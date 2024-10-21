Если еще пятьдесят лет назад о лазерном луче можно было прочитать только в фантастических романах или научно-популярных изданиях, то сегодня — это вполне повседневное явление. Речь идет о широком спектре применений лазера: его используют в телекоммуникациях, промышленности, строительстве и даже сфере развлечений, а также во многих других областях; активные исследования и разработки не прекращаются с момента изобретения лазерных технологий.

Что такое "лазер"?

Слово "лазер" является аббревиатурой от английского слова Laser — Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что дословно переводится на русский язык как "усиление света с помощью вынужденного излучения". Это очень концентрированный пучок света — луч, с помощью которого можно совершать самые невообразимые вещи.

Лазер тоже лечит

Помимо вышесказанного, лазерные устройства широко используются в медицине — в таких областях, как дерматология, онкология, стоматология, физиотерапия, отоларингология и хирургия. По сравнению с традиционными хирургическими методами преимуществами лазера являются высокая точность, меньшая кровопотеря и риск заражения, более быстрое выздоровление. Лазер позволяет проводить чрезвычайно точные и контролируемые процедуры.

Одной из важнейших областей применения лазера является глазная хирургия. Сегодня в распоряжении офтальмологов находятся современные технологии и новейшие методы лазерной хирургии. Одним из них является лазерная коррекция зрения , которая стремительно развивается и предлагает ряд инновационных решений для удобства и безопасности пациентов. Во всем мире более 32 миллионов человек уже улучшили свое зрение с помощью лазерной коррекции, а 95 % пациентов полностью довольны результатом , ведь он ощутим сразу, предсказуем и стабилен.

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Уже 25 лет лазерную коррекцию зрения выполняют и в Латвии

Первую лазерную коррекцию зрения в странах Балтии в 1999 году провели хирурги Глазного центра д-ра Соломатина под руководством профессора Игоря Соломатина. Данные свидетельствуют о том, что больше, чем у половины жителей Латвии имеются проблемы со зрением, и специалисты клиники д-ра Соломатина проводят в среднем 1000 операций лазерной коррекции зрения в год.

Современные технологии, используемые в Глазном центре д-ра Соломатина , позволяют выбрать наиболее подходящий метод лечения или коррекции, поэтому клиника может гордиться тем, что 98 % пациентов довольны результатом полученной услуги и больше не нуждаются в очках до старости, что является лучшим показателем, чем в среднем в мире.

Достижение такого великолепного результата стало возможным благодаря широкому спектру предлагаемых услуг с использованием трех поколений технологий лазерной хирургии для коррекции таких проблем со зрением, как близорукость , дальнозоркость и астигматизм .

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Первым поколением современных методов лазерной коррекции поверхностного зрения являются PRK, Epi–LASIK, LASEK", Trans–Epi LASIK, которые используют при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Зрение восстанавливается в течение 3–7 дней, а стабилизируется через 3–4 месяца.

Методы второго поколения — LASIK, SuperLASIK, FemtoLASIK. Их также используют для предотвращения близорукости, дальнозоркости и астигматизма. После этих операций зрение пациента восстанавливается практически на 100 % в течение 2–3 часов. Следует отметить, что коррекция зрения LASIK на данный момент является самым популярным методом лазерной коррекции в мире.

Методы третьего поколения ReLEx SMILE, SMILE Pro предотвращают развитие близорукости и астигматизма. Операция обеспечивает отличные результаты, независимо от индивидуальных особенностей роговицы. Зрение восстанавливается практически сразу после операции. Например, с помощью технологии Smile Pro зрение обоих глаз можно улучшить всего за восемь секунд.

Многое изменилось с момента начала лазерной коррекции зрения . Несравненно расширился выбор хирургических инструментов и методик. Если раньше не было возможности оперировать пациентов с противопоказанными параметрами роговицы, то теперь в большинстве случаев это возможно с использованием современного оборудования . Специалисты клиники также весьма успешно используют другие виды лазеров и технологий для обеспечения наилучшего результата. Например, если лазерная коррекция невозможна, пациенту предлагают такие методы, как коррекция зрения с помощью оптических имплантатов или операция по замене хрусталика.

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"Семь раз отмерь, один раз отрежь"

Специалисты Глазного центра д-ра Соломатина начинают заботиться о своих пациентах задолго до операции. Поскольку тревога и сомнение являются нормальной реакцией на неизвестное, очень важно познакомить человека с предстоящим процессом, который улучшит качество его жизни. Процесс начинается не в операционной, а гораздо раньше — уже на первой консультации . С пациентом подробно обсуждают каждый этап, что значительно снижает уровень тревожности.

Специалисты клиники найдут наиболее подходящий метод коррекции зрения для каждого. Выбор основывается на индивидуальных особенностях роговицы и степени близорукости , дальнозоркости или астигматизма . На этапе обследования выявляют все возможные риски, чтобы избежать непредвиденных осложнений. Специалист глазного центра внимательно изучает анатомию глаза пациента, выясняет все фоновые заболевания и обсуждает объективные условия с учетом образа жизни и рода занятий пациента. Это сводит возможность осложнений к минимуму, при этом осложнения на практике достаточно редки. В некоторых случаях люди, прошедшие лазерную коррекцию , через некоторое время возвращаются к ношению очков, но это очень редкое и предсказуемое последствие.

Для лазерной коррекции зрения также должны выполняться определенные предварительные условия

Лазерную коррекцию зрения проводят для взрослых: пациент должен быть совершеннолетним, желательно не моложе 19–20 лет. Зрение должно быть относительно стабильным в течение года до операции. Существуют также определенные состояния, при которых лазерная коррекция нежелательна, например, беременность или лактация, аутоиммунные заболевания или системные заболевания организма, активные воспалительные процессы, дегенеративные изменения сетчатки , другие заболевания глаз, в том числе прогрессирующая близорукость, а также анатомические особенности.

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Как проходит операция?

В операционной за пациентом внимательно наблюдает несколько специалистов , в том числе офтальмолог, ассистент и при необходимости анестезиолог. Пациенту объясняют все этапы, ему говорят, что надо делать, чтобы все прошло гладко. Операция безболезненна, и анестезиолог присутствует главным образом для того, чтобы помочь пациенту справиться со стрессом в случае его возникновения, например, у пожилых людей стресс может привести к повышению артериального давления или нарушениям сердечного ритма. В таких случаях пациент получает успокоительные препараты, при этом анестезиолог контролирует все параметры до тех пор, пока у пациента не улучшится настроение, не нормализуется артериальное давление и не стабилизируется сердечный ритм. Благодаря такому подходу пациент предсказуемо ведет себя во время операции, позволяя хирургу сохранять спокойствие.

Например, нередко пациентам трудно держать глаза открытыми во время осмотра , и они обеспокоены тем, смогут ли держать глаза открытыми во время операции. В этом случае тоже нет повода для беспокойства, ведь используется специальное устройство, которое аккуратно придерживает веко, персонал дает пациенту советы, как себя вести и куда смотреть. Глазные мышцы пациента сокращаются, но веки остаются открытыми и не мешают хирургу выполнить операцию.

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Когда пациент может почувствовать первые приятные результаты лазерной коррекции ?

Восстановление зрения не происходит одновременно с полным восстановлением тканей; хотя сразу после операции зрение становится значительно лучше, расслабляться не следует и пациенту важно соблюдать указания врача. Большинство людей, прошедших лазерную коррекцию методом LASIK и Femto-LASIK, уже на следующий день могут сесть за руль автомобиля. Однако, несмотря на щадящий характер операции, существуют определенные послеоперационные ограничения. В период восстановления очень важно соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать травм и попадания инфекции в глаза, и тогда уже через месяц пациент сможет наслаждаться жизнью в новом качестве — без очков, линз и других ограничений.

О глазах нужно заботиться, и это возможно

Зрение — одно из самых важных чувств, поэтому мысль об операции на глазах может вызывать беспокойство у многих людей. Это совершенно нормальная реакция на неизвестное, и с ней можно справиться, получив как можно больше информации. В физическом плане лазерная коррекция зрения — очень безопасная быстрая и безболезненная процедура. Причина, которая заставляет многих сомневаться в проведении операции, — это финансовый вопрос, и принятие решения часто занимает очень много времени.

Ответ на вопрос, действительно ли забота о себе сто́ит слишком дорого, может быть разным. Люди берут кредит на учебу, покупку недвижимости или автомобиля. Часто автомобиль уже давно устарел, а кредит за него все еще не погашен. С другой стороны, беспроцентный кредит, вложенный в здоровье, будет уже давно погашен, а хорошее зрение сохранится на всю жизнь.

Оплатить качественную услугу коррекции зрения в клинике с самым большим опытом в странах Балтии — Глазном центре д-ра Соломатина — можно и как воспользовавшись полисом медицинского страхования, так и выпущенными клиникой акциями и другими программами поддержки. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Глазного центра д-ра Соломатина.

Документы об оплате полученных медицинских услуг можно приложить при заполнении годовой декларации. Подробная информация доступна на сайте Службы государственных доходов.

Забота о своих глазах — определенно одно из лучших правил в жизни.

Для проведения проверки зрения и получения рекомендаций врача-офтальмолога в Глазном центре д-ра Соломатина оставьте заявку по телефону: +371 67217317 или онлайн, заполнив соответствующую форму .

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