программ обмена. Вы также сможете обратиться за консультацией по вопросам карьеры.

"Родители всегда хотят дать детям самое лучшее образование, поэтому мы считаем, что очень важно, чтобы они были проинформированы обо всех возможностях. Например, многие считают, что заграничный лагерь ценен тем, что в нем можно познакомиться с другой культурой, попрактиковаться в иностранном языке. Да, но это гораздо больше. В рамках этих летних программ молодые люди могут заниматься верховой ездой или теннисом, готовить профессиональное портфолио в области архитектуры, дизайна костюмов, графического дизайна, проходить программу лидерства. Не только получить опыт в различных видах деятельности или дисциплинах, но и попробовать себя в будущем университете", - делится Юргита, руководитель проекта EDUperfectus и специалист по лагерям.

"Существует много мнений о среднем образовании в частных школах, но не так много фактов. Мы хотим помочь родителям принять взвешенное решение. Мы не просто ответим на наиболее часто задаваемые вопросы о том, с какого возраста можно начинать учиться за границей или сколько это стоит. Мы также поделимся советами о том, как подавать документы на стипендии и финансовую помощь - как сделать так, чтобы получить максимальную стипендию. Мы также расскажем вам о программах и школах, которые готовят вас к поступлению в лучшие университеты мира, - добавляет Ритис.

Именно поэтому мы приглашаем всех заинтересованных родителей 27 октября с 11:00 до 15:00 в Grand Hotel Kempinski Riga. Мероприятие бесплатное, а билет можно получить, зарегистрировавшись на сайте .

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