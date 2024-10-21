Почти каждая новая модель умных часов от Huawei приносит улучшения в мониторинге здоровья. И осенний релиз Huawei Watch D2 не стал исключением — это продвинутая версия, которая помогает контролировать артериальное давление и уже сертифицирована в Европе как медицинское устройство.

Первый вызов, с которым я столкнулась, – это сборка часов. Ремешки доступны в двух размерах, M и L, в зависимости от обхвата запястья, и их нужно прикрепить самостоятельно. Меня немного смутила металлическая пряжка ремешка, которая сначала казалась неразборной, но с помощью внимательного помощника и отвертки проблема решилась. Один из ремешков состоит из трех слоев, поэтому важно правильно его закрепить для точности измерений. Хорошая новость – как только вы это сделаете, больше ни о чем не надо беспокоиться: просто надевайте часы и пользуйтесь.

Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Как происходит измерение артериального давления? Должна признать, что это очень просто. Главное условие – не волноваться, не разговаривать и не двигаться! Нужно сесть, не скрещивать ноги, положить руку на уровне сердца, и можно начинать измерение (его можно проводить и стоя, и лежа). Ощущения немного отличаются от привычных тонометров, которые надеваются на верхнюю часть руки — здесь ремешок мягко сжимается вокруг запястья, и это происходит тихо и мягко.

Часы поддерживают амбулаторный контроль артериального давления (ABPM), что означает, что они будут измерять давление в течение всего дня с заданной вами частотой. Да, даже ночью, когда вы спите, что позволяет выявить нежелательные изменения. Если у вас чуткий сон, возможно, вы почувствовать сжатие ремешка, но мне это спать не мешало. Днем часы напоминают вам о возможности измерять давление, но ночью это происходит автоматически, и все данные сохраняются в приложении Huawei Health – это полезно как для самоконтроля, так и для визитов к врачу.

Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Есть один нюанс – для точных измерений обхват запястья не должен превышать 21 см. Также нужно следить, чтобы часы находились на несколько сантиметров выше запястья. В любом случае, сами часы достаточно умны и, если измерение невозможно, они об этом сообщат и объяснят, почему.

Моя проблема с некоторыми часами Huawei – это их размер: функций у них много и все полезные, но, например, часы серии GT в повседневной жизни мне иногда мешают из-за своей массивности. Поэтому я с удовольствием носила более компактные часы Fit 3, которые отлично подходили для моего запястья. И меня приятно удивило, что новинка от Huawei, несмотря на расширенный функционал, оказалась очень удобной и легкой. Да, они выделяются на руке и, скорее всего, привлекут внимание окружающих, но носить их комфортно, они совсем не мешают.

Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Кстати, часы выпускаются в двух цветах – черном и золотом с черным и белым ремешком, что позволяет сочетать их со своим стилем и повседневными образами. Конечно, можно также изменить циферблат часов, подстраивая его не только под ваш стиль, но и под настроение или необходимую информацию.

Контроль артериального давления – это еще не все. Новые умные часы Huawei предлагают целый комплекс функций для управления здоровьем. Всего одним нажатием можно получить сразу девять различных показателей измерений, включая уровень стресса, насыщенность крови кислородом, температуру кожи, частоту сердечных сокращений и многое другое.

Теперь немного о технических возможностях: часы, как обычно, совместимы с устройствами на iOS и Android, а приложение Huawei Health делает мониторинг здоровья и физический активности простым и интуитивно понятным. Кроме того, в обновленном приложении можно воспользоваться такими полезными функциями, как дыхательные упражнения, рекомендации по тренировкам, практики осознанности и др. Приятный бонус — отчеты о давлении можно экспортировать в формате PDF, что удобно для сохранения или распечатки перед визитом к врачу.

Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Huawei Watch D2 могут стать полезным помощником как для тех, кто ведет активный образ жизни и следит за показателями здоровья, так и для тех, кому возраст подсказывает, что телу нужно больше внимания и заботы. Эти часы также будут полезны пожилым людям, позволяя им самостоятельно контролировать свое состояние, давая чувство уверенности и спокойствия как им самим, так и их близким.

У меня проблем с давлением пока нет, но, как это часто бывает, в суете будней нам не всегда хватает времени и сил на заботу о своем здоровье, верно? Визиты к врачу откладываются, уступая место другим, более срочным делам. Именно поэтому так приятно осознавать, что современные технологии, которые мы используем каждый день, помогают не только быть на связи, быть продуктивными и стильными, но и следить за своим физическим состоянием. Они напоминают, когда пришло время уделить внимание здоровью и, возможно, сходить к врачу. Huawei Watch D2 — это как раз тот повседневный помощник, который всегда рядом и внимательно следит за вашим самочувствием.

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