Если еще пятьдесят лет назад о лазерном луче можно было прочитать только в фантастических романах или научно-популярных изданиях, то сегодня — это вполне повседневное явление. Речь идет о широком спектре применений лазера: его используют в телекоммуникациях, промышленности, строительстве и даже сфере развлечений, а также во многих других областях; активные исследования и разработки не прекращаются с момента изобретения лазерных технологий.
Что такое "лазер"?
Слово "лазер" является аббревиатурой от английского слова Laser — Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что дословно переводится на русский язык как "усиление света с помощью вынужденного излучения". Это очень концентрированный пучок света — луч, с помощью которого можно совершать самые невообразимые вещи.
Лазер тоже лечит
Помимо вышесказанного, лазерные устройства широко используются в медицине — в таких областях, как дерматология, онкология, стоматология, физиотерапия, отоларингология и хирургия. По сравнению с традиционными хирургическими методами преимуществами лазера являются высокая точность, меньшая кровопотеря и риск заражения, более быстрое выздоровление. Лазер позволяет проводить чрезвычайно точные и контролируемые процедуры.
Одной из важнейших областей применения лазера является глазная хирургия. Сегодня в распоряжении офтальмологов находятся современные технологии и новейшие методы лазерной хирургии. Одним из них является лазерная коррекция зрения, которая стремительно развивается и предлагает ряд инновационных решений для удобства и безопасности пациентов. Во всем мире более 32 миллионов человек уже улучшили свое зрение с помощью лазерной коррекции, а 95 % пациентов полностью довольны результатом, ведь он ощутим сразу, предсказуем и стабилен.
Уже 25 лет лазерную коррекцию зрения выполняют и в Латвии
Первую лазерную коррекцию зрения в странах Балтии в 1999 году провели хирурги Глазного центра д-ра Соломатина под руководством профессора Игоря Соломатина. Данные свидетельствуют о том, что больше, чем у половины жителей Латвии имеются проблемы со зрением, и специалисты клиники д-ра Соломатина проводят в среднем 1000 операций лазерной коррекции зрения в год.
Современные технологии, используемые в Глазном центре д-ра Соломатина, позволяют выбрать наиболее подходящий метод лечения или коррекции, поэтому клиника может гордиться тем, что 98 % пациентов довольны результатом полученной услуги и больше не нуждаются в очках до старости, что является лучшим показателем, чем в среднем в мире.
Достижение такого великолепного результата стало возможным благодаря широкому спектру предлагаемых услуг с использованием трех поколений технологий лазерной хирургии для коррекции таких проблем со зрением, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм.
Первым поколением современных методов лазерной коррекции поверхностного зрения являются PRK, Epi–LASIK, LASEK", Trans–Epi LASIK, которые используют при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Зрение восстанавливается в течение 3–7 дней, а стабилизируется через 3–4 месяца.
Методы второго поколения — LASIK, SuperLASIK, FemtoLASIK. Их также используют для предотвращения близорукости, дальнозоркости и астигматизма. После этих операций зрение пациента восстанавливается практически на 100 % в течение 2–3 часов. Следует отметить, что коррекция зрения LASIK на данный момент является самым популярным методом лазерной коррекции в мире.
Методы третьего поколения ReLEx SMILE, SMILE Pro предотвращают развитие близорукости и астигматизма. Операция обеспечивает отличные результаты, независимо от индивидуальных особенностей роговицы. Зрение восстанавливается практически сразу после операции. Например, с помощью технологии Smile Pro зрение обоих глаз можно улучшить всего за восемь секунд.
Многое изменилось с момента начала лазерной коррекции зрения. Несравненно расширился выбор хирургических инструментов и методик. Если раньше не было возможности оперировать пациентов с противопоказанными параметрами роговицы, то теперь в большинстве случаев это возможно с использованием современного оборудования. Специалисты клиники также весьма успешно используют другие виды лазеров и технологий для обеспечения наилучшего результата. Например, если лазерная коррекция невозможна, пациенту предлагают такие методы, как коррекция зрения с помощью оптических имплантатов или операция по замене хрусталика.
"Семь раз отмерь, один раз отрежь"
Специалисты Глазного центра д-ра Соломатина начинают заботиться о своих пациентах задолго до операции. Поскольку тревога и сомнение являются нормальной реакцией на неизвестное, очень важно познакомить человека с предстоящим процессом, который улучшит качество его жизни. Процесс начинается не в операционной, а гораздо раньше — уже на первой консультации. С пациентом подробно обсуждают каждый этап, что значительно снижает уровень тревожности.
Специалисты клиники найдут наиболее подходящий метод коррекции зрения для каждого. Выбор основывается на индивидуальных особенностях роговицы и степени близорукости, дальнозоркости или астигматизма. На этапе обследования выявляют все возможные риски, чтобы избежать непредвиденных осложнений. Специалист глазного центра внимательно изучает анатомию глаза пациента, выясняет все фоновые заболевания и обсуждает объективные условия с учетом образа жизни и рода занятий пациента. Это сводит возможность осложнений к минимуму, при этом осложнения на практике достаточно редки. В некоторых случаях люди, прошедшие лазерную коррекцию, через некоторое время возвращаются к ношению очков, но это очень редкое и предсказуемое последствие.
Для лазерной коррекции зрения также должны выполняться определенные предварительные условия
Лазерную коррекцию зрения проводят для взрослых: пациент должен быть совершеннолетним, желательно не моложе 19–20 лет. Зрение должно быть относительно стабильным в течение года до операции. Существуют также определенные состояния, при которых лазерная коррекция нежелательна, например, беременность или лактация, аутоиммунные заболевания или системные заболевания организма, активные воспалительные процессы, дегенеративные изменения сетчатки, другие заболевания глаз, в том числе прогрессирующая близорукость, а также анатомические особенности.
Как проходит операция?
В операционной за пациентом внимательно наблюдает несколько специалистов, в том числе офтальмолог, ассистент и при необходимости анестезиолог. Пациенту объясняют все этапы, ему говорят, что надо делать, чтобы все прошло гладко. Операция безболезненна, и анестезиолог присутствует главным образом для того, чтобы помочь пациенту справиться со стрессом в случае его возникновения, например, у пожилых людей стресс может привести к повышению артериального давления или нарушениям сердечного ритма. В таких случаях пациент получает успокоительные препараты, при этом анестезиолог контролирует все параметры до тех пор, пока у пациента не улучшится настроение, не нормализуется артериальное давление и не стабилизируется сердечный ритм. Благодаря такому подходу пациент предсказуемо ведет себя во время операции, позволяя хирургу сохранять спокойствие.
Например, нередко пациентам трудно держать глаза открытыми во время осмотра, и они обеспокоены тем, смогут ли держать глаза открытыми во время операции. В этом случае тоже нет повода для беспокойства, ведь используется специальное устройство, которое аккуратно придерживает веко, персонал дает пациенту советы, как себя вести и куда смотреть. Глазные мышцы пациента сокращаются, но веки остаются открытыми и не мешают хирургу выполнить операцию.
Когда пациент может почувствовать первые приятные результаты лазерной коррекции?
Восстановление зрения не происходит одновременно с полным восстановлением тканей; хотя сразу после операции зрение становится значительно лучше, расслабляться не следует и пациенту важно соблюдать указания врача. Большинство людей, прошедших лазерную коррекцию методом LASIK и Femto-LASIK, уже на следующий день могут сесть за руль автомобиля. Однако, несмотря на щадящий характер операции, существуют определенные послеоперационные ограничения. В период восстановления очень важно соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать травм и попадания инфекции в глаза, и тогда уже через месяц пациент сможет наслаждаться жизнью в новом качестве — без очков, линз и других ограничений.
О глазах нужно заботиться, и это возможно
Зрение — одно из самых важных чувств, поэтому мысль об операции на глазах может вызывать беспокойство у многих людей. Это совершенно нормальная реакция на неизвестное, и с ней можно справиться, получив как можно больше информации. В физическом плане лазерная коррекция зрения — очень безопасная быстрая и безболезненная процедура. Причина, которая заставляет многих сомневаться в проведении операции, — это финансовый вопрос, и принятие решения часто занимает очень много времени.
Ответ на вопрос, действительно ли забота о себе сто́ит слишком дорого, может быть разным. Люди берут кредит на учебу, покупку недвижимости или автомобиля. Часто автомобиль уже давно устарел, а кредит за него все еще не погашен. С другой стороны, беспроцентный кредит, вложенный в здоровье, будет уже давно погашен, а хорошее зрение сохранится на всю жизнь.
Оплатить качественную услугу коррекции зрения в клинике с самым большим опытом в странах Балтии — Глазном центре д-ра Соломатина — можно и как воспользовавшись полисом медицинского страхования, так и выпущенными клиникой акциями и другими программами поддержки. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Глазного центра д-ра Соломатина.
Документы об оплате полученных медицинских услуг можно приложить при заполнении годовой декларации. Подробная информация доступна на сайте Службы государственных доходов.
Забота о своих глазах — определенно одно из лучших правил в жизни.
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