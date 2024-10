Услышать песни легендарных AC/DC на концерте, вживую – мечта многих любителей рока! "Highway to Symphony" – шоу воплощающее мечты в реальность! Первый и единственный концерт с симфоническим оркестром - посвящение прославленной группе AC/DC при участии специально приглашенных звезд: Jack Frost (лучший голос Бона Скотта), и группы The Jack. Аналогов этого шоу просто не существует!

Культовый период "высоковольтного" рок’н’ролла, неразрывно связанный с личностью Бона Скотта, олицетворяет, официальный голос Бона – Jack Frost. Jack Frost - вокалист tribute группы The Jack, лучший в мире голос Бона Скотта по мнению фан-клубов AC/DC!И второй период успеха австралийских рокеров связан с Брайном Джонсоном (Brian Johnson), которого воплотит на шоу приглашенный вокалист Dodo "Brian" Šimún.

"The Jack" — трибьют-группа AC/DC и симфонический оркестр Lords Of The Sound, это 2 часа высоковольтного австралийского рок-н-ролла в лучшем живом исполнении.Зрителей ожидает взрывное масштабное шоу: лучшие хиты и гитарные рифы двух эпох австралийских рокеров, бьющая через край энергетика, симфонические интеграции и интерпретации тяжелого рока, сногсшибательный звук, максимально приближенный к оригиналу! А главное - это фантастические эмоции под песни любимых AC\DC!